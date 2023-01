Rosalía estrena 'LLYLM' tras su filtración: así es la letra de la canción y el significado del título

Este viernes 27 de enero Rosalía ha estrenado su canción 'LLYLM'

La artista ha recibido una enorme cantidad de comentarios positivos sobre el tema

La canción combina el castellano y el inglés y ritmos muy diferentes entre sí

Los fans de Rosalía no pueden estar hoy más felices, ya que la artista catalana ha estrenado este viernes 27 de enero su nueva canción 'LLYLM', de la cual ya había subido un par de adelantos a su perfil de TikTok en las últimas semanas.

Sobre esta canción se había especulado mucho, se había llegado a decir que se trataba de una canción con Miley Cyrus, dudado de si sería entera en inglés... Pues bien, al final es un tema en solitario en el que combina dos idiomas, el castellano y el inglés.

Ahora, por fin sus seguidores han podido escucharla de manera legal, ya que horas antes de su lanzamiento ya se había filtrado la canción íntegra, y las críticas han sido de lo más positivas. Las redes sociales están plagadas de comentarios positivos hacia la artista y también su post de Instagram en el que ha compartido un trocito de la canción y donde puede leerse: "PALOOO", escrito por su novio Rauw Alejandro u "hoy en la casa se pusieron de acuerdo pa sacar palos", por Alvarito Díaz.

La letra de la canción

Si todavía no la has escuchado las veces suficientes como para saberte la letra (normal porque hace tan solo unas horas que salió), por aquí te dejamos, por escrito, la letra de la misma y que así puedas ir estudiándotela:

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me diviertes, maybe tú eres el que me libera

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Covеr me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs thе honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar

O no ser y disfrazar

Your angel, you're my vamp tonight

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

El significado del título