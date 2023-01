Sam Smith, la superestrella queer que pocos se esperaban

El protagonista del videoclip 'Stay with me', de 2013, es un muchacho de aire tímido, vestido con una parca a cuadros y que canta junto a un coro con ademanes expresivos pero contenidos. El del 'Unholy', de 2022, es una persona provocadora que luce correas y arneses de inspiración BDSM y que ofrece lascivas miradas a cámara, coronada por una chistera con cuernos. Ambos son Sam Smith, una de las más absolutas estrellas mundiales de la música actual y la primera persona abiertamente no binaria en alcanzar el número 1 del Billboard en Estados Unidos.

Cuando le cantante se dio a conocer mundialmente con canciones como 'I’m not the only one' o 'Like I can' dejó clara su poderosa voz, pero ha sido su evolución fuera de los escenarios lo que probablemente más ha sorprendido a muchos de sus fans. Smith ha ido abriéndose y descubriéndose a sí misme, pasando de la personalidad apocada aunque seductora de sus primeros años de exposición pública a una empoderada y que no está dispuesta a pasar por alto los ataques.