Blas Cantó tiene nueva canción y también va dirigida a su exnovio: "He pasado dos años muy jodidos"

"Es una canción que me apetecía mucho sacar porque, después de dos bastante jodidos, he necesitado la música para salir del pozo en el que estaba. Entonces 'Marte, 'El bueno acaba mal' y la nueva que saldrá que se llama 'Fuego' forman una trilogía en la que la primera canción me sirvió para señalar que era un cabrón, la segunda para decir que quiero pasármelo bien y, esta última, pues que no me sigas cuando salgo de fiesta porque estoy en mi mejor momento. Yo he ido mucho a terapia y, después de escribir estas canciones me he quedado más a gusto que un arbusto", ha dicho, ayudando a comprender los motivos que llevaron a Shakira a escribir su 'venganza'.