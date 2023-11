Las canciones que Rauw Alejandro escribió a Rosalía: letras que siempre recordaran su historia de amor

Cuando todo hacía pensar que la pareja sería eterna y pasaría por el altar tal y como planeaban, las canciones que compartieron eran una prueba de su amor. Una vez rompieron, se han convertido en temas que siempre quedarán asociados con esa historia de amor que no pudo ser, pero que ayudó a sus seguidores a creer en el amor durante un tiempo.

View this post on Instagram

En este caso, empezamos por el final, porque una vez que se supo que habían roto , los rumores acerca de los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Rauw fue el más señalado como responsable y el artista no dudó en responder en sus redes sociales pidiendo respeto.

También ha sido el primero de los dos en recoger su dolor en una canción . Hayami Hana es el tema que le ha dedicado a quien ahora es su expareja. Una carta de despedida, detallada y que deja poco lugar a posibles interpretaciones; una canción que cantó en Barcelona, entre lágrimas, asegurando que no la cantaría nunca más.

View this post on Instagram

En Corazón despeinado, Rauw no se corta y entona el “Chica, ¿qué dices?”, que popularizó Rosalía. No es la única referencia a la Motomami en sus canciones, tal y como nos recuerdan desde Cosmopolitan, donde no han dudado en recopilarlas todas. En Qué rico ch**ngamos, de nuevo habla de ella al decir “a ti hay que echarte diesel”; “No tiene freno mi motomami, con tantas curvas voy a estrellarme”, canta en Loco por perrearte.