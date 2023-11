View this post on Instagram

A pesar de que uno de sus trabajos más conocidos es en la película Evil Dead Rise, también participó en la serie The Girlfriend Experience o en Terra Nova. Sin embargo, fue en la serie The End, a los 17 años, cuando consiguió su primer papel masculino; comenzó su transición a los 13 años, pero siguió interpretando papeles femeninos por miedo al rechazo.

“Salí del armario como trans conmigo mismo, luego con mi madre y otras personas, como mi agente Katherine, cuando tenía 13 años, muy joven”, contó en una entrevista para Out in Perth. “Cuando salí del armario por primera vez dejé de actuar por un tiempo, porque no solo no había papeles para personas trans en ese momento, sino que estaba muy incómodo conmigo mismo con cómo me veía”.