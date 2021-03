Adam Nourou, nominado al Goya: "Con 'Adú' me he dado cuenta de la suerte que tenemos de vivir aquí"

Iba buscando una oportunidad de una vida nueva en su papel de Massar en 'Adú' , la película con más nominaciones este año a los Goya (en concreto, trece) y lo que no se podía imaginar Adam Nourou es que este terrible viaje le iba a traer a él el reconocimiento y las ganas de seguir formándose como actor y a ser nominado al Goya este año . Según cuenta a Yasss en el vídeo de apertura, el papel le llegó a partir de un casting que fue improvisando sobre la marcha y que terminó con él en España y con un reto muy grande: el de describir el drama migratorio .

Con 18 años, sin hablar español y sin saber el peso que él mismo tendría en el guion (no lo supo hasta mucho más tarde, tal como nos ha contado), así es como Adam Nourou ha conseguido algo muy importante: que nos lo creamos, que no podamos quitar los ojos de la pantalla y hasta que nos planteemos cómo podemos ayudar y no mirar para otro lado. Lo suyo ha sido el despertar de una vocación para la que ahora se está formando a tope porque tiene mucho que demostrar y con toda su expresividad e ilusión nos lo ha compartido en Yasss.