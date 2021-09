Alexsinos es el nombre ficticio detrás del que se oculta un verdadero fan del salseo y el telecinqueo

Tiene más de 101.000 seguidores en Instagram, donde comparte memes relacionados con la actualidad prácticamente a diario

Reconoce que sus realities favoritos para crear memes son 'La isla de las tentaciones' y 'La última cena'

Acaba de superar los 100.000 seguidores en Instagram y lo ha celebrado con un vídeo de "la futura madre de sus hijos", la periodista María Verdoy, quien lo describe como "el influencer de moda", y en el que aparecen también muchas otras caras conocidas que han querido tener un gesto de cariño con él, como Madame de Rosa, Jaime Astrain o Lalachus (nuestra bruja Yasss). La persona que está detrás del perfil de Alexsinos (Avilés, 1983) está orgullosa de la comunidad que ha creado, tanto en Instagram como en Twitter o en Facebook, donde realmente empezó. Y es que la gente que se suma a sus redes lo hace desde el buen rollo y las ganas de salsear y reírse comentando la actualidad española.

Alexsinos vive en Madrid, ciudad a la que se mudó para estudiar y en la que desarrolla su carrera profesional. Pero en redes es anónimo, y esto es algo que él le da mucha importancia, ya que, de esta forma, el protagonista es el contenido. Si sus miles de seguidores han elegido su cuenta es por su calidad y porque está siempre al pie del cañón pendiente de cada nueva frase, gesto o anécdota que sea susceptible de memearse. Charlamos con él sobre su corta pero increíble trayectoria.

Pregunta: Es sencillo caer en el chiste fácil con algunos famosos, sin embargo, tu humor no tiene nada que ver con la burla, ¿es así?



Respuesta: Ese es el equilibrio tan difícil de conseguir. Confieso que antes de publicar un story, intento ponerme en los ojos de personas diferentes a mí, e intentar hacer el ejercicio de saber si se podrían sentir ofendidas o no. El humor hace gracia y entretiene, la burla ofende. Encontrar el punto intermedio es complejo, pero clave a la hora de gestionar contenido como el que publico en mis redes.

¿En qué momento te empiezas a tomar más en serio tu perfil en redes sociales para comentar la actualidad?

En el confinamiento. Allá por marzo de 2020, coincidiendo además con mi cumpleaños, entendí que la situación era compleja para todos, especialmente para los que trabajaban en primera línea de la pandemia, y de una manera muy humilde (creo que no pasaba de los 2.500 seguidores) pensé: "a ver si nos podemos echar unas risas aquí y llevar esto de la mejor manera". A partir de ahí, empecé a ver que la comunidad crecía y me tomé las cosas de otra manera. ¿Podría llamarse “una manera más profesional”? Puede ser.

¿Cuántas horas al día le puedes dedicar a tus redes? ¿Consideras que se han convertido en un trabajo o aún lo haces por gusto?

Pues muchas menos de las que puede parecer. He de decir, y lo agradezco eternamente, que muchos followers me envían contenido tipo “ey Alexsinos, creo que esto te interesa”, y eso me ayuda enormemente para ahorrar tiempo de búsqueda, y para estar siempre al día. Cada día lo considero más un trabajo, aunque me lo paso taaaaaan bien, que siempre lo hago con gusto.

Fue a raíz de tus comentarios en ‘La isla de las tentaciones’ cuando ganaste más relevancia en redes, ¿te parece el programa más memeable del momento? ¿Qué otros programas te parecen carne de meme constante?

Pues te diré que 'La isla de las tentaciones' es el programa que más trabajo me da. Hay tanto contenido, tanto material para hacer memes, y todo pasa tan rápido, que es complejo poder abarcarlo todo. Este programa, junto con 'La última cena', creo que son, sin duda, los generadores de memes del momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de alexsinos (@alexsinos)

¿Por qué quieres ser anónimo en las redes sociales?

En “Alexsinos”, el protagonista es el contenido, no yo. Por eso creo que mi presencia real distorsionaría el objetivo de la cuenta, que es entretener, comentar y poner el foco siempre en el contenido. Es verdad que hay gente que me dice “enseña la cara”, pero creo que se perdería ese encanto con el que ha nacido Alexsinos.

¿Cuáles son los programas de televisión que más disfrutas?

Los programas que más disfruto podría decir que son dos: los reality show y los programas que comentan noticias y actualidad. Los realities me dan la vida. Desde 'GH1' creo que me he visto todas las ediciones de este, y otros grandes realities conocidos por todos. Hubo épocas, cuando estudiaba, que me ponía el 24 horas para ver la vida en directo. Eso sí que era el contenido que merezco. En cuanto a los programas que comentan noticias y actualidad, 'Sálvame' es mi favorito. Si sumas las horas de mi vida que he dedicado a ver 'Sálvame', seguramente me hubiera graduado en dos carreras, jajaja. ¡Pero encantado! Disfruto de la capacidad que tienen para reformularse y de vivir cada noticia al límite, como si se les fuera la vida en ello.

Quiero a Belén Esteban como si fuera mi hermana

¿Quién es, para ti, el personaje más divertido del momento?

Mi personaje favorito es Belén Esteban. Es que es te digo que la quiero casi como si fuera mi hermana. Y hay algo curioso con ella: en mi día a día un alto porcentaje de memes son con sus vídeos. Hasta la fecha, he conseguido que mucha gente de su entorno cercano (Anabel Pantoja, Laura Fa, Miguel Frigenti) me sigan, pero con ella nunca he interactuado. Y siempre pienso: “el día que Belén Esteban comente alguno de mis contenidos, ya podré retirarme”.

¿Los famosos suelen recibir los chistes con sentido del humor?

La mayoría. Voy a dar nombres porque me parece que es de valorar la gente que tiene sentido del humor. En 2021, si no entiendes los códigos de comunicación de las redes sociales, estás fuera. Me explico. Siempre desde la educación y sin faltar al respeto, tienes que entender que todo genera opinión, todo es susceptible de ser viral o de convertirse en meme. Y el mejor camino es subirse a ese barco y reírse de uno mismo. ¿Quién ha hecho esto conmigo? Marta Pombo, Adara, Madame de Rosa, Anabel Pantoja, Irene Rosales, y alguno más que seguro que se me olvida.

¿Algún famoso se ha enfadado contigo por los memes que has hecho?



Uy, más de uno. Es más, hay unos cuantos, aunque no muchos, que me han bloqueado. Yo tengo una teoría: esto pasa cuando tienes pocos followers. En cuanto creces, los famosos creo que no tienen tanta facilidad para bloquearte, porque piensan “uy, le sigue Nagore, le sigue Santi Millán, le sigue no sé quién". Una anécdota curiosa: Loveyoli me había bloqueado hace meses, y al final acabó desbloqueándome. A ver si consigo lo mismo con el resto que me tienen bloqueado.

¿Es cierto que has sido invitado a la boda de LoveYoli? ¿Qué te vas a poner?