Anitta hace para Brasil lo que Rosalía para España, no lo decimos nosotros, sino la propia cantante brasileña en una entrevista en la que nos recibió por videollamada. Si en Brasil tuvieran que buscar una embajadora seguro que pensarían en Anitta, una cantante que a través de sus redes sociales (con 57 millones de seguidores en Instagram y 15 millones en Twitter), en declaraciones públicas, y en conciertos ha repetido una y otra vez lo orgullosa que está de su país.

Larissa de Macedo Machado (su nombre real) nació en Río de Janeiro el 30 de marzo de 1993. No obstante, este nombre lo cambió por Anitta en honor a una conocida telenovela brasileña: 'La presencia de Anita'. Eso sí, ella quiso darle su toque añadiéndole una 't' extra.

A Larissa, quien más tarde pasaría a ser Anitta (incluso para sus seres queridos más cercanos), siempre le ha gustado cantar, imitar a artistas y bailar. Con tan solo ocho años empezó a cantar en el coro de la iglesia de su barrio, a los once empezó a recibir clases de inglés, pocos años más tarde se inició en el baile gracias a la profesora que le daba clases a su madre y con diecisiete, tras haber cursado un año de administración en una escuela técnica en Río de Janeiro, decidió apostar por su carrera artística. Además, en 2013 ganó el premio 'Revelación de la música'. ¿Sería una señal del destino?

A día de hoy, Anitta es sin lugar a dudas la artista más conocida de su país, con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify. A pesar de ello, y según ha revelado a Yasss, curiosamente el portugués no es el idioma en el que se siente más cómoda haciendo música: "Prefiero hacer música en español. Es una locura, pero me gusta más mi voz cuando canto en español, no sé por qué. Y lo chistoso de todo es que mis fans de Brasil les encanta cuando canto en español, aunque también disfruten con mis canciones en portugués porque las van a saber cantar".

Transparente y sin filtros

Aunque Anitta lleva siendo una cantante puntera en la industria musical desde que en 2013 firmó con Warner Music, confiesa que su manera de ser, sin pelos en la lengua y transparente, le ha traído problemas en el plano profesional: "La gente dice 'queremos personas de verdad' y que quieren sinceridad, pero a la hora de la verdad no quieren eso. Cuando somos sinceros y verdaderos la gente reacciona, actúa diferente y se pone en plan '¡Ay, hablas demasiado, qué feo!', y pero yo soy una persona completamente sin filtros, no hay nada entre acá y acá (dice mientras señala su cara)". Asegura, además, que la gente no está acostumbrada a eso, "es un poco difícil, pero yo no cambio, es mi manera de ser", concluye tajante Anitta con una sonrisa en la cara.

La cantante brasileña trata de ser transparente, no solo en su forma de ser, sino también a la hora de componer sus canciones, ya que le gusta que todas ellas cuenten su historia o al menos poder sentirse identificada con lo que canta. Eso sí, una vez tuvo que renunciar a ello siguiendo el consejo de la mismísima Madonna: "Cuando estábamos grabando la canción que tenemos juntas, y yo dije 'nunca cantaría esto', ella me dijo algo que es verdad: 'nosotros cantamos para todos los tipos de gente y es bueno que tengamos algunas canciones que, aunque no hablen de nosotros, puedan hablar de algún fan o de alguien que nos está escuchando a nosotros y que se identifica'; y yo pensé "es verdad", y cómo no iba a serlo, ¡si es el consejo de una genia!".

Se considera una mujer feminista

Hay personas que todavía, en pleno 2021, siguen pensando que el reguetón y el feminismo no pueden ir de la mano. Es cierto que hay muchas canciones de este género urbano cuyas letras denigran a las mujeres, pero esto no sucede solo en el reguetón. El machismo está en nuestra cultura, y, por supuesto, también en las letras de canciones de otros géneros. Aunque, por suerte, el feminismo está también cada vez más presente en la industria musical.

Anitta se considera a sí misma una mujer feminista y reconoce que, por ser mujer, se ha encontrado con más problemas a la hora de sacar canciones que hablen de sexo o sensualidad. "Los hombres tienen más aceptación y no lo tienen tan complicado, no solamente para componer, sino también para conseguir diferenciarse en la industria. El mercado latino es muy machista y el brasileño también", matiza Anitta cambiando su expresión facial y adoptando un tono algo más serio. "Es todo muy machista, la gente siempre pone a los hombres acá (arriba), pero las mujeres necesitan a un hombre para ser aceptadas, necesitan que un hombre las valore o diga 'esta mujer es buena'", concluye.

"Creo que esto debería cambiar porque es complicado ser mujer en esta industria, cualquiera que sea tu lugar: para escribir, para trabajar, para el concierto… Es siempre complicado", asegura la artista que lleva casi diez años formando parte de la industria musical internacional. En este sentido, también incide en que comenzar a trabajar en este mundillo tampoco es una tarea sencilla y, por eso, desde Yasss lanza un mensaje a los jóvenes músicos: "Que no desistan, no es fácil, siempre miramos la vida de los otros y pensamos 'ay mira para esta persona fue más fácil', pero no sabemos en verdad lo que estas personas pasaron para estar donde están".

El enfoque, la dedicación, la persistencia es lo que nos hace llegar a donde queremos

"En todas las profesiones, no solo en la música, pasamos por desafíos y obstáculos que tal vez sean para probar cuánto queremos esto, pero tenemos que seguir adelante sin pensar en desistir. A veces estamos cerquita, cerquita y desistimos. El enfoque, la dedicación, la persistencia es lo que nos hace llegar a donde queremos", anima la artista con tono optimista.

Nuevos proyectos que llegan en un momento muy dulce de su vida

Desde que empezó a publicar sus canciones allá por 2014, la brasileña no ha dejado de trabajar y ha colaborado con artistas de primer nivel como Madonna, pero recuerda con especial cariño tanto la canción 'Downtown' que canta con J Balvin como el funk portugués 'Vai malandra'.

Ahora y según nos confiesa, tiene claro que si sacara una nueva colaboración le encantaría que esta fuera con Rosalía: "Creo que colaborar con Rosalía sería buenísimo, me encantaría, ¡sería wow, súper, supergigante! Creo que ella hace para España lo mismo que yo hago para Brasil. Sería fortísimo".

Eso sí, parece que para eso todavía tendremos que esperar ya que esta colaboración no está entre sus próximos proyectos: "En diciembre viene una canción en portugués porque esta era mi intención al final del año, hacer inglés ('Faking Love'), español ('Envolver') y portugués. Después voy para el carnaval de Brasil para actuar, haré una gira de carnaval, y después seguiré con los lanzamientos aquí. Estoy tranquila, feliz, trabajando, pero disfrutando al mismo tiempo. Estoy en un buen momento de mi vida".