Chanel ganó el Benidorm Fest y será quien represente a España en Eurovisión 2022

'SloMo' es la canción de ritmos latinos con la que Chanel Terrero competirá en Turín

La cantante cubana lleva más de 10 años trabajando como cantante y bailarina, sobre todo en teatro musical

El pasado 29 de enero, la artista Chanel se alzó con la victoria del Benidorm Fest, convirtiéndose así en la próxima representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, que este año se celebrará el 14 de mayo en Turín, Italia. Pero su gesta quedó ensombrecida por la polémica, y es que las favoritas del público fueron Tanxugueiras, no contaron con el apoyo del jurado profesional. Esto ocasionó una gran oleada de odio en redes sociales para Chanel y su propuesta, minusvalorada por algunos.

Si se puede criticar la candidatura de Chanel Terrero es porque este año el nivel en el Benidorm Fest ha sido muy, muy alto. Y, como dice la frase popular, las comparaciones son odiosas. Las tres favoritas del público han sido Tanxugueiras, con 'Terra', Rigoberta Bandini, con 'Ay, mamá', y Chanel, con 'SloMo'. Tres canciones y puestas en escena muy diferentes, con puntos fuertes también muy dispares. Pero solo podía ganar una, y a pesar de la que se ha liado en redes sociales, tanto como para que la próxima representante de España en Eurovisión haya decidido abandonar Twitter por el odio que ha recibido, la elección de Chanel y 'SloMo' no es tan mala como muchos intentan hacernos creer.

Eso no quiere decir que las canciones de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, o las de los otros finalistas, no fueran dignas de representar a España. Al contrario, por eso eran finalistas. Del mismo modo que no se puede deslucir el trabajo de Chanel Terrero solo porque su victoria haya sido polémica. Su único "pecado" fue ser la favorita del jurado profesional. Por los motivos que fueran.

Porque si realmente hay motivos ocultos e intereses creados tras la elección de Chanel, como algunos señalan en redes sociales, quizás se puedan demostrar y se puedan tomar las acciones necesarias. Pero a día de hoy solo tenemos claro que una chica de 31 años, que lleva formándose desde los nueve años y con una carrera artística de once años de trabajo que la avalan como cantante y bailarina profesional, ha sufrido un linchamiento público inmerecido originado por la frustración de ver tan claramente cómo el jurado del Benidorm Fest hacía de menos a la candidatura de las gallegas, otorgándole puntuaciones tan bajas como para hacer saltar la liebre.

Los puntos fuertes del 'SloMo' de Chanel

Una mujer representará a España en Eurovisión: tanto el jurado profesional como el público han estado de acuerdo en que, en esta ocasión, las propuestas lideradas por mujeres eran muy superiores a las de los hombres. ¿Es necesario hacer esta disgregación? No. Pero ya que el feminismo ha estado tan presente en el Benidorm Fest, de forma muy explícita en algunas candidaturas, seamos feministas y apoyemos a Chanel. Sin ir más lejos, las primeras en apoyarla públicamente han sido Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, demostrando que esto no es una competición para ellas.

Chanel canta y baila de la h0stia: si nos vamos a poner el monóculo de criticar como si supiéramos de lo que estamos hablando, vamos a hacerlo bien. Es más, os invito a los que creéis que el talento de Chanel no vale tanto como el de otras artistas a cantar y bailar como ella lo hace en 'SloMo'. Más de uno (me incluyo) acabaríamos en urgencias. Ella sabe lo que hace y tiene a sus espaldas AÑOS de tablas cantando y bailando en directo, habiendo formado parte del elenco de musicales como 'Mamma Mia!', 'Flashdance', 'El guardaespaldas' y 'El rey león'. Hasta el equipo de casting de la versión de 'West Side Story' dirigida por Steven Spielberg puso el ojo en ella, quedando entre las cinco últimas actrices seleccionadas para interpretar a uno de los personajes protagonistas. Vamos, que la chica sí vale, y su puesta en escena de 'SloMo' es un verdadero espectáculo en sí misma.

El latineo está de moda: esto lo sabe hasta Rosalía, que ha sorprendido a muchos de sus fans virando hacia Puerto Rico a la hora de buscar inspiración para su nuevo disco, 'Motomami'. Y, queridas, Rosalía no puede estar equivocada. La música latina ha vivido en los últimos años una renovación de tal magnitud como para influir en artistas de todo el mundo. Aunque 'SloMo' no es ninguna revolución musical ni una canción que hará historia en la música urbana, se enmarca dentro de una tendencia que, claramente, llama la atención.

Sí representa la diversidad: Chanel Terrero nació en Cuba, y su canción tiene mucho que ver con su propia herencia cultural. Que no la haya compuesto ella no le resta valor a su representación. Tal y como explica la periodista Jennifer Jiménez, en el último 8M se reivindicó el lema "Feminismo para todas, pero todas, todas, todas” por parte de mujeres racializadas que no se sentían escuchadas dentro del movimiento. La propia Chanel ha declarado que ella ve 'SloMo' como una canción sobre el empoderamiento femenino. ¿Por qué no la creemos? "Que no se nos cuestione por cómo vamos vestidas. Yo me reivindico como feminista", declaró Chanel tras ganar el Benidorm Fest.

Eurovisión es imprevisible: uno de los motivos por los que se critica duramente 'SloMo' es porque no está a la altura de Eurovisión. Por las razones que hemos visto anteriormente, sí lo está. Y nunca tendremos ya la oportunidad de saber cómo habrían quedado 'Terra' o 'Ay, mamá' en el caso de haber ganado el Benidorm Fest, pero lo que sí sabemos es que a Eurovisión hemos llevado representantes mejores y peores en los últimos años Y ni siquiera los mejores han ganado. ¿Alguien podría negar que Ruth Lorenzo, Pastora Soler o Serafín Zubiri no eran unos cantantes excepcionales y lo hicieron genial en su año? Pues, aún así, no ganaron. En Eurovisión es importante que la propuesta sea interesante y de calidad, son los requisitos mínimos, pero una vez cumplidos, cualquier cosa puede pasar. La propuesta de Chanel Terrero es interesante y de calidad, y, sí, es muy probable que no gane Eurovisión, porque la magia de este festival de la canción es que todo es posible. Un año te gana un grupo de neoglam rock con un cantante guapísimo y otro una balada con ecos de bossa nova que emociona hasta las lágrimas.