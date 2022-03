Bad Bunny sí, Eduardo Casanova no: cuando la 'feminidad' es cosa de heteros

Por el contrario, Eduardo Casanova, abiertamente gay y cuerpo en el que – a raíz de su papel en Aída – se ha encarnado el arquetipo de marica con pluma, sí es observado como amenaza o como defecto del canon masculino. El director de 'Pieles' no se disfraza, sino que muestra su identidad a través de un look que choca con los estándares. No es un hombre con un vestido para hacer la gracia o como parte de una escenificación, es el representante de una historia y una comunidad concretas. No es mismo ser una monja que ser una persona vestida de monja.