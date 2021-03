Bad Gyal está harta de la doble moral machista de algunos artistas: "Es injusto que se diga que no merecemos respeto"

El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy señalada, sobre todo en España, para reivindicar los derechos de las mujeres y apoyar la lucha feminista. Este año, debido a la pandemia de coronavirus, el 8M ha sido diferente. Las macromanifestaciones no se han podido celebrar y el ambiente estaba más crispado que nunca. Prueba de ello fue la vandalización del mural feminista de Ciudad Lineal: las caras de las mujeres que aparecían en esa pieza (Frida Khalo, Rosa Parks, Angela Davis, entre otras) fueron cubiertas con pintura. La cantante española Bad Gyal siente que tampoco ha sido un 8M para celebrar, y ha contado en su cuenta de Instagram lo que ella ha podido ver dentro de la industrial musical.

El feminismo no vive uno de sus mejores momentos, ya que es atacado a diario en redes sociales, medios de comunicación y hasta en las instituciones. Además, las feministas tienen que hacer frente al reto de las personas trans-excluyentes que no reconocen a las mujeres trans como parte del movimiento . Sin duda alguna, son muchos los avances que se han conseguido en la lucha feminista en los últimos años, pero, como bien concluye Alba Falero, más conocida por su nombre artístico, Bad Gyal, "cómo vamos a celebrar... nos falta mucho trabajo".

El potente mensaje feminista de Bad Gyal

"Este mes es el mes de la mujer, sin embargo estos días no siento que se nos haya celebrado ni apoyado, mas bien todo lo contrario", comienza diciendo la cantante en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Sus palabras son directas y sinceras, y nacen de la necesidad de expresar lo que siente después de un fin de semana complicado para ella, tanto a nivel artístico como por ser mujer.

La cantante catalana explica que su último tema, 'Pussy', adelanto de su EP , ha sido banneado tanto en YouTube como en TikTok por ser calificado de contenido sensible ante de la desnudez de su cuerpo. "Yo aún no entiendo por qué es tan problemático", escribe.

A eso le suma el comportamiento de algunos compañeros de profesión , entre ellos uno de sus artistas favoritos, que, según cuenta Alba, "subió un texto en su historia diciendo que las mujeres que muestran su cuerpo no merecen respeto". Bad Gyal se abre como nunca para contarle a sus seguidores que se siente "dolida y confundia, pues muchas de nosotras crecimos escuchando reggaeton y viendo esos vídeos donde las mujeres bailaban y vestían ropa sexy. Esas mujeres nos dieron inspiración", alega.

En la semana del feminismo, la cantante cuenta cómo le afectan estos gestos de sus compañeros: "me da mucho dolor e impotencia ver un hombre hablar sobre nosotras, sobre quién merece respeto y quién no". Además, cree que es injusto que "cualquier hombre del género se atreva a decir que no merecemos respeto por lo que ELLOS MISMOS llevan haciendo desde siempre". Se refiere Alba a la estética del reggaeton, en el que siempre se ha usado el cuerpo de la mujer como reclamo, algo por lo que mucha gente se puso en contra de este género musical por considerarlo machista y denigrante para la mujer.