Bad Gyal se queja de que aún no la tomen en serio como artista: "Mucha gente cree que eres tonta y no vales para nada"

Bad Gyal se sincera en una entrevista sobre lo mal que le sienta que, por su manera de expresarse, aún haya sectores que no la tomen en serio

La cantante catalana acaba de lanzar su UP 'Warm up' y ha tenido problemas con su canción 'Pussy'

El pasado 19 de marzo, la cantante Bad Gyal publicó su tercer EP, 'Warm Up'. Solo tiene 24 años y sus cifras en plataformas como Youtube o Spotify la avalan como una de las artistas más relevantes del momento. Sin embargo, este lanzamiento se vio un poco eclipsado cuando el vídeo del tema adelanto de su EP, 'Pussy', fue baneado por mostrar demasiada desnudez. Luchar contra unas políticas tan conservadoras (o directmente machistas) en las grandes plataformas cuando eres una artista mainstream, como ya es el caso de Bad Gyal, es verdaderamente frustrante, y así lo ha contado ella en una reciente entrevista.

Horas después de haber publicado el videoclip de 'Pussy', Bad Gyal comunicó en sus redes sociales que tanto Youtube como TikTok habían decidido banearlo al calificarlo de contenido sensible por mostrar la desnudez del cuerpo. Según la cantante, esto se debía a que eran cuerpos femeninos. Por eso, no quiso quedarse callada y lanzó un mensaje feminista aprovechando que pocos días antes había sido el día de la mujer.

"Creo que bastantes mujeres nos quedamos dolidas y confundias pues muchas de nosotras crecimos escuchando reggaeton y viendo esos videos donde las mujeres bailaban y vistiendo ropa sexy esas mujeres, nos dieron inspiración", dijo en su momento la cantante.

Ahora, casi un mes después, la catalana ha vuelto a reflexionar sobre el tema en una entrevista que ha concedido a 20 Minutos. Según su punto de vista, la industria musical tiene unas exigencias diferentes dependiendo de si eres hombre o mujer. Por ejemplo, ella considera que hay una presión por las cantantes para que bailen: "hay muchas artistas a las que no se les da tan bien, que no se sienten cómodas y, aun así, se tienen que aprender coreografías. A nosotras, las artistas, se nos exige siempre eso: saber bailar. Cuando llegas a cierto punto en tu carrera tienes que hacer una performance en un escenario más grande y debes aprender coreo, es lo que hay. A los artistas no les pasa tanto".

Alba Falero, nombre real de Bad Gyal, se alegra de que a ella siempre le haya gustado bailar y expresarse a través de su cuerpo. Aunque, eso, recientemente, le pasase factura. Sus fotos y sus vídeos sexys no solo han sido baneados en plataformas, sino que han podido contribuir a que la gente no la tome tan en serio, incluidos profesionales relacionados con el sector musical.

Me llaman ‘guarra’ y me dicen que no tengo nada más que ofrecer

"Me llaman ‘guarra’ y me dicen que no tengo nada más que ofrecer. Es muy triste", se lamenta Alba. "¿Por qué en esta sociedad patriarcal un hombre puede explotar sexualmente a una mujer?, ¿por qué está bien que la mujer cumpla el rol sexual que le ha asignado el hombre, pero está mal que ella decida sobre su propio cuerpo? No lo entiendo, de verdad", contestaba así en la entrevista para 20 Minutos.

Bad Gyal confiesa que la han hecho sentir mal cuando han reducido todo su arte al uso que ella hace de su cuerpo: "Es muy triste porque, al final, nos lo encontramos en muchas entrevistas. Mucha gente cree que eres estúpida, tonta, que no vales para nada, que te faltan neuronas... Luego una se siente mal. Va a un sitio a hablar sobre su trabajo, su arte, y se encuentra con ese tipo de comentarios".

Hace un par de años también hubo una sonada polémica en redes sociales sobre Bad Gyal por usar autotune en sus canciones. El autotune es un procesador de audio que distorsiona la voz o la instrumentación para enmascarar inexactitudes. Sin embargo, en la actualidad también es utilizado como un recurso más para obtener otro tipo de efectos y sonidos y experimentar con la música.

Artistas como Cher, Lady Gaga o Kanye West lo han usado en sus temas más populares, y Alba Falero también lo usa en sus canciones. Esto provocó ciertos debates en internet en los que una parte defendía que si usas autotune no puedes ser considerado artista. Así, se llegó a viralizar un tuit que defendía a la catalana y pedía: "Dadme un solo motivo por el cual AC/DC es mejor que Bad Gyal".

"Ambos me desagradan pero el mérito de AC/DC fue lograr lo que lograron con guitarra, pedal, batería bajo y voz. En crudo, sin mucha postproducción avanzada y medios de difusión tan masivos. Lograron marcar varias generaciones y eso es digno de destacar", contestó un usuario.