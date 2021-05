¡Es cine, no tiene por qué ser cierto! Sin embargo, hasta los propios componentes de Queen que han participado en la producción de la película han reconocido que algunas escenas que se ven en la película no ocurrieron del todo así. Esto ocurre a menudo cuando se ficciona una historia, pues lo que se busca cambiando los hechos reales es jugar con la narrativa cinematográfica y las herramientas dramáticas para que la película te guste y te enganche. ¡Y 'Bohemian Rhapsody' gustó!

Freddie Mercury y Queen, mucho más de lo que muestra 'Bohemian Rhapsody'

El sida y el VIH estaban muy ligados a los hombres homosexuales, pero, según este biopic, Freddie Mercury no lo era. No vamos aquí a debatir sobre la orientación sexual del cantante, se ha hablado mucho sobre si era realmente gay que salió con una mujer por no aceptarse a sí mismo o si realmente era bisexual, pero sirva esto como buen ejemplo de que la película no se moja mucho en asuntos delicados. Se limita a ser un increíble espectáculo audiovisual, que ya es bastante.