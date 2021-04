C. Tangana se ha convertido en el primer cantante español en participar en los conciertos de la emisora estadounidense NPR , que lleva organizando 'Tiny Desk' con artistas de la talla de Coldplay, Miley Cyrus, Demi Lovato, Justin Bieber, Harry Styles o Dua Lipa. Este hito es ya destacable de por sí, pero lo es aún más al saber que el público ha quedado encantando con el resultado: es el vídeo más visto en YouTube España en las últimas horas, su nombre fue TT en Twitter el día de su lanzamiento y todo el mundo tararea sus letras.

Ese era el gran objetivo de Pucho y puede estar muy satisfecho por haberlo conseguido: 'el pueblo' se sabe sus canciones y en cuanto pueda reunirse con familiares y amigos sonarán en sus sobremesas. Un día antes del lanzamiento de su 'Tiny Desk', el madrileño confesó que se encontraba más nervioso que antes de sacar 'Tú me dejaste de querer' (la canción estrella "del disco de su vida") y reveló cuál era su deseo: "Mi único objetivo con este disco es convertir en tendencia que los parys acaben con una guitarra y todo dios cantando" .

Esta meta nace porque el artista piensa que la mejor manera de triunfar y trascender es conquistando 'al pueblo': "Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son". Sin duda, Tangana ha cumplido su deseo y lo ha hecho de forma sencilla: alrededor de una mesa, al más puro estilo de la sobremesa española , donde se junta la familia con los amigos, las palmas con la melodía de una guitarra, y la alegría con las ganas de seguir la fiesta un poquito más.

Un nuevo tema

En total, Tangana canta cuatro temas : tres de ellos incluidos en el álbum ('Los tontos', 'Demasiadas mujeres' y 'Tú me dejaste de querer') y uno inédito junto a Antonio Carmona, 'Me maten' . Este último tema encaja perfectamente en el estilo que el cantante ha cultivado en 'El madrileño' , con ecos flamencos y acompañado de un artista español que lleva muchos años haciendo música.

¿Quién es quién?

C. Tangana se ha llevado a su fiesta a algunos de los artistas con los que ha colaborado en su último disco, ha invitado a un par de personas muy especiales para él y Antonio Carmona ha hecho lo mismo. Te presentamos a las 16 personas que forman parte de la sobremesa musical que ha organizado Pucho:

1. C. Tangana

O lo que es lo mismo: Antón Álvarez, Pucho, Crema, El Madrileño. El artista no necesita mucha presentación, ya que comenzó su carrera musical hace ya más de diez años, rapeando en las calles de Madrid. Aunque fue a partir de 2017 cuando comenzó a hacerse más conocido gracias al tema 'Mala mujer' . Desde entonces, ha experimentado un éxito meteórico que ha llegado a la cima (por ahora) con 'El madrileño', el que para muchos es el mejor disco del año (¡y eso que solo estamos en abril!).

2. Antonio Carmona

3. La Húngara

Es el nombre artístico de Sonia María Priego Bárbara, cantante de flamenco con más de una veintena de discos en el mercado . Ha colaborado con muchos artistas como Camela o Jorge González, pero la colaboración con la que lo ha petado y que le ha hecho conocida para un nuevo público ha sido 'Tú me dejaste de querer', en la que acompaña a Pucho.

4. Humberto Morales

5. Víctor Martínez

6. Alizzz

Es sin lugar a dudas una de las personas más importantes en la trayectoria musical de C. Tangana. Cristian Quirante, que es su nombre real, ha producido gran parte de los temas del madrileño , pero también ha colaborado con otros artistas que arrasan en la escena española, como Amaia, Aitana, Rosalía o Lola Índigo.

7. Lucía Fernanda Carmona

8. Juan Carmona

9. Kiko Veneno

10. Mari Estrada

Forma parte de los invitados por parte de Pucho. Es periodista, estilista y pareja de Santos Bacana, director del vídeo, creador de Little Spain , que está detrás de los videoclips más aplaudidos de 'El madrileño', como 'Tú me dejaste de querer'.

11. Mariola Orellana

12. María Rubio

Es una pieza fundamental en el equipo de C. Tangana. Trabaja en el departamento de producción de Little Spain , que es la empresa audiovisual que crea los videoclips del madrileño.

13. África Heredia

Es sobrina de Antonio Carmona y, pese a su destreza a la hora de cantar y tocar las palmas, no se dedica a la música . Trabaja como recepcionista en la clínica de belleza que Sara Verdasco (la mujer de Juan Carmona) tiene en Madrid.

14. Marina Carmona

15. Pilar Cerezo

16. Patricia Alfaro

Es la madre de C. Tangana y aunque es profesora y no se dedica profesionalmente a la música, el cantante ha querido que esté presente en esta sobremesa tan especial porque es uno de los pilares de su vida. No es la primera vez que la vemos acompañando a su hijo en un videoclip, pues ya lo hizo en 'Ingobernable'. Ella es la artífice de una de las frases más famosas del nuevo disco, incluida en la canción 'Nunca estoy': "Todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes si escribo tu nombre".