Una canción de hip hop está ayudando a reducir los suicidios en Estados Unidos

"I don't wanna be alive, I just wanna die today" (No quiero seguir vivo, solo quiero morirme hoy), son los versos del estribillo de la canción '1-800-273-8255', de Logic, en colaboración con Alessia Cara y Khalid. Según un estudio publicado en el British Medical Journal, este tema estaría ayudando en la prevención del suicidio en Estados Unidos.