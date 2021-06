Charlamos con la gallega, también conocida en las redes como Percebesygrelos

Cómica, presentadora, podcaster, creadora de contenido, activista... Carolina Iglesias es un no parar

En 'Una caña con' Carolina entrevista a personajes relevantes mientras se toma una cervecita, ¡qué envidia!

Cómica, creadora de contenido, presentadora, youtuber, fan, gallega, feminista, productora, directora, guionista, bisexual, actriz, podcaster, activista... No hay suficientes palabras en el castellano para definir al 100% a Carolina Iglesias, que comenzó su trayectoria en redes sociales como Percebesygrelos pero que ya ha dicho demasiadas veces que si llega a saber que llegaría tan lejos le da una repensadita al nombre.

¿Una chica con suerte divina de la muerte o una curranta que no ha parado de luchar por hacer aquello que le gustaba desde que grabó su primer monólogo cuando tenía 18 años? Probablemente la mezcla perfecta de lo divino, lo afortunado, lo brillante y las horas de sueño en negativo que le debe a la cama.

Presentadora de 'Una caña con'

Carolina, también, pionera. Que antes de que en Madrid reivindicasen políticamente las cañitas después de trabajar (y antes de pagar el alquiler), Percebesygrelos ya se las tomaba con algunos de los personajes más relevantes del momento. Después de tres temporadas de 'Una caña con', el programa de entrevistas de Mahou, la presentadora presume de haber conseguido tener hasta su bar, el Bar Bara: "Al principio hacíamos la entrevista en la barra y ahora tengo mi propio bar. Es mi programa soñado: bebiendo una cerveza con alguien interesante. En este formato surgen cosas muy guays y yo me lo paso muy bien. Y encima conozco a un montón de gente nueva, porque aunque yo hago mis propuestas también me traen a gente que no conozco, y me sorprenden un montón", cuenta.

En este programa, Carolina Iglesias ha podido cumplir uno de sus sueños de adolescencia, ¡entrevistar a Chenoa! Así lo recuerda: "Nunca olvidaré la caña con Chenoa. Además, me demostró mucha profesionalidad, porque tuvimos un pequeño fallo técnico y hubo que volver a grabar una parte. Estaba más nerviosa yo que ella. Yo decía “madre mía, viene Chenoa y tenemos este fallo”, y ella en plan “¿hay que volver a hacerlo? Pues se hace”. Y luego, cuando dejaban de grabar seguíamos hablando… La admiro más desde aquel día", confiesa la gallega.

Percebesygrelos solo tiene 27 años, pero da la impresión de que ya lo ha hecho TODO. Sin embargo, hay un sueño que aún le queda pendiente, porque Carolina también es una gran eurofan: "La verdad es que tengo mucha suerte de cosas surrealistas que se han cumplido en mi vida, cosas que ni imaginaba. Pero, por ejemplo, me encantaría conocer a Karina. Lo he intentado un par de veces, pero no ha surgido".

Próximos proyectos

Por supuesto que Carolina Iglesias se ha marcado un "se vienen cositas, chicos", como suelen hacer los infuencers más top del momento. Y es que, según cuenta, tiene algo entre manos que le hace mucha ilusión, pero no puede dar muchos detalles aún: "estoy preparando algo que me he montado yo sola y eso sí que va a ser cumplir un sueño loquísimo. Saldrá en unas semanas. Y a lo mejor cuando salga a nadie le importa, pero yo voy a ser muy feliz".

No es la primera vez que la creadora apuesta por sus ideas. Junto a Victoria Martín, de Living Postureo, escribió y protagonizó la serie 'Válidas', con la ayuda a la dirección de Nacho P. Pardo. Carolina reconoce que le encanta trabajar en sus propios proyectos, aunque está aprendiendo a descansar: "Como me encanta este trabajo... no hay límites. Me estoy trabajando lo de irme a dormir sabiendo que no he terminado de hacer cosas porque al final el curro es constante. Hay que estar ahí y además compaginarlo con las redes sociales, no te puedes permitir darte mucha pausa. Y cuando te autoproduces, además, está el tema del dinero, hablar con mucha peña, que es horroroso… es estar activa 24/7, los findes incluidos", comenta.

Con Victoria Martín también lo está petando actualmente en su podcast 'Estirando el chicle', que se ha llegado a colocar en el puesto número 1 de los más escuchados en España según las estadísticas de Spotify. Tal ha sido el éxito que han adaptado el programa a un show teatral con el que están recorriendo el país y agotando localidades en cada parada.

Ante todo, cómica

Con personas que son tantísimas cosas a veces se hace una un poco de batiburrillo a la hora de "encasillarla" en una profesión. Pero Carolina Iglesias ha puntualizado en muchas ocasiones que ella es, ante todo, cómica. De hecho, es una de las caras más reconocibles de lo que podría llamarse "nueva generación de mujeres cómicas" que están revolucionando el panorama en España.

Si no hay la misma cantidad de mujeres que de hombres en la comedia es porque ellas se autoexigen tener un nivel

"Yo me alegro de que se me considere como referente para que más tías se pongan a hacer comedia. Porque yo estoy segura de que si no hay la misma cantidad de mujeres que de hombres en la comedia es porque ellas se autoexigen un nivel que a lo mejor esos cómicos que están ahí han llegado a ese nivel mientras desarrollaban su profesión, porque aquí también hay que mejorar", aclara Percebesygreglos. "Pero no siento presión por ser una de esas caras nuevas, la presión deberían sentir las personas que mandan, porque ya es demasiado evidente que hay mujeres cómicas y graciosas, y que hay más de dos. Si no se dan cuenta de que hay un montón de tías dedicándose a eso tenemos que pasar al plan B, que es pinchos y fuego. Si hacer tu trabajo no es suficiente, pues pinchos y fuego".

Y referente LGTBI

Otro de los colectivos en los que la joven gallega también destaca como referente es en el activismo LGTBI. Recientemente ha recibido el Premio Marcela y Elisa 2021 por ser un ejemplo de visibilidad para la juventud. "Me ha hecho mucha ilusión, porque para mí también ha sido un descubrimiento y un proceso interior descubrirme como bisexual. Y darte cuenta de la importancia de ser visible, porque a mí me pudo afectar no tener referentes bisexuales, pues si yo puedo ayudar un mínimo a que a otra gente no le cueste tanto llegar hasta ahí, pues genial. Y encima muy feliz porque es un premio de mi tierra".

Cuando le pregunto por quiénes son sus referentes en la vida actualmente, ella lo tiene claro: "Yo admiro mogollón a todas mis compañeras de la profesión, como a Victoria Martín, a Henar Álvarez, a Perra de Satán, a todas las que crean proyectos, como la Riot Comedy, me inspira mucho la gente que defiende sus derechos. Y luego, pues por ejemplo como presentadoras siempre he admirado muchísimo a Mercedes Milá. Y también a Carlota Corredera, Tania Llasera, que me gusta verlas y entender que se puede ser como ellas son y llegar lejos".

Como ella también es un referente para las nuevas generaciones, es interesante saber qué piensa de los nacidos en los dos mil: "Creo que nos van a comer la tostada, porque ellos, todo lo que nosotros hemos llegado a entender a los 25 o más, ya lo han entendido. Ya se han cuestionado cosas, ya se han definido, ya se han planteado un montón de cosas que nosotros nos planteamos mucho después. Vienen pisando fuerte, y están mucho más informados, sobre todo en temas sociales. Son gente curiosa, aunque hay gente tontísima, por supuesto, pero entre nuestra generación también".

Abriendo el melón de la salud mental

Sí, las nuevas generaciones han cogido carrerilla, pero si de algo podemos estar orgullosos los millennials, entre otras cosas, es de abrir el melón de los problemas de salud mental y hablar de ellos con naturalidad y sin tabúes.