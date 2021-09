De esclava egipcia a empresaria de éxito: la evolución de Cenicienta a lo largo de los siglos

Habrá gente todavía que crea que el cine, las series, los libros, la música, o los programas de televisión no son más que un mero entretenimiento inocuo. Pero no es así. De hecho, puede que a un colectivo o grupo social le marque más, para bien o para mal, una película que una manifestación multitudinaria. Y antes de que existieran las teles, las radios, el cine, ya existían ciertos relatos que habían ayudado a moldear sociedades. Por poner un ejemplo muy sencillo y que todo el mundo puede identificar, hablemos del Nuevo Testamento: la figura de Jesucristo se ha usado durante milenios para decirnos que tenemos que ser buenos porque, si no, no alcanzaremos la gloria. Y es bastante fácil encontrar momentos históricos muy posteriores a Jesús en los que se ha usado su nombre para justificar actos y tomas de decisiones muy reprobables y que, sin duda, frenaban el progreso de una sociedad.