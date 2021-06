Las declaraciones de la directora y el gerente de La Chocita del Loro, en Madrid, han iniciado una ola de comentarios a favor de las cómicas españolas

Carolina Iglesias, Victoria Martín, Martita de Graná, Penny Jay, Patricia Sornosa, Henar Álvarez y muchas más son el mejor ejemplo de que el público sí quiere comedia feminista

No es que las cómicas no tengan el nivel de La Chocita del Loro, es que no lo necesitan para arrasar en la venta de entradas

Cada vez que Penny Jay se sube al escenario de la Riot Comedy, el espectáculo de comedia que creó hace varios años y que ha llevado a numerosas ciudades de España en las que ha colgado el cartel de sold out, recuerda en su monólogo que no ha sido nada fácil crear un espacio exclusivo para mujeres cómicas, no porque el público no lo demandase, sino porque algunos locales no veían muy claro lo de poner el sitio para que se llevase a cabo un show de comedia feminista.

Cuando el pasado viernes se hicieron virales las declaraciones de Laura Sánchez, directora de La Chocita del Loro, fue Penny Jay, precisamente, quien señaló que comentarios como el de Laura llevaban sucediéndose años en el mundillo de la comedia: "Las mujeres, te cuento: tenemos una mujer, Eva y qué, y el resto de mujeres, es verdad que hemos llegado a un punto en el que mucho del humor que hacen las mujeres es como de víctimas o muy feminista. Y el público que va, que tenemos un público muy variopinto, no suele comprar eso", declaraba en La Ser. Sus palabras se hicieron virales a través de un tuit de Pilar de Francisco, cómica y guionista. Y casi una semana después, el debate sigue abierto: ¿es lícito no programar mujeres en un local de comedia porque no te gusta su tipo de humor?

Realmente, es lícito que, si tienes un negocio, programes lo que creas que es mejor para obtener beneficios. El problema es que los datos reflejan que, aunque así lo afirma, no es cierto que el criterio para elegir quién trabaja en tu local sea el económico.

La cómica Patricia Sornosa explicó en Twitter que hace años sufrió discriminación por ser mujer en La Chocita del Loro: "me presenté al concurso de comedia de La Chocita. Hace poco uno de los miembros del jurado me confesó que lo gané pero que los dueños se negaron, presionaron al jurado y modificaron el resultado. Me dieron el segundo premio. Me presentaré dentro de dos años a ver..."

Su comentario surgía a raíz de un artículo publicado en El País en el que Francisco Carretero, el gerente de la sala, comentaba que "El nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo, hay que darles uno o dos años para que estén a la altura de los cómicos que hay en La Chocita del Loro".

Este es el nivel de los cómicos que hay en La Chocita del Loro:

Cómicas españolas que no solo venden entradas, sino que llenan estadios

Uno de los casos que mejor refleja cómo ha cambiado el panorama de la comedia en España es el de Martita de Graná. Durante el confinamiento del 2020 a causa de la pandemia de coronavirus, Marta Martínez, más conocida en redes como Martita de Graná, comenzó a subir vídeos graciosos a su cuenta de Instagram. En unos meses sobrepasó la cifra del millón de seguidores. Poco después, creo el show 'Mi padre flipa', con el que recorre España llenando ESTADIOS. No teatros, no, no locales de comedia míticos de Madrid. ESTADIOS.

Algo parecido les ocurrió a Carolina Iglesias y Victoria Martín. Durante el confinamiento del año pasado arrancaron un nuevo proyecto, el podcast 'Estirando el chicle'. Este programa ha desbancado del primer puesto de Spotify a 'Nadie sabe nada', de Andreu Buenafuente y Berto Romero. A raíz del éxito han creado un show para teatro con el que han actuado en varias ciudades españoles, ¡y las entradas volaban! En algunos casos las localidades duraron menos de 5 minutos a la venta.

Más de lo mismo con el show de Inés Hernández, 'Ni puta gracia', que junto a Galder Varas llevan tres años en activo; con 'Deforme Semanal', de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, que tienen que repetir actuación el mismo día por lo rápido que se venden sus entradas; y, por qué no decirlo, con mi show co-creado junto a Enrique Esnórquel, ¿PUEDO HABLAR! XXL, que aunque es el más reciente también ha agotado entradas tres veces seguidas en el Teatro Reina Victoria de Madrid.