Coronavid19, la cuenta de Twitter que ha narrado la pandemia en clave de humor, publica su primer libro

Detrás de @Coronavid19 se encuentra Mario de Diego, educador social madrileño de 39 años

En estos días celebramos el primer aniversario de aquel momento en el que nuestra vida cambió por completo para adaptarse a las necesidades de una pandemia. De un día para otro aprendimos que la salud es lo primero, que salvar vidas es lo único que cuenta y que todo vale con tal de reducir las cifras de muertos. De un día para otro nos llevamos tal golpe de realidad que no supimos ni cómo reaccionar. Menos mal que se creó el hashtag #QuédateEnCasa, para dejárnoslo claro. Vale, nos encerraríamos en nuestras casas, pero, ¿qué podríamos hacer en ellas? A unos les dio por los directos de Instagram, a otros por decorar sus ventanas, a otros por cocinar, a otros por las fiestas en Zoom... y a Mario de Diego, educador social de 39 años, le pareció una oportunidad para convertirse en comentarista de la pandemia desde el humor a través de la cuenta @CoronaVid19, que actualmente supera los 930.000 seguidores en Twitter.

Coronavid19 llegó al mundo en plena era digital, y siendo tan famoso como es, lo lógico era que más tarde o más temprano se estrenase en las redes sociales: "¿Por qué no explicar cómo veo yo el mundo y la pandemia desde mi punto de vista? Ya está bien de que la mirada de las cosas sea siempre la humana. Soy de la generación Alfa y decidí que, como virus, también tenía derecho a tener mi propia cuenta de Twitter", responde. Su cuenta comenzó a ganar relevancia ya en febrero de 2020, semanas antes de que se decretase el estado de alarma, cuando todavía no acabábamos de creernos que esto del coronavirus fuera tan en serio.

Al menos es modesto, y reconoce que no se esperaba la gran repercusión que ha tenido: "de ningún modo lo imaginé. Las redes sociales son impredecibles como también lo son las reacciones humanas a cualquier cosa. No se podía prever algo así". Y es que cada uno de los tuits que escribe en su cuenta se vuelve viral. Claro, tiene sentido si eres un virus. Aunque no solo lo ha petado por ser un virus. La clave de su éxito, claramente, es un ingenio y su capacidad para analizar las novedades de la pandemia desde la ironía y el descaro. (En el vídeo de ahí arriba tienes una recopilación de sus mejores tuits, ¡no te lo pierdas!).

Conviene aclarar que el virus accedió a hacer la entrevista vía e-mail porque, hasta donde nosotros sabemos, ningún miembro de la redacción de Yasss ha sido infectado por el momento, y nos gustaría que así siguiera siendo. Lo que sí cultivamos en este medio es el sentido del humor, las voces que son capaces de llegar a miles de personas y sacarles una sonrisa hasta en los peores momentos. Así que Coronavid19 y su primer libro, 'Cómo acabar sigilosamente con la humanidad' (Arpa Editores), no podían faltar por aquí.

"Al principio nadie pensó que esto iba a ser algo delicado. Es más, os reíais o comentabais lo rápidos que eran los chinos construyendo hospitales. Todo eso sin pensar en que algo gordo estaba pasando", primero nos infecta y después nos da lecciones. Cómo es. "Cuando la cosa se os puso fea me centré sobre todo en comentar aspectos de la conducta humana, que en momentos difíciles, también tiene cosas divertidas: lo del papel higiénico, lo del pan casero, los negacionistas, los antivacunas, los que se vacunan antes de tiempo…", recuerda.

Menos mal que en su libro los humanos dejamos de ser el objeto de sus ironías para ceder el protagonismo a las grandes pandemias que le precedieron. Por aquello de que hay que conocer nuestro pasado para no estar condenados a repetirlo, Coronavid19 repasa la historia de la humanidad desde el punto de vista de las pandemias que la diezmaron, haciendo hincapié en los grandes errores que se cometieron o en la importancia de la investigación científica para erradicar enfermedades: "Hablo de ocho pandemias concretamente. Y de una que vosotros no consideráis como tal, que es la estupidez humana. Es, creo, la más letal", dice.

Está claro que con Coronavid19 no te puedes confiar, en cuanto te relajas un poco, ¡pimba! "De la estupidez humana se despliegan otras “subpandemias” como el hambre, las guerras, el racismo, la homofobia, el machismo… ¡Ojo porque estas también matan! Y son estrictamente humanas. El resto provenimos de la naturaleza y hay de todo. Mi preferida es la viruela. Fue una gran pandemia que falleció por culpa de la ciencia y de una campaña de vacunación masiva que impulsó la OMS. ¡Siempre se van los mejores! Las pandemias también idolatramos muchas veces a quien ya no está".

Es cierto, exterminar la humanidad no ha sido solo cosa de pandemias. "Los que organizan atentados, guerras, exterminios… Fíjate si dais pena como especie". Viene calentito el virus, la verdad. Quiero pensar que es porque siente la amenaza de la vacunación y está dando los últimos coletazos. Vamos a cambiar de tema.

Un año de restricciones por la pandemia en España

Es casi imposible no echar la vista atrás y no alucinar con todo lo que ha cambiado en el último año. Desde nuestra forma de relacionarnos, de divertirnos, hasta nuestras expectativas sobre el futuro, ahora que somos conscientes de la gravedad de una nueva crisis económica. Para Coronavid19, lo mejor del último año ha sido "la gran bienvenida de la gente en cada ciudad y país al que llegaba. Lo que yo llamo la “gira mundial”. La gente se creyó aquello de que era una gripe y estaba entregada con mi tour. Si tengo que quedarme con uno, fue con el ingenio de demostró la gente durante el confinamiento para poder salir de casa. Recuerdo gente paseando a perros de peluche, por ejemplo", comenta. Visto así, es fácil pensar que nos merecemos todo lo que nos pase.

Por suerte, el coronavirus también ha vivido momentos difíciles en el último año: "tener que estar en gente como Ortega Smith, Abascal o Trump... eso no está pagado. Luego la llegada de la vacuna. Bueno, de las vacunas. ¡No soporto a la ciencia! Las pandemias estamos hartas, cada vez lo consiguen más rápido. Menos mal que en países pobres, al no haber retorno económico, se centran menos. El capitalismo es un filón para pandemias afincadas en África". No para, no para, no para.

De todas formas, el virus también se ha llevado su merecido. Imagina liar la que se ha liado y que todavía haya gente que no crea en tu existencia. ¿Qué más necesitan? Sobre los negacionistas, Coronavid19 cree que "son una oportunidad. Es un activo que siempre suma para poder lograr nuestro objetivo. Me llama la atención que en una situación como la actual, haya gente que crea que todo esto es mentira. Roza la paranoia patológica, no lo digo con ánimo de frivolizar con un síntoma de una enfermedad mental grave. Lo digo desde el más profundo respeto y con la mayor seriedad posible".

Por si acaso, no está de más sacar el tema de Bill Gates. ¿Tienen el coronavirus y el empresario estadounidense alguna relación? "Ninguna, ya me gustaría a mí. Se ve que como le sobra el dinero quiere hacer alguna buena obra. A los virus nos vendría bien que no lo hiciese y que tributase, cuanto menos, mejor".

¿No vais a salvar la Semana Santa? Quiero resucitar, como Jesús. — Coronavirus (@CoronaVid19) March 5, 2021