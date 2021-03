C. Tangana ha revolucionado el sector cultural español con la publicación de su nuevo disco 'El Madrileño'

Analizamos a fondo 'El Madrileño', de C. Tangana, para extraer todos sus mensajes secretos

Todos nos hemos hecho una playlist de temazos después de una ruptura, pero, sin duda, nadie lo hizo mejor que él

¿Existen de verdad mensajes secretos detrás de cada canción de C. Tangana hacia Rosalía? ¿Le ha contestado Rosalía alguna vez? ¿Es ‘El madrileño’ una indirecta continua hacia la catalana? En Yasss nos hemos puesto a investigar y todo apunta que sí (o al menos eso creemos fervientemente estas escritoras), aunque él asegura que le parece aburrido hacer referencias a Rosalía tanto en sus canciones como en sus videoclips y que llegará un momento en el que la gente "dejará de estar tan obsesionada con ella".

Anyway, si no estás al día de esta historia de amor y desamor, porque has estado viviendo en un tupper todo este tiempo, echa antes un vistazo al anterior link para subsanar el error y aprovecha para ponerte al día de esta telenovela millenial 360, que nada tiene que envidiar a una novela turca, antes de leer la nueva entrega que te traemos hoy: el análisis sobre el último trabajo de Pucho, un disco en el que se ha practicado un harakiri y ha transformado su dolor en arte para que tú lo bailotees en tu casa.

El pasado 26 de febrero salió el disco de C. Tangana 'El Madrileño', y desde ese bendito momento en Españita no hemos parado de hablar de él, o como bien diría Pucho en su tema ‘Un veneno’ “Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar pa’ que me escuche toa’ España”. Pues os vamos a revelar cuál es dicha “maña”: abrirse las entrañas en cada pieza que hace, ya sea para bien o para mal, dándonos siempre una historia y regalándonos su vida a través de sus canciones. Y ahora, por supuesto, te la vamos a contar. ¡Que comience 'el curso de Puchología avanzada'!

Su nuevo disco no sólo está compuesto por diferentes influencias de estilos musicales diversos, bebiendo especialmente de la música latina. Es un disco que, al igual que ‘El mal querer’, de su expareja Rosalía, narra una historia. Si bien Rosalía dijo basarse en el libro ‘Flamenca’, esta vez la película está basada en hechos reales. Puchito nos cuenta su propia versión de su vida. ‘El Madrileño’ es un disco que habla de una ruptura, pero una ruptura múltiple: con la sociedad, con su amor perdido y con su propio ego.

Primera ruptura: con su pasado

Basta con mirar la lista de canciones del disco: la primera se titula 'Demasiadas mujeres'. En el videoclip de la misma todos nos vamos de entierro, una ceremonia con la que se busca conseguir un cambio, de C. Tangana a El Madrileño. Es el entierro de su pasado, de su ego, rodeado de viudas llorando en el cementerio al más puro estilo Bernarda Alba. Hasta aparece el niño comiéndose el bocadillo, que representa al propio C. Tangana, viendo el entierro desde fuera.

Y aquí es donde encontramos la primera referencia a la Rosalía, la mujer de rojo que aparece de espaldas y que hizo enloquecer a Twitter nada más ver el vídeo. Y no sólo por el look inconfundible y el parecido más que razonable, sino por la parte de la letra que coincidía con su aparición: “No la he vuelto a encontrar”. Con ello caldeaba el ambiente en las redes y las teorías se dispararon hasta llegar a nuestro 'La La Land' español.

Segunda ruptura: con un amor perdido (¿Rosalía?)

Y entonces, ¡boom! Aparece ‘Tú me dejaste de querer’. Ahí ya nos volvemos todos locos. Esa canción (y el vídeo) está llena de referencias que nos recuerdan a Rosalía: la niña, la mujer de rojo… Todo son señales y mientras las vemos no nos podemos creer el pedazo de joya que acaba de caer en nuestras pantallas. YouTube se inunda de vídeos analizando el contenido del videoclip y las primeras teorías de internet empiezan a cuajar: Puchito sería el chaval joven que le cantaba sus canciones a su entonces novia, que le escucha embelesada dando palmas. Los aviones en el cielo nos recuerdan a ‘Con altura’ y un sinfín de referencias más que hicieron que hasta el propio Ibai en su entrevista con C. Tangana le preguntase por ello: "Este es un tema en el que se inicia el viaje al resto del mundo", comentaba el artista sobre su canción para luego reconocer que sí, que la mujer joven que sale en un banco cantando su canción es Rosalía (y el chico Arón Piper).

La siguiente es ‘Comerte entera’. En esta las señales parecen dispersarse y se calman las aguas en internet, pero es que el disco de C. Tangana no va a estar hablando todo el rato de su ruptura amorosa, pese a que siempre esté latente. Y lo más chungo es que no solo fue amor, también fue una ruptura artística.

Antón, como ya hemos mencionado otras veces, formó parte de la composición de muchas de las canciones del disco 'El mal querer'. Por ello, cuando escuchamos ‘Nominao’ no podemos evitar trasladarnos al pasado, ese pasado en el que Rosalía comenzó a brillar mucho más de lo que cualquiera se esperaba, y empezaba a estar en todas partes y su disco consiguió varias nominaciones a los Grammys latinos. C. Tangana, que hasta entonces había sido el más exitoso de la relación, ante el triunfo de su ex pasa a un segundo plano. Aquí se acuerda de ello:

Ni siquiera me han nominao

Cuando paso a su lao

¿Qué coño le ha pasao?

Ya no hay VIP, ni mesa reservada

Ya no, ya no, ya no

La gente piensa en ti como algo que pasó

"Delirios de grandeza, sueños de ambición"

Número uno en las listas

El 7 de abril, dos mil nunca

Qué coincidencia que, justamente el 7 de abril, Rosalía realizaba su primer concierto en Latinoamérica. ¿Casualidad? No lo creemos. Sin embargo, la versión que C. Tangana cuenta sobre el origen de esta canción es que lo compuso en una noche en la que acompañó a Drexler durante la entrega de premios de los Grammy Latinos en la que el compositor uruguayo estaba nominado a Mejor Canción: "Me dijo vente al estudio porque voy a estar cuatro horas mirando a una pantalla, y en vez de eso vamos a hacer algo y pasamos la velada. Y escribimos 'Nominao'", contó en El Hormiguero.

Y como estas, suma y siguen las referencias en el disco. ‘Muriendo de envidia’, por ejemplo, abre con la canción que El pescaílla le dedicaba a Lola Flores hace unos años. Cuántas veces no se ha comparado, aunque sea en plan broma, a Rosalía con Lola. Más adelante, la mujer mayor vestida de rojo y el señor mayor con los ojos caídos, nos hacen crearnos una imagen mental de Rosalía y C. Tangana de mayores. Juntos. Como ya nos hizo pensar en ello la potente imagen de los abuelos en el videoclip de ‘Tú me dejaste de querer’. Y por si no nos había quedado claro, Pucho nos deja otra pista en la letra:

Por tu piquete Kardashian

Toditas las gatas te envidian

‘Ingobernable’ es otra de las canciones en las que encontramos otra referencia muy clara al entorno de Rosalía. En el videoclip, esta vez vemos cómo la que creemos que es la hermana de C. Tangana guarda una apariencia muy similar a Billie Eillish. Que, por supuesto, colaboró con Rosalía en su tema ‘Lo Vas A Olvidar’. Donde, para más inri, la letra nos hace echarnos las manos a la cabeza:

Dime si me echas de meno' aún

Dime si no me perdonas aún

¿Qué harás con to' este veneno? Na' bueno

Dime si me echas de meno' aún

Varias referencias aquí: ‘Un veneno’ es una canción que sacó hace un par de años y de la que ha hecho una nueva versión en este disco, porque ha querido incluirlo en la narrativa de la historia que nos quiere contar. La letra nos viene a decir que toda la ambición que tiene, se la “pegó” Rosalía y todo lo lejos que ha llegado ha sido para impresionarla:

Yo he nacido bohemio

Pero tu amor me ha cambiado

Y ahora quiero triunfar y ganar

Y salir en la tele y la radio (ey)

Lo hice por ti (¿Cómo e'?)

Lo hice por ti (Eso es)

Lo hice por ti (Por ti mi amor, por ti)

Lo hice por ti (Pa' que me mires)

Lo hice por ti, lo hice por ti

Lo hice por ti

Pero volvamos a ‘Ingobernable’. En ella no sólo tenemos guiños a Rosalía, también al público y a todas las habladurías sobre su relación:

No has hecho ni caso

De toas las señales que he ido dejando y que eran para ti

Porque te quiero (vale)

Que cómo te lo tengo que decir

Se ha enterao todo el mundo que me tienes loco

Esto no es vivir (que no, que no)

Tercera ruptura: con la sociedad

Podríamos seguir hablando de más detalles hermosos como, por ejemplo, de que ‘Cambia’ es una canción que habla claramente de la ruptura social que Antón ha vivido con su propio ego y con los estándares sociales que le exigía la masculinidad. Se ha dejado el alma para ser lo que le han dicho que debía ser y una vez conseguido, se encuentra con que le piden que deje de serlo. Con ello hace una clara subreferencia a las múltiples polémicas que ha vivido en los últimos años, por sus letras, comportamientos y declaraciones. En este videoclip, quizá el detalle a resaltar es que el niño que aparece de pequeño subiéndose a un coche en Madrid es el mismo con el que abre el disco. Por lo que claramente podemos entender que ese niño es el mismísimo Antón Alfaro de pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Madrileño (@elmadrileno)

¡Menudo viaje! Exactamente el mismo que se vive tras una ruptura. Ganas de llorar, de emborracharte y de quemarlo todo a partes iguales. Un disco en el que Antón se ha abierto las entrañas, las ha transformado en música y nos las ha regalado a todos nosotros. Un listado de vídeos que empiezan con un entierro y acaban con una fiesta post after con Calamaro en ‘Hong Kong’.

Uff, el tema. Os podríamos hablar de toda la polémica que ha habido alrededor de la canción con este artista, pero solo diremos que no nos gusta, aunque es por razones personales. ¡Pero eso ya daría para otro artículo! Así que esa canción la hemos silenciado y a disfrutar del disco. Porque, ¿quiénes somos nosotras para juzgar la pieza de un artista que nos ha hecho disfrutar tanto?

Y si, tras leer esto, al lector se le ocurre hacer el comentario de “Puchito solamente es un experto en marketing y se está aprovechando de la imagen de su ex”... sólo decir: buscaremos tu IP y te la líamos, loque. Disfruta de esta maravilla como lo que es: un regalo de alguien que se ha vaciado para nosotros y ha hecho arte con ello para que tú lo bailotees en tu casa y lo llores en un taxi no importa la dirección.