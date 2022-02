Dani Fernández, sobre las consecuencias de la fama: “He vivido cosas de las que no me siento orgulloso”

Pregunta: ¿Nervioso o entusiasmado con el estreno de ‘Entre las dudas y el azar’?



Respuesta: Una mezcla de ambas. Ahora tengo más presión porque cuando estaba haciendo el primero nadie me conocía y no se sabía la música que iba a hacer, por lo que me relajé y me puse a crear. Después de tantas canciones que han sido Disco de Oro o Platino, para la compañía y para mí es una gran responsabilidad hacer el segundo y no tenemos que acomodarnos. Por eso, he sentido presión. Quería hacer un disco mejor que el anterior y del que sentirme orgulloso. Estoy contento de todo el trabajo que hemos hecho y cómo suena el conjunto de las canciones. Hay muchos mensajes diferentes dentro del disco.



¿Cuál es el mensaje más importante que encontraremos en tu nuevo disco?



Por supuesto, hay historias de amor y de desamor pero hay un mensaje en concreto que es de mi canción más personal: ‘Sin mirar’. No solo es especial por la forma de cantarla y de producción, ya que es más hablada y no tan gritada. Trata de la inseguridad. Yo soy una persona que vomita muchas ideas y termino desechando muchas de ellas, me venzo muy pronto. Hay veces que me arrepiento de haberlas tirado a la basura y, precisamente de esa inseguridad al crear nace esta composición que es muy diferente al resto. Estoy orgulloso por sacar una parte de mí que no solía hacerlo.



¿Estás orgulloso con lo que has conseguido a nivel profesional en tu carrera en solitario?



Estoy muy contento con la evolución porque creo que hemos sabido mantener la esencia de Dani Fernández como artista. Para mí es importantísimo que la voz transmita, mantener un nivel vocal importante y compaginarlo con una ase instrumental de calidad. Hemos conseguido un sonido muy trabajado. Estuvimos horas dándole a la batería para que sonara como queríamos, por ejemplo. Una de las cosas que mejor hemos conseguido con ‘Entre las dudas y el azar’ es llevar la energía del directo al disco. Si me va bien, estoy seguro que es por mis directos: la gente los disfruta y quiere volver.



¿Crees que se te reconoce profesional y musicalmente como mereces?



Precisamente en el disco hablamos de las dos cosas: la suerte, estar en el momento adecuado y en el sitio indicado, y también del trabajo. En mi opinión, es importante aprender de los errores y las etapas malas para poder evolucionar. El Dani Fernández que estaba en la banda [Auryn] no tiene nada que ver con el de ahora. Ahora me escucha todo tipo de personas: desde gente con 18 o 20 años hasta personas mucho más adultas. Vivir el vértigo del inicio de mi carrera como solista y el hecho de llegar a un nuevo público me hace sentir orgulloso de decir que mi música es universal. Canto historias que puede vivir todo el mundo. Al principio me daba miedo pensar en el público al que podría llegar mis canciones, pero echando la vista atrás y viéndolo con perspectiva, insisto, creo que lo hemos hecho bien. Seguimos en el camino, nos queda mucho por trabajar y por demostrar. Afianzarme en la música es mi meta y no hacer moda.



¿Tus letras salen de la simple improvisación o “vomitas” cosas más profundas?



Cuando un artista se abre y te cuenta una historia de desamor, por ejemplo, puede ser por muchas cosas: también por la amistad. He llegado a ponerle cara a la música con mis composiciones, hasta le hice una canción. Como te decía, vomito cosas que tengo dentro y lo reflejo en personas aunque sean cosas abstractas.



¿Por qué dices que este disco tiene más luz?



A nivel de producción ha sido un disco en el que he podido sacar mi parte más canalla. No soy una persona tan triste como puede parecer en mi primer disco. Me gusta salir, me gusta pasarlo bien… y por eso en este le hemos dado más luz. A mucha gente le sorprendía la oscuridad que tenía dentro escuchando mi primer disco y hasta llegaron a preguntarme si estaba bien. Son cosas que han pasado en mi vida, pero las he ido superando.



Entonces, ¿ahora estás en un buen momento?



Sí. He aprendido que la gente que no me tiene cariño no debe estar a mi lado y tengo que rodearme de gente que me lleve por el buen camino. Ahora muchas personas que disfrutan de mis conciertos notan que he ido avanzando y que trabajo.



¿Por qué dices que la fama sacó lo peor de Dani Fernández?



He vivido cosas de las que no me siento nada orgulloso. No me considero famoso, yo siempre he querido ser músico. Con la banda [Auryn] vivimos una etapa de muchos fuegos artificiales, de luz, de color, éramos muchos y muchas personas opinando, nos llegó mucho dinero siendo jóvenes y, aunque he tenido una familia que me ha apoyado en todo momento, viví momentos de los que no estoy contento. Tendría que haber contado hasta diez con parejas o amigos… Se me ha ido de las manos. Ahora, que soy más adulto y tengo 30 años, no me emborracho del éxito y la luz que tenía en esa etapa. Me gustan otras cosas.



¿Eres feliz?



Están siendo días muy difíciles porque la persona más especial de mi vida, que es mi abuelo, está en el hospital. A él le debo que me dedique a la música. De hecho, si estoy promocionando mi música es por el amor que le tengo y demostrarle que esto es lo que quiero hacer. Él querría que estuviera haciéndolo.

No sé si soy bueno o mal músico, pero sí sé que me encanta lo que hago y quiero seguir tocando en recintos frente a cincuenta o mil personas porque he tocado en todo tipo de sitios y soy igual de feliz.