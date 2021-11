Los jóvenes son el futuro del teatro: descuentos para asistir a la ópera, zarzuela y otros espectáculos

Los teatros lo tienen claro: los jóvenes son el futuro de sus negocios , y pensar en ellos a la hora de elegir qué tipo de programación ofrecer o qué precios de entrada manejar se ha convertido en la clave para atraerlos a sus espacios. Sin embargo, para la mayoría de los jóvenes, actividades como leer, ir al teatro o a museos no es una prioridad. Para poder cambiar los hábitos culturales de los jóvenes en España, algunos teatros se han puesto manos a la obra.

Desde descuentos inmediatos por ser menor de una edad concreta hasta butacas especiales para público joven a precios reducidos o programas de fidelidad solo para jóvenes , en España hay muchas opciones a la hora de disfrutar de la cultura a un precio más reducido. ¿Y por qué? Porque el teatro no es la opción de ocio cultural más barata que una persona pueda encontrarse y porque los jóvenes, desde un punto de vista económico, no lo tienen tan fácil. Los recién graduados lo tienen ahora peor para encontrar trabajo y las cifras de paro juvenil en España están disparadas.

Pero lo más importante es motivar a los más jóvenes a acudir a las salas de teatro más famosas de España y no perderse algunos de los eventos culturales más importantes del año, y si el dinero es un impedimento, ofrecer alternativas.

Muchos eventos culturales tienen descuentos para estudiantes, pero, ¿qué pasa cuando ya no eres estudiante pero todavía no ganas un sueldo que te permita disfrutar de ciertas actividades? Algunos teatros españoles ofrecen descuentos para jóvenes, y para que no se te escapen, hemos recopilado algunos de ellos. Puede que se nos haya escapado alguno, así que te recomendamos que, si estás interesado en acudir a alguna representación, llames siempre a taquilla para enterarte bien de sus descuentos o consultes la web del recinto.