La idea de escribir el diccionario surgió en clase a raíz del comentario de uno de sus alumnos

Esta actividad ha tenido una muy buena acogida por parte de los alumnos, que se han implicado mucho en el proceso

Cristian Olivé ha aprendido un montón de términos creando el diccionario y cuenta cuáles son los que más le han sorprendido

Que el lenguaje cambia no es ninguna novedad, seguro que alguna vez hablando con tus padres te has dado cuenta de que no entienden las palabras que utilizas con tus amigos de manera completamente cotidiana como, por ejemplo 'shippeo', 'f' o 'MDLR'.

Hay palabras que utilizamos en nuestro día a día, tanto hablando como en las redes sociales, que a nuestros padres se les escapan y es por eso que el profesor de Lengua y Literatura Cristián Olivé ha querido recoger algunos de estos términos junto a sus alumnos de 1º de la ESO en lo que ha llamado 'Diccionario para Boomers'.

En Yasss hemos hablado con él y nos ha contado algunos detalles de este diccionario: "El diccionario es una actividad de clase con alumnos de 1º de ESO para trabajar la evolución de la lengua; de dónde vienen las palabras que más usan los adolescentes; por qué de repente se popularizan; qué forma tienen.... Y lo más importante: qué significan las palabras y expresiones que emplean los adolescentes", explica el profesor.

Este trabajo lo han llevado a cabo en equipo, “los estudiantes han realizado el trabajo de recopilación de palabras y definiciones y yo las he ido compartiendo en redes sociales”; por tanto, si alguien quiere consultarlo, este está disponible en Twitter con el hashtag #DiccionarioParaBoomers.

Los jóvenes y los 'boomers' no nos entendemos

Esta idea ha gustado mucho en las redes sociales sobre todo por lo innovadora que es y es que si no fuera porque uno de sus alumnos utilizó en clase la palabra 'boomer' a Cristian Olivé nunca se le habría ocurrido escribir este diccionario: "En una clase de primero de ESO alguien usó la palabra 'boomer'. Para mí, esa palabra estaba asociada con la Generación Boomer, pero no me encajaba en el contexto de aula. Así que quise saber qué significaba para ellos".

Fue entonces cuando sus alumnos le "respondieron que 'boomer' era alguien desfasado y que no entendía lo que decían o hacían los jóvenes". Por ejemplo, "para ellos, hacer bromas sobre gays sonaba a años 2000 y, por tanto, era de boomers. Siempre he creído que las actuales generaciones de jóvenes crecen con unos valores basados en el respeto y la tolerancia. Aunque queda mucho trabajo por hacer, ese comentario me dio muchas esperanzas", asegura Olivé.

Él necesitó que sus alumnos le explicaran, en este caso, qué era para ellos un 'boomer', lo que hace evidente que hay un claro problema de comunicación entre unas generaciones y otras: "Ha pasado toda la vida, por desgracia. Los adultos solemos olvidar cómo nos sentíamos cuando éramos jóvenes y los que tenían más edad que nosotros nos recordaban constantemente nuestra inexperiencia y hasta juzgaban de un modo negativo lo que hacíamos o lo que nos gustaba".

Esto se debe, según Olivé, a que "suele haber una especie de idealización al pasado. Como si los tiempos anteriores fueran mejores. Para mí, cada generación crea su propio mundo, su imaginario, su vocabulario, y se mueve en función de unas inquietudes. Precisamente esa rueda no debe detenerse porque da sentido al papel de cada etapa".

Las palabras más sorprendentes

Si algo ha sacado en claro Cristian Olivé de la elaboración de este diccionario es que él es bastante 'boomer': "Uso palabras que estaban de moda cuando yo era joven y que, en cambio, ahora huelen a cerrado. O incluso realizo actos, inconscientes en la mayoría de los casos, que remiten a otra época"

Y es precisamente por eso, por ser un poco 'boomer' que le han llamado tanto la atención algunas palabras del diccionario, sobre todo aquellas que él "entendía de un modo y en realidad significaban algo totalmente diferente".

"Por ejemplo, yo creía que 'mamadísimo' es ir borracho. En cambio, los jóvenes emplean el término como sinónimo de persona fuerte y atractiva. También me sorprendió la expresión 'en chat'. Conocía y usaba ‘en visto’, que es dejar sin respuesta a alguien a través de WhatsApp. Pero dejar 'en chat' a alguien es más humillante porque implica no abrir ni siquiera el mensaje recibido e ignorarlo en la bandeja de notificaciones”, explica Olivé que tanto él como sus alumnos han aprendido un montón durante este proceso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Olivé 🏳️‍🌈 (@xtianolive)