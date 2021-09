Son las tres de la mañana de un sábado y, en una discoteca del madrileño barrio de Chueca, Franciska Tólika –más familiarmente conocida como Pakita– pasea entre las mesas que se van vaciando. Acaba de interpretar en playback ‘La bien pagá’ (versión Rocío Jurado) ante un público entregado, vestida con un traje de faralaes que deja al descubierto buena parte de su delgadísima figura . Lo que no saben –y quizás ni se preguntan– quienes acaban de disfrutar de su arte es que, antes de acudir al espectáculo, ha cumplido con su jornada laboral íntegra en una tienda de maquillaje, tras volver en el primer AVE de la mañana de Barcelona, donde actuó hasta las tantas el día anterior. “Me cojo mis días libres en la tienda para poder ir a los bolos”, cuenta. “Tengo que organizarme bien, porque a veces ni me da tiempo a hacer o deshacer la maleta. La que llevé a Barcelona la tenía preparada una semana antes”.

Pakita, nacida en Sevilla en 1993, empezó en el drag hace ocho años, “siendo un cuadro. Poco a poco fui mejorando. He estudiado diseño de moda, sé patronar, me hago mis looks. He aprendido también a cantar, a bailar…”. Por el camino, algunas salas de la capital andaluza se fijaron en ella. “Empecé a trabajar de vez en cuando. Era un divertimento, una forma de expresarme y de conectar”, recuerda. Eso en un momento en el que “el drag no era aspiracional. Mis padres, por ejemplo, no lo entendían. Lo asociaban a ser trans, a la prostitución, a las drogas… Cosas que existen mucho más en la vida fuera de drag. Pero ahí está actuando la misoginia, la transfobia, la homofobia”.