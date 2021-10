La violencia de los haters de antes no se compara con lo que estoy viviendo en este momento. Es ahora, cuando la repercusión es más grande, cuando lo vivo de forma más frenética. Creo también que el haberlo sufrido de tan joven me ayuda a que sea menos duro.

No los defiendo psicológicamente, pero hay que convivir con las bajas pasiones que tiene la gente en redes sociales. No es algo que tenga que justificarse, pero es una realidad.

No busco el odio ni el ataque hacia mi persona, pero me he dado cuenta de que lo que yo diga importa poco, que se me va a atacar simplemente por ser quien soy. Lo que yo digo creo que es lo de menos.