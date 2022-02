Hay muchos. Pero buenos ejemplos que me he encontrado serían la oferta de un trabajo de niñera por 50 céntimos la hora, tener que pagar un curso para poder trabajar o hacerlo a cambio de experiencia o visibilidad. Esto último ocurre sobre todo en trabajos más creativos como puede ser la música o el arte.

Sí, hemos llegado a un punto en el que todas estas cosas que comentas las hemos vivido todos o casi todos. Por ejemplo, los jóvenes empalmamos contratos de prácticas con la esperanza de que nos den la oportunidad en un sitio y cuando acaban con nosotros nos dan la patada y cogen a otra remesa de becarios que llegan con la misma esperanza para hacerles exactamente lo mismo. Con el tema de las horas extra igual; yo no conozco a nadie que no haga horas extras sin remunerar. Parece que es algo asumido. Si te cargan de mucho trabajo y no te da tiempo a terminarlo trabajas más y gratis.

En España hay precariedad, sí. En España el salario moda, el salario más repetido, no es un salario elevado. Es un salario con el que se puede vivir y en casi todas las ocasiones de forma muy justa, pero la precariedad no solamente es económica. Los turnos partidos que no te dejan tener vida, los horarios rotativos que no te permiten organizarte ni conciliar, las horas extras sin remunerar, o el tener que pasar por varias prácticas cubriendo trabajos estructurales por muy poco dinero… todo esto también es precariedad.