“No sé cómo puedes escuchar reggaetón, eso no es música, y además es supermachista... ¡ahora con el autotune cualquiera canta bien y tiene éxito!”. ¿Te suena haber escuchado esta frase u otras parecidas y marcarte un eye rolling de campeonato? Lo mismo le pasaba a Bajocero. Además, para él este genero musical va más allá: “el reggaetón es movimiento puro, es baile, es unión de personas, es ritmo, es noche. Es fuerza", afirma.

Tras el nombre artístico de Bajocero se encuentra Daniel López Suarez (Madrid, 1999), que a raíz de que se hiciera viral su cover de 'Nunca estoy' de C. Tangana decidió atreverse a lanzar sus propios temas, mimando mucho la estética de los videoclips que acompañaron a 'Venga, va' y 'Cerca', las dos canciones disponibles hasta el momento (tiene un EP a puntito de caramelo). Pero, además de cantante, Bajocero es actor, y en general podemos decir que es artista, como nos quedó claro en Yasss durante esta charla que mantuvimos con él, y con la que ahora os lo presentamos.

Bajocero no entiende ese menosprecio al reggaetón por ser muy simple: “¿por qué nos cuesta disfrutar de las cosas más sencillas? En nuestro día a día conviven cosas más sencillas y más complejas: a veces me apetece hablar sobre Dios y sobre mi propia existencia, y a veces sobre cómo consigue Bad Gyal liarse los porros con esas uñas. De todas formas... aunque el reggaetón puede ser sencillo en ritmo o melodías, no lo es en la textura. Haz tú un hit de reggaetón. No es tan fácil; el reggaetón es pura vibra”.

Precisamente estos días hemos tenido presente de nuevo ese debate, tras la victoria de Chanel en el Benidorm Fest, donde además hubo polémica con Luna Ki por el uso de autotune, elemento que también reivindica Bajocero. “El autotune es un arte, y no aceptarlo es no aceptar el cambio. A mucha gente le queda fatal, Bad Gyal es la reina del autotune porque tiene un timbre y un brillo en la voz que es la hostia cuando se lo metes. Yo no quiero vivir en la nostalgia, quiero vivir en el ahora, y el ahora es: reggaetón".

El arte le viene de familia

Como nos cuenta entre risas, el tema del reggaetón y el autotune ha dado quebraderos de cabeza a quien Bajocero considera no solo su mayor apoyo, sino el origen de su pasión por la música: su madre, precisamente profesora de música. “Ella ha sido la llama que ha encendido este deseo y esta obsesión que tanto me da y tanto me quita. Es mi fan y yo el suyo, y saber que está ahí me da seguridad. Siempre que hago una canción es a la primera persona a la que se la enseño, confío mucho en su criterio”, nos explica. “Mi padre también me apoya, aunque yo creo que no entiende muy bien lo que hago, pero lo respeta y se ha abierto mucho con el paso de los años. Sé que en su corazón cree en mí y que ha hecho un esfuerzo muy grande por entender mi forma de vida y mis gustos. Vivimos en mundos diferentes pero estamos ahí.”

El interés de Bajocero por la música a medida que iba creciendo no conocía límite ni prejuicio: escuchaba pop, rock o r&b, pero también música sacra, y ya más crecidito fue añadiendo reggaetón, trap, flamenco, ¡y hasta canto gregoriano y jotas! “Creo que en todos los sitios se pueden encontrar cosas nuevas”, asegura. De momento ha publicado dos singles, motivado por el pequeño éxito que fue su versión de 'Nunca estoy' de C. Tangana. 'Venga, va' y 'Cerca' son los temas que podemos escuchar en plataformas de streaming por ahora; ambas hablan sobre su propia experiencia tras una ruptura, y llevarlo a canciones le ha ayudado a lidiar con ello. “Componer es mi forma de expresión, da igual como esté, triste, enfadado, enamorado, cachondo. A veces no podemos gritarle a alguien cuando queremos porque eso no está bien, por lo que le grito al micrófono".

'Venga, va' y 'Cerca' estarán incluidas en un EP que llegará dentro de nada, y en el que Bajocero lleva mucho tiempo trabajando. “Ha dado muchas vueltas y ha cambiado varias veces su forma... llevo ya cinco años estudiando producción musical, y las canciones que voy a sacar este año son un poco mi aprendizaje, pero necesito sacarlo ya para poder empezar una nueva etapa y cerrar esta”. Nos explica que está siendo muy complicado sacar sus canciones como artista independiente y nuevo, pero, lejos de desanimarle, está deseando sacar este EP para centrarse en un álbum conceptual que será su debut largo.

Ganas de crecer y experimentar

No es aleatorio esto del álbum conceptual, porque Bajocero cuida al máximo la imagen y el diseño en su trabajo, habiendo sacado hasta ahora poco material pero muy mimado. “Me gusta mucho lo visual, el cine, la moda… Es como que lo visual cierra una canción. Sin esta parte no está terminada. Me gusta mucho cuidarla y ojalá tener cada vez más medios para poder expresar cosas más locas.”

Y sin muchos medios ya ha habido locuras: hace un par de meses se plantó con un grupo de amigos en Callao y montó una performance para promocionar 'Cerca': “Fue una de las experiencias más locas que he hecho en toda mi vida. Nos plantamos sin ningún permiso allí las 21:00h, con una mesa, una TV, una silla y un generador que sonaba como si estuvieses haciendo una obra. Lo puse en redes sociales, mis amigos pusieron toda la movida, yo llegué en calzoncillos y me senté en la silla, mostré un cuenco con sangre mientras había una cuenta atrás en la tv y la gente me la iba echando por el cuerpo como quisieran. Había muchas personas, y estábamos manchando todo de sangre. Yo lo disfruté un montón, aunque pensaba que me iba a arruinar de la multa que me iban a poner. Pero, aunque hubo dos coches de policía los 25 minutos que duró la performance, no nos dijeron absolutamente nada. Yo flipé.”

El cuidado de la imagen llega por supuesto a sus videoclips, y por eso hemos querido saber qué opinan de Bajocero quienes le han ayudado a crearlos. Guillermo Solas, director de 'Cerca', recuerda positivamente cómo “se abrió conmigo y me contó sus ideas sin conocerme prácticamente de nada”, mientras que Mario Díaz, director de 'Venga va', destaca su tenacidad: “es alguien muy seguro de sí mismo, tiene algo en la cabeza y tiene que plasmarse tal cual, no le gusta dejar nada en el aire. Pero además tiene instinto para saber cuándo defender sus ideas y cuándo dejarse llevar por lo que le sugiere el otro”.

Además, Bajocero tuvo la suerte de contar como directora de fotografía de 'Venga va' con Gloria Gutiérrez, amiga suya desde la adolescencia, que recuerda con cariño el rodaje en ese oasis entre la primera y segunda ola del coronavirus: “Se formó un microcosmos en aquel piso; de repente teníamos mucha relación entre nosotros cuando llevábamos mucho tiempo sin relacionarnos con otras personas”. Ella estaba preparando un documental sobre la sensación de sentirse perdido en la juventud a la vez que terminaba sus estudios en la ECAM, y él protagonizó ese documental a la vez que terminaba de componer su primer EP: “He estado en todos los procesos de crecimiento de Dani; que diese este paso conmigo comenzando también mi carrera artística fue genial”.

Estoy muy seguro de muchas cosas, no sé si realmente eso es estar seguro de algo

¿Y cómo se percibe a sí mismo el propio Bajocero? ¿Se ve tan seguro de sí mismo, o le sorprende esa apreciación? “Puedo ser una persona muy práctica y mostrar seguridad ante lo que digo, ¡pero el problema es que al día siguiente estoy muy seguro de otra cosa completamente diferente! Estoy muy seguro de muchas cosas, no sé si realmente eso es estar seguro de algo", comenta.

Al usar su propio cuerpo como herramienta tanto en los videoclips como en aquella performance, quisimos hablar también sobre cómo estamos acostumbrados a que las chicas en el pop lo hagan, pero no tanto los chicos, cómo no tendría por qué asociarse a la sexualización, e incluso, si fuese sexualización, cómo no tiene por qué ser algo negativo. “Me encantan los cuerpos, y me gusta enseñar el mío cuando me apetece, no creo que me esté sexualizando cuando lo hago... o puede que sí, pero me da igual. No creo que sexualizarnos sea malo, es una parte de nosotros, y hay momentos para todo. De todas formas, ligamos directamente el desnudo o la piel al sexo, y yo lo ligo a nuestra más pura naturaleza. Lo que pasa es que solo nos vemos desnudos con otras personas si vamos a follar, ¡y sería guay que no fuese solo así! Es importante que nos sintamos libres de enseñar nuestro cuerpo cuando nos apetezca. Claro que en esta sociedad, es mucho más fácil enseñar cuerpos que entran dentro de los cánones”.

Y esto no es lo único que Bajocero representa y de lo que no vemos -valga la redundancia- mucha representación: cuando le hablo sobre hombres jóvenes abiertamente gays/bi en la música, le mencionamos a Lil Nas, Troye, Olly Alexander, Frank Ocean... y él repara en una cosa: que todos son de habla inglesa. Nos faltan esos referentes en español. “Todo esto nace, como tantos problemas que tenemos, del mismo sitio: el pánico que le tenemos a lo femenino. Es como si se quisiese esconder. Se respeta pero que no se vea mucho, que incomoda y mejor no enfrentarse a ello. Yo estoy deseando más diversidad en las listas”.

En resumidas cuentas, Bajocero tiene de momento solo dos temas en plataformas, pero promete muchísimo, tanto por su discurso y sus amplios intereses como por lo claro (o no) que tiene su proyecto. Tenemos muchas ganas de escuchar el resto de las canciones de ese EP, y de ese futuro primer largo.