Pablo Pérez Rueda (Barcelona, 1991), más conocido como Blon en el mundo del freestyle, acaba de publicar su tercer poemario, 'El castigo de Sísifo'

Los poemas tienen como hilo conductor distintos mitos, de los que el escritor se enamoró gracias a una profesora de lenguas clásicas

En Yasss conocemos un poco mejor a este referente español del freestyle: ¿De dónde viene su interés por la mitología clásica? ¿Se ha planteado apostar por la literatura y dejar de lado el rap improvisado? ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren lanzarse a escribir?

Pablo Pérez Rueda, más conocido como Blon en el mundo del freestyle, lleva trece años participando en batallas de gallos y es uno de los referentes españoles en la disciplina del rap improvisado. Ostenta el récord de participar en más finales nacionales y sus seguidores no paran de crecer en las redes sociales (acumula 665.000 en Instagram y casi 350.000 en Twitter). Pero este joven catalán nacido en 1991 va más allá y además compagina su faceta como freestyler con la de streamer y escritor. En Yasss hemos hablado en exclusiva con él para conocerle un poco mejor.

Después de la publicación de 'Eternamente' y 'Hemisferios', Blon ha lanzado su tercer poemario, 'El castigo de Sísifo' (editorial Aguilar), en el que pretendía tratar diferentes temas de la actualidad como el bullying, la violencia de género o la inmigración con varios mitos clásicos como hilo conductor. Su pasión por la mitología comenzó en el instituto gracias a Carmen, su profesora de lenguas clásicas, y su interés por conocerlos en profundidad llegó en la universidad, en una de las asignaturas que cursó en la carrera de Historia del Arte.

En esta charla, Blon nos presenta su nuevo libro, que ya está a la venta, y nos explica que su objetivo era plasmar en sus poemas todo aquello que le forjó como persona. También nos ha contado que nunca se había planteado ser escritor, pero que la experiencia es "única e irrepetible" y que, por el momento, no baraja la opción de centrarse únicamente en esta faceta y dejar de lado el freestyle. En el futuro, no descarta lanzarse a escribir una novela, porque es el género que más consume, pero por ahora nos invita a sumergirnos en los poemas de 'El castigo de Sísifo'.

Pregunta: ¿De dónde nace tu interés por la mitología clásica?

Respuesta: Siempre me han gustado mucho los relatos cortos y las historias de fantasía. En el instituto, tuve una profesora de lenguas clásicas, Carmen, que explicaba los mitos de una manera increíble. Ahí comencé a enamorarme de dichas historias y más tarde, en la universidad, cursé la carrera de Historia del Arte. Mi asignatura favorita era Iconografía, donde tratábamos la naturaleza de distintos mitos y su simbolismo y ahí fue cuando empecé a adentrarme más de lleno en su comprensión.

¿Por qué has decidido escoger varios mitos como hilo conductor de este libro?

En principio le propuse a la editora hacer un libro centrándome en un mito. Ella me dijo que por qué no utilizábamos varios y nos inspirábamos en ellos para tratar diferentes temas de la actualidad. Me pareció una gran idea ya que cada mito en sí esconde diferentes historias y podía darle rienda suelta a mi imaginación.

¿Qué te llamó la atención del mito de Sísifo? ¿Por qué te decantaste por titular así tu poemario?

Es un mito que me gusta mucho por lo que esconde el castigo. El tropezar siempre con la misma piedra, el ser víctima de nuestros errores, el vivir condenados y repitiendo siempre los mismos actos creo que es una forma acertada de seguir viendo el mundo que nos rodea. Me decanté por ese título porque al final resume muy bien todo el contenido del libro y de la evolución de la humanidad.

¿Cuáles son tus mitos favoritos?

Apolo y Dafne, Prometeo, El nacimiento de Atenea y Los doce trabajos de Hércules.

Cuando te pones a escribir, estás volcando tus vivencias y preocupaciones en el folio

¿Qué intentas contar a través de tus poemas? ¿Qué temas te interesaba reflejar en ellos?

Por una parte, todo aquello que a mí me ha forjado como persona, todos los sentimientos que he ido sintiendo a lo largo de la vida. Por otro lado, me gusta tratar temas de actualidad y darle voz a aquellas problemáticas que creo que la merecen. Al final, cuando tú te pones a escribir, estás volcando tus vivencias y preocupaciones en el folio y creo que eso se ve muy reflejado en mis libros.

En tus dos primeros libros, 'Eternamente' y 'Hemisferios', también cultivas la poesía, ¿no has pensado en animarte con la prosa y publicar una novela?

Sí, me gustaría mucho porque es lo que más consumo, sobre todo literatura policíaca, que es un género que me encanta. Pero actualmente no tengo ni tiempo ni la capacidad para escribir algo al nivel que me gustaría, así que primero me gustaría asentarme un poco y luego prepararme para ello.

¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Siempre soñaste con ser escritor y publicar tus propios libros?

Desde bien pequeño ya me gustaba escribir poemas y relatos cortos. Si me hubieras preguntado si ser escritor hubiera sido mi trabajo soñado, te hubiera dicho que no, pero cuando se dio la oportunidad me di cuenta de que es algo único e irrepetible y que vivir únicamente de ello sería todo un logro y algo que firmaría.

¿Has notado que ha cambiado algo en tu manera de escribir con respecto a tus primeros poemas?

Sí, por supuesto. He madurado como persona y a la vez como escritor, ya que me he nutrido mucho de otros autores y creo que estoy empezando a tener un estilo mucho más pulido y adulto.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren lanzarse a escribir?

Que la escritura es algo accesible para todo el mundo, que si les gusta y les salva derramen todo lo que tienen sobre el folio y que nunca lo hagan por nadie, solamente por ellos mismos.

Escribir me gusta muchísimo, pero es muy difícil vivir únicamente de ello

¿Alguna vez te has planteado seriamente apostar por la literatura y dejar de lado el freestyle?

La verdad es que no. Actualmente estoy en un gran momento en lo que al freestyle respecta y es mi mayor sustento económico. Escribir me gusta muchísimo, pero es muy difícil vivir únicamente de ello, así que creo que ir compaginando las dos cosas es lo mejor, aunque el tiempo dirá.

Además de publicar 'El castigo de Sísifo', este año también te has abierto un canal de Twitch, ¿por qué te animaste a hacerlo?