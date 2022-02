Cupido regresa con nuevo disco y gira: "No nos gustan las historias de amor clásicas, y a nivel musical, igual"

Pregunta: Cupido, como proyecto artístico, está muy a favor de la celebración de San Valentín. Pero vosotros, a nivel personal, ¿también lo celebráis?



Respuesta: Nosotros aprovechamos este día para sacar algo siempre, es un poco nuestro día, como una tradición para nosotros. Y luego a nivel personal pues cada uno lo celebra si quiere, pero como el protagonismo se lo lleva el grupo pues estás menos pendiente de tu vida personal o de sacar tiempo para celebrar. Lo solemos pasar muy liados, con semanas previas supercaóticas, pero no pasa nada si no podemos celebrarlo, el amor se celebra otro día. Digamos que renunciamos a celebrarlo personalmente para celebrarlo con todo el mundo. Celebramos el amor global.



¿Qué tal os ha venido que este año Bad Bunny no haya sacado nada por San Valentín?



(Risas) Pues no habíamos pensado en eso, ¿no ha sacado nada?



No, habéis sido los únicos que han celebrado San Valentín con música nueva



Somos Cupido, somos los auténticos, la fecha es nuestra (más risas). Seguro que Bad Bunny está ahí con el ojo pendiente de a ver qué hacemos. A lo mejor se enteró de que íbamos a sacar un tema y dijo “uy a ver si me van a pisar estos”, jajajaja. Habrá tenido malas experiencias en los años anteriores y este año ha dicho “venga, yo paso, pa' vosotros”.



Volvéis después de un largo tiempo sin apenas noticias vuestras y lo hacéis por todo lo alto con una nueva canción y un videoclip muy diferentes. ¿Cómo y dónde se rodó el videoclip?



Como ahora no se puede ir a Japón por el tema de la pandemia, lo hemos hecho todo a distancia. Nos pusimos en contacto con el director y la productora de allí, y la verdad es que ha sido todo muy guay, hasta nosotros nos hemos quedado locos al verlo, y la gente creo que también. Lo que nos va llegando es todo muy positivo. Creo que ha sido una buena idea. Si quitas la figura del artista dentro del videoclip para el director es más sencillo hacerlo, tiene más libertad. Al final este videoclip funciona más como un corto. Y nosotros somos músicos, no somos actores, nos cuesta interpretar, así que eso ha tenido también que ver para que el director haya podido hacer un buen trabajo. Nos apetecía hacer algo más cinematográfico.



¿Y por qué Japón?



La estética japonesa siempre nos ha gustado mucho, nos flipa. Pensamos en Japón por instinto. Pero queríamos un Japón de verdad, no más de caricatura, todo lleno de manga y anime. Eso no lo queríamos. Por eso pensamos, “que lo hagan ellos”. Queríamos huir un poco de los tópicos, queríamos que el videoclip pareciera una historia de verdad ambientada en un Japón de verdad, y eso es lo que mola.



¿Cómo ha sido la recepción de vuestra vuelta y esta nueva canción?



Muy buena. La gente se ha dado cuenta de que nuestro sonido ha cambiado un poco, y nosotros también. Ha sorprendido para bien, y a otros también les habrá sorprendido para mal, claro. Algo que tenía Cupido a diferencia de los demás artistas es que hay muchos grupos que encuentran una fórmula y la explotan, porque funciona, y hacen veinte cosas parecidas. Nosotros podríamos haber hecho veinte ‘No sabes mentir’, pero si te das cuenta, cada tema de Cupido suena distinto, y eso es algo muy especial para nosotros. El fan siempre tiene en la memoria el principio de todo y quiere volver ahí porque tiene un recuerdo muy guay de cómo empezó todo, pero un artista tiene que intentar siempre hacer cosas nuevas. El sonido de Cupido que viene ahora va a ser distinto, podríamos llamarlo “maduro”, y aunque haya muchos mensajes positivos por 'Santa', quizás haya alguien que tenga el recuerdo de temas más antiguos, y yo les diría que intenten valorarlo porque lo distinto también puede ser bueno.



Si os esforzáis tanto en evolucionar, casi canción a canción, ¿cuánto tiempo le dedicáis a todo el proceso que conlleva sacar un nuevo tema?



A lo que es hacer la canción en sí, poco. Luego todo lo que viene después, el vídeo, el lanzamiento, eso hace que se retrase todo mucho. Y que detrás de todo esto hay mucha gente que no sale y trabaja mucho con nosotros. Hacer un videoclip en Japón, imagínate. También nosotros somos muy rayados con los detalles. A veces nos critican porque damos mucho el coñazo, a lo mejor somos un poco pesados, en cosas que a lo mejor luego no se notan, pero somos así.



Sois perfeccionistas



Sí, aunque a veces son cosas tontas. Serán manías nuestras. Nos gusta tener el control sobre todas las facetas de la canción, porque cada una es como nuestro bebé. Hacemos cada tema con todo el cariño y a lo mejor luego por hacer el vídeo de una manera o de otra se pierde el sentido que tenía al principio. Pero, también, si alguien da una buena idea y nos gusta, lo valoramos. De hecho, el vídeo de ‘Santa’ no ha sido idea nuestra, fue del director, y la aceptamos porque era la hostia.



El amor es el gran tema de Cupido, ¿pero qué historias de amor son las que os inspiran a vosotros?



Para nosotros es importante no caer en tópicos o romanticismos rollo “cariño mío te quiero mucho, vuelve por favor”. No nos gustan las cosas clásicas, y a nivel musical, igual. No queremos hacer lo que hace todo el mundo, o al menos lo intentamos, no sé si lo conseguimos. Aunque, bueno, creo que sí lo hemos conseguido porque al final con ocho temas empezamos a llenar salas, algo tendríamos que tener de distinto.



2022 ha arrancado con un temazo como ‘Santa’, ¿cómo continuará este año?



Va a ver disco en mayo e iremos a una serie de festivales. Cuando saquemos el disco presentaremos también la gira. Este año va a ser un año potente de actividad, pero queremos ir con calma, seleccionando más. Antes nos comíamos todo lo que nos ponían en la mesa y a la larga nos dimos cuenta que quizás nos quemamos demasiado.