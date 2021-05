DELACUEVA ha sacado su primer disco tras un año de espera, cuando lo tenían todo listo llegó la pandemia

Sacar el disco en mitad de una pandemia ha sido raro para ellos y están deseando dar sus próximos conciertos

En Yasss hemos hablado con dos de los integrantes del grupo: Manuel de la Cueva y Pedro Simón

Puede que te suene el nombre DELACUEVA o bien por ser el grupo favorito de Fernando Simón (que es tío de uno de sus integrantes), o porque acaban de sacar su primer disco y está teniendo una acogida espectacular por parte de sus fans y las personas que, como el cómico Ángel Martín, han escuchado a este grupo por primera vez en los últimos días. En uno de sus directos de Twitch, Ángel Martín reaccionó a uno de los videoclips de Delacueva y solo pudo dedicarles elogios.

Después de trabajar muy duramente en el disco, y tras una larga e inesperada espera por culpa de la pandemia del coronavirus, DELACUEVA, el grupo formado por Manuel de la Cueva, Pedro Simón, Luis Ventura, Sergio Pérez y José García, por fin ha podido publicar su primer disco también llamado DELACUEVA. Si quieres conocerles un poquito mejor, en Yasss les hemos hecho un simpático test para romper el hielo que puedes ver abajo en el que les hemos preguntado por sus crushes, las redes que más usan, cantantes o grupos favos, etc.:

La banda lleva en activo desde 2018 y fue en noviembre de 2019 cuando grabaron su primer disco, que no han podido estrenar hasta el 9 de abril de 2021, gracias a que ganaron el concurso Ambar Z Music: "Nosotros en 2018 tuvimos la suerte de ganar un concurso del Ayuntamiento de Zaragoza y gracias a este concurso, pues se nos planteó la oportunidad de grabar el disco", explica a Yasss Manuel de la Cueva, el vocalista del grupo.

En Yasss hemos tenido la suerte de hablar con dos de los integrantes del grupo, Manuel de la Cueva y Pedro Simón, para conocerlos un poquito mejor y para saber cómo está siendo para ellos la experiencia de lanzar su primer disco en mitad de una pandemia.

Pregunta: El disco lo tenéis grabado desde 2019, pero no habéis podido presentarlo hasta ahora, ¿Cómo ha sido la espera?

Pedro: Larga, bastante larga, porque lo grabamos, estuvimos como un año y pico desde que lo grabamos, fuimos a presentarlo, empezó el confinamiento y luego nos tuvimos que poner a buscar cosas que poder hacer, videos que grabar e ir sacando singles para mantener un poco la actividad hasta que llegase el momento de sacarlos.

Manuel: ¡Eso es! Nosotros el disco lo terminamos de grabar en diciembre del 2019 y lo teníamos preparado para publicarlo en marzo del 2020. Y bueno, pues se nos adelantó el covid, fue noticia antes que nosotros, hemos tenido que posponerlo y como bien decía Pedro, pues ir sacando videoclips, singles, actuaciones en directo y grabaciones caseras, de todo un poco. Mantener la actividad y hasta ahora que por fin lo hemos podido publicar entero.

P: ¿Y en ningún momento pensasteis vamos a sacarlo aunque estuviéramos confinados?

Pedro: Sí, sí lo pensamos porque la espera ha sido de un año. Nos ha dado tiempo para pensar muchas cosas, sobre todo estando encerrados en casa; podría haber salido diferente, mejor o peor, no lo sabemos, pero tal y como lo hemos hecho ahora, yo creo que ha salido bien. O sea, mirándolo con perspectiva, yo creo que lo hicimos bien.

Manuel: Al final teníamos dos opciones; podíamos venirnos abajo y hacer lo que yo creo que hubiera sido lo fácil que era sacar el disco en ese momento porque lo teníamos ya todo planeado (o sea, teníamos el calendario hecho y tuvimos que cancelarlo todo), pero dijimos vamos a esperar, vamos a ver cómo avanza la situación y como vimos que esto iba para largo fuimos sacando singles poco a poco, vídeos, actuaciones en directo... Y dejamos el lanzamiento del disco para cuando se pudiera salir y estuviera un poco mejor la cosa, y un año después ya está fuera.

Pregunta: Y para quien no conozca vuestra música o no haya escuchado nada de vosotros, ¿cómo definiríais vuestro proyecto? ¿Qué es DELACUEVA?

Manuel: Realmente lo que hacemos es música pop porque es fácil de escuchar, pero tiene toques disco, toques funk. Luego hay otros temas que son más latinos. El público general yo creo que nos puede conocer como como pop, pop funk y pop latino. Es que decir un género musical al final es un poco como no decir nada.

Pedro: Yo animo a la gente a que nos escuchen y que saquen sus propias conclusiones.

P: ¿Cómo estáis viviendo el lanzamiento de vuestro primer disco?

Pedro: Raro, porque como no lo hemos presentado, tampoco hemos hecho conciertos de presentación… Sí que está en redes y la gente lo está compartiendo, lo está escuchando, nos están diciendo que les gusta mucho, pero hasta no poder tocar en conciertos y presentar el disco tocando sus canciones yo creo que no vamos a experimentar el 100% de la experiencia, por muy contentos que estemos ahora.

Manuel: Por fin lo hemos sacado y estamos contentos. Estamos haciendo promo, pero como dice Pedro, hasta que no lo toquemos en directo, que es realmente lo divertido, vamos a tener la sensación de vivir la experiencia a medias.

P: ¿Y cuáles son vuestras influencias musicales? ¿DELACUEVA en quién se inspira?

Manuel: Yo creo que al final todos tenemos muchas influencias diversas, pero hay unas que en concreto pueden haber influido más en definir el sonido del proyecto. Por ejemplo, a mí me encanta John Mayer, es un chico estadounidense que a mí me flipa, pero no creo que mi influencia en John Mayer haya definido el sonido del disco; al igual que a Pedro, por ejemplo, le molan mucho los Gizzard…

Pedro: Sí, están bastante en el disco, eh. A todos los fans de King Gizzard yo les recomiendo escuchar el disco.

Manuel: ¿No nos habíamos dado cuenta pero está ahí? Luego sí que hay artistas que nos gustan y que han influido directamente en el disco como, por ejemplo, Parcels, es un grupo australiano que nos flipa o cantantes más mainstream como Dua Lipa o Charlie Puth e incluso artistas nacionales como los Floridablanca, los Vulfpeck, el guitarrista Cory Wong…

P: 'En Miente' y en 'Quisiera morderte' habéis contado con Erin Memento y Metafuego Club, ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

Manuel: Al final siempre es muy gratificante involucrar a gente externa en el proyecto, porque traen frescura. Toda la novedad aporta algo diferente y eso está muy guay. Los dos son son artistas de Zaragoza y son amigos nuestros desde hace bastante tiempo. Es más, en el caso de Erin sabíamos desde el principio que queríamos hacer una colaboración con ella, pero no sabíamos qué tema. De hecho, incluso se planteó la posibilidad de hacer 'Cinderella', que es el último tema del disco con ella. Pero bueno, al final decidimos hacer 'Miente'.

Y en el caso de Metafuego fue al revés, desde el principio supimos que el tema que queríamos hacer con ellos, era el de 'Quisiera morderte' porque tenía esa onda latina que les caracteriza tanto a ellos y les iba como anillo al dedo.

P: Bueno y hablando de la pandemia, nos hemos enterado de que uno de vosotros, supongo por el apellido que Pedro Simón, es el sobrino de Fernando Simón, una de las personas que más nos han acompañado durante los meses más duros de la pandemia. Es más, él dijo en un programa de televisión que DELACUEVA era uno de sus grupos favoritos, ¿lo dijo por compromiso o ha ido a alguno de vuestros conciertos?

Pedro: No ha ido a nuestros conciertos porque el formato que tenemos ahora es nuevo, no hemos hecho casi ningún directo con este formato. Sí que nos escucha y yo además cuando sacamos un tema hago el típico spam por los grupos de familia y ahí lo escucha y me da su feedback y le gusta, le gusta el rollo. Tampoco sé exactamente qué música escucha, pero sé que DELACUEVA es su grupo favorito.

Manuel: Además nos salió muy barato, sólo le tuvimos que mandar una camiseta y un disco y ya se enrrolló, él hizo el resto.

P: ¿Tenéis algunos conciertos fijados para la promoción? ¿Os podremos ver y escuchar próximamente en directo?

Manuel: Pues de momento, el único concierto que tenemos ya anunciado oficialmente y la venta de las entradas es la presentación del disco que haremos aquí en Zaragoza el día 17 de mayo y va a ser en el Teatro Principal, que es una locura, yo creo que es el mejor sitio de la ciudad. Estamos flipando, es un sitio espectacular, es precioso. Están las entradas ya disponibles en la web del teatro y en nuestra web.