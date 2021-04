Esty Quesada ya no es una pringada: "Si me muero ahora mismo estoy conforme, ya lo he hecho todo"

Estíbaliz Quesada saltó a la fama a través de Youtube, donde se dio a conocer como Soyunapringada

Desde la movida con Dalas hasta su monólogo sobre ETA en los Premios Feroz: nos sentamos con Esty para repasar todas sus polémicas y zascas más sonados

Esty es mucho más que una youtuber: es actriz, guionista, cómica, escritora, directora y personaje público. En Yasss nos cuenta en qué anda ahora y sus próximos proyectos

Estíbaliz Quesada ya no es una pringada. Tampoco está desaparecida. Ella sigue haciendo lo que más le gusta: enfadar a toda España. “No he desaparecido. Sigo en mi put* casa”, nos responde tajante. “Ahora voy a empezar un proyecto en el que ya he estado y que se sabrá en mayo y, además, tengo varias cosas abiertas. ¡Se vienen cositas chicos (no, no se vienen cositas porque no tengo un retraso mental)!”, avanza.

En Yasss nos hemos sentado con ella para que nos cuente en qué anda ahora y, ya de paso, repasar con ella, una por una, todas sus polémicas y zascas más sonados: desde su vídeo ‘Odio a los heteros’, pasando por la expectación que despertó cuando tuvo pareja, hasta su sonado monólogo sobre ETA en los Premios Feroz.

Estíbaliz Quesada es mucho más que una youtuber. Ella es actriz, guionista, cómica, escritora, directora y personaje público, y es más conocida por su alias en redes como Soyunapringada. Ha revolucionado en las últimas semanas el panorama español ofendiendo a articulistas, políticos, asistentes a la gala de los Feroz y, muy probablemente a la mitad de tus familiares (que no es fácil), con su monólogo en los Premios Feroz en los que hacía referencia a ‘Patria’, la serie de ficción que narra la historia del grupo terrorista vasco ETA. Sin duda, un tema muy sensible con el que no todo el mundo se hubiese atrevido a escribir un monólogo, ni mucho menos, a responder a los comentarios.

Soyunpringada: el origen

Antes de entrar al lío, merece la pena hacer un poco de repaso sobre quién es Esty Quesada y sus orígenes para entenderla un poco mejor: Españita, años 90. Estíbaliz es una postadolescente de Barakaldo que vive en un entorno caótico del que necesita evadirse a través de vías de escape como la literatura, el cine y, por supuesto y como buena millennial, internet.

En 2016 deja de gritar a una pantalla en su casa de Barakaldo para saltar a las nuestras. Un poco más adelante, en un famoso video publicado en 2017, podemos ver a Soyunapringada en su plena esencia con un ‘room tour’ por una casa (digna de un síndrome de Diógenes) en el que parodia los tours de postureo de otros influencers y nos deleita con frases como: “Aquí guardo un arma por si la vecina viene pidiendo sal… O pelea física”.

Cuando le preguntamos sobre lo que más echa de menos de su antigua vida en Euskadi, Esty nos sorprende contando que se acuerda mucho de su vecina loca: “Está muerta, así que no voy a volver a verla nunca, ni en Barakaldo ni en ningún sitio, a no ser en el infierno. Ahora mismo en Madrid vivo en un piso interior y no tengo peleas con los vecinos. Se están mudando todo el rato y no llego a hacer amistad porque me da vergüenza. Echo de menos ese beef vecinal pero en general, estoy más tranquila”.

Su monólogo sobre ETA en los Premios Feroz

No es fácil estar siempre en el centro de la polémica, pero Etsy lo tiene muy claro: “Esto de ETA es una cosa que en Euskadi siempre nos ha hecho mucha gracia, mira el programa ‘Vaya semanita’. Toda la gente vasca que me he encontrado y todos mis amigos vascos y yo hemos bromeado toda la vida sobre ETA y aquí nadie se ha ofendido. Pero qué pasa, que vienen los españolitos a poner el grito en el cielo. Pues mira, haber vivido tú 22 años en Barakaldo y tendrías el derecho, ¡porque he bajado a los infiernos y he vuelto!".

Según nos cuenta, le hace “mucha gracia” cada vez que hay una polémica así porque “suelen ser muy absurdas y los que me insultan ‘son como fachas’. Y que te insulte un facha es como ponerte una estrellita en la frente de que lo estás haciendo todo bien. Y lo último que me hizo mucha gracia, es que un medio local de Madrid titulase: ‘La indeseable Esty Quesada hace chistes de ETA en los Premios Feroz’. Luego en el cuerpo de texto, decían “este esperpento que se gana la vida exponiendo su fealdad y falta de talento”, y es como, ¿os podéis relajar que os va a dar un ictus? La verdad es que me hace mucha gracia y no me afecta a nivel personal, suelen ser muchas tonterías juntas que luego la gente malinterpreta. Que surja una nueva polémica alrededor de Estíbaliz Quesada, pues nada, a la orden del día”.

Pero es que así es Esty Quesada:

Con este irreverente tuit hacía una referencia clara a ese momento histórico que ella sí vivió, al ser nacida y criada en el mismísimo Barakaldo, en el que el miedo al terrorismo provocaba que cualquier objeto un poco fuera de lugar te hiciera pensar que podía ser una bomba. Como bien señalaba en su monólogo “hasta un disco de Ed Sheeran fuera de lugar podría ser sospechoso”. Con esto, Esty se ríe del miedo que sufrió en aquellos momentos de su vida, contando anécdotas propias como, por ejemplo, el día que se quedó encerrada en un centro comercial con su madre por una amenaza de bomba. Situación que le sirvió para rematar un chiste en su monólogo: “fue el día que más tiempo pasé con mi madre”. En pocas palabras, Estíbaliz Quesada consigue hacer una reflexión, no solamente sobre un momento histórico, sino también sobre el abandono familiar. Siempre dolorosamente certera.

En su monólogo sobre ETA, Esty reflexionó sobre un momento histórico que ella misma vivió y sobre el abandono familiar

La seña de identidad de Soyunapringada es no dejar indiferente a nadie y aprovechar cualquier oportunidad para tambalear el sistema. Además, no conoce el sentido del ridículo, y las medias tintas no forman parte del vocabulario de Esty, como veremos más adelante.

Su vídeo titulado "Odio a los heteros"

Con el vídeo con el que realmente sembró la polémica e hizo estallar su nombre en las redes fue el titulado ‘Odio a los heteros’. Una pieza que compartió el archiconocido por varias causas (algunas de ellas penales), Dalas Review, que quería reírse y atacar a la que entonces era una youtuber muy poco conocida. Ni que decir tiene que “fue a por lana y salió trasquilado”. El hate le llegó, el odio también, y junto a ellos, la fama y una oleada de fans que querían saber más sobre esta “genia” recién descubierta. La jugada le salió mal al hombre hetero y genial a nosotras porque en ese momento nació una estrella.

Esty Quesada era gorda y no se avergonzaba de ello. Se maquillaba con un estilo totalmente fuera de los estándares de la normatividad y, por supuesto, cada vez que abría la boca rompía la burbuja de falsa felicidad a la que nos tenía acostumbrados el panorama influencer-youtuber en ese momento. Y lo más importante de todo: se atrevía a hacer chistes sobre el colectivo heterosexual, hasta el momento, ese colectivo que jamás había sido atacado y que siempre había sido el que lanzaba los chistes sobre el resto. Un tema que ya en 2016 fue polémico y que a día de hoy, en 2021, lo sigue siendo.

Al hilo de la historia del vídeo de Dalas, le hemos preguntado cómo ocurrió exactamente esa anécdota y nos lo cuenta todo con detalle: “Recuerdo que en ese momento Dalas me escribió un mail preguntando si podía hacer un vídeo insultándome y yo estaba con un amigo maquillándonos y vistiéndonos en plan drag para un show de RuPaul Drag Race. En ese momento estaba empezando con mi canal de YouTube y no tenía ninguna pretensión ni tampoco me veía nadie. Hice el vídeo de los heteros porque es una cosa que siento así y no dije ninguna mentira. Por cierto, que ese vídeo no lo he borrado yo, me lo han borrado después de cinco años", señala.

"Cuando vi e mail, yo sabía quién era Dalas y me quedé en plan "WTF?" Le dije que no quería que hiciera el vídeo pero me dijo que lo iba a hacer igual. Fueron unas semanas de acoso y amenazas de muerte pero tampoco le presté mucha atención. Fue como: ‘¿Quieres matarme? Yo también, adelante’. No me afectó demasiado, y eso que en ese momento no era tan fuerte ni estaba tan curtida. Pero es que yo me metí en YouTube cuando consideré que estaba fuerte mentalmente, para que no me afectase ni me hundiese ningún comentario que me pudiera llegar”.

Todo el mundo quería asomarse a ver qué estaba pasando en el canal de Soyunapringada, ya fuese por admiración, odio, simple curiosidad o todas las anteriores. Todo el mundo necesitaba saber quién era esa persona que se estaba enfrentando a la sociedad entera simplemente existiendo y atreviéndose a exponerse al encender una cámara y abrir la boca.

Referente contra la gordofobia y la bifobia

Su fama fue creciendo y los medios de comunicación se fijaron en ella. Y, pese a que es una persona que no se calla nada, muchas veces ni siquiera necesitaba hablar para sembrar la polémica. La gordofobia acechaba en cada plano en el que ella estuviese presente. Por ejemplo, es muy representativo que uno de los mayores impactos sociales que causó Estíbaliz Quesada ocurriese cuando ella comenzó una relación sentimental con la que a día de hoy es su expareja. Hizo arder los titulares en prensa y comentarios en la red: ¿Cómo iba alguien a querer a esa gorda? No era posible. ¡Y encima su novio es una persona delgada!

Un titular real de entonces: 'Soy una pringada', harta de las críticas por tener novio: "Asumid que estoy gorda y un no gordo me quiere". En ese momento, su simple existencia ya ofende. “Superemos que alguien quiera a este pedazo de mierda”, dijo Etsy en su momento. No podía ser. ¿Una gorda etiquetada habitualmente como una amargada por la sociedad se atrevía a tener vida sentimental? ¡Intolerable! (nótese la ironía…).

Y, de repente, y sin haber pretenderlo nunca, Esty Quesada se convierte en un referente en contra de la gordofobia y la bifobia.

Me interesan ciertas causas pero no considero que haga activismo.

Queremos saber qué opina ella de haber sido calificada de activista, sin buscarlo: “Yo activista no soy, simplemente me preocupan ciertas causas y soy una persona bastante justiciera, tanto a nivel global como en mi vida personal. Me interesan ciertas causas pero no considero que haga activismo. Sí creo que con una plataforma grande como la que tengo, es importante sacar a relucir ciertos temas para dar información y eso también puede ser una forma de activismo. Lo que pasa es que hay ciertos temas con los que me siento más sensibilizada, por ejemplo, el reciclaje de plástico me importa poco. Que los violadores se vayan de rositas, pues con esa causa sí que estoy”.

También explica que, respecto al feminismo, sí podría considerarse activista: “Ahí sí que considero que estoy más implicada porque es algo que he vivido de manera directa y es donde sí puedo hacer algún tipo de activismo. Pero yo simplemente me cabreo y digo mis cosas, sin tener ningún tipo de formación ni nada. Aunque mucha gente puede tener mucha formación al respecto pero luego va por ahí hablando de cosas que por su posición no les corresponden. Es importante la teoría, pero también tener la experiencia. Como, por ejemplo, que a ti te violen y luego veas a tu violador saliendo totalmente indemne”, sentencia.

Titular tras titular, Soyunapringada comienza a ser un referente de lucha contra la gordofobia, el clasismo, la bifobia, la homofobia, el machismo, la misoginia y miles de luchas que se le vinieron encima simplemente por el hecho de ser visible y crear sus vídeos de Youtube tan peculiares.

Una persona “normal” se hubiese venido abajo. Pero la lengua materna de Esty es el sarcasmo y el no acobardarse ante nada, su modus operandi. Así que, hizo de su capa un sayo y respondió a todo con su particular sentido del humor, haciendo gala de una habilidad impresionante para caer de pie y ser impermeable a cualquier crítica: “Esto fue muy fuerte. De repente yo digo que tengo un novio delgado, alto y medio guapo. Que ahora es mi ex, pero entonces. Y la gente se volvió loca en plan: ‘Tienes una pareja super delgada y super guapa, ¿cómo es posible?’”, recuerda. “Continuamente había comentarios sobre si él era gay o le estaba pagando para que saliera conmigo. Al final, yo con esta persona acabé mal. La gente solo veía la parte física pero la realidad es que yo era más lista, tenía más autoestima, tenía más vida, era más exitosa que esa persona, y él no sabía hacer nada y dependía de mí para absolutamente todo. Si no se quedasen en lo físico y me hubiesen preguntado cómo era el día a día con él, pues igual los titulares hubieran sido otros del tipo ‘¿Qué hace Soyunapringada con alguien que es “un ceporro?’”, aclara.

Sobre este tema, Etsy recuerda que una vez saliendo de la peluquería, les hicieron fotos los paparazzi y salieron en una esquina de la Cuore: “¿Tan retrógrados sois que todavía seguís sin procesar que una persona gorda pueda tener una vida sentimental o sexual y puede ser querida y valorada por gente que no tenga que ser necesariamente otro gordo o que tú consideres que no está a su nivel? Somos personas. Yo soy gorda y hago vida normal, soy exitosa, voy a programas, hago series, trabajo, tengo amigos buenísimos, mis líos, mis affaires, mis cosas. Para mí, ser gorda no es ningún tipo de handicap para ligar. El problema está en que los medios lo vean como algo raro o poco habitual. Ya hay que ser básico”.

Muchas veces, al echar la vista atrás y ver a Esty contestar con sinceridad a cosas tan básicas que no tendrían que ser ni siquiera objeto de pregunta y asustar con ello a todo el mundo, nos hace pensar que no estamos tan avanzados como creemos y que estamos más cerca de lo que pensamos de ser una señora victoriana al borde del desmayo, tomando el té de las cinco con el meñique levantado y la tacita temblando entre sus delicadas manos.

Liándola en prime time: el peak de su carrera

Esty es muy consciente de lo que la gente busca en ella, y se divierte con ello. Por eso nos regala grandes momentos en los que juega con salirse del tiesto y provocar incomodidad, como su visita a 'El Hormiguero' para promocionar su programa junto a Nuria Roca, 'Road Trip'. Se presentó con una camiseta del famoso meme del presentador haciendo yoga y, además, se la enseñó por sorpresa en pleno prime time, entre bromas. “Qué hija de put*”, le dijo Pablo Motos entre bastidores y risas tras este espectacular e histórico momento televisivo.

Aquí teníamos que hacerle otra pregunta obligada: ¿le gustaría ir de nuevo al programa? “Me encantaría porque, irónicamente, me lo pasé muy bien. Entiendo que hice un poco ‘el etarra’ y que igual ya no me quieren ver por allí. Pero, de verdad que volvería 100%, me lo pasé muy bien. No me voy a poner en plan víctima con que ya no me dejen ir ni los voy a criticar por ello. Soy consecuente. Entiendo que hice un poco el circo y el punk y entiendo que a veces, en programas tan mainstream, hacer el punk no gusta. Yo no lo cambiaría por nada, estoy muy contenta y considero que lo que hice fue épico, que fue el peak de mi carrera y estoy orgullosísima. Pero si no me quieren volver a llevar, lo entiendo perfectamente y cero rencor, porque aquí una es un circo y hay que aceptarlo para lo bueno y para lo malo”, aclara. Solo nos queda desear que nos regale más momentos como este.

No pretendía vivir más allá de los 18 años, todo esto es como tiempo regalado, un bonus track

Para finalizar esta charla con ella, queremos saber si sigue sin asumir eso de pasar de tener una cámara delante en Barakaldo a convertirse en actriz, directora, guionista, cómica y personalidad pública. “Pues sí, sigo sin asumirlo. Como digo siempre, yo no pretendía vivir más allá de los 18 años, todo esto es como tiempo regalado, un bonus track. Sí que tengo más ambición que antes, tengo cosas que me gustaría hacer pero si me muero ahora mismo, pues he escrito dos libros, he hecho una serie, he vivido experiencias divertidísimas, tengo muy buenos amigos. Y si me atropella un camión ahora mismo, yo voy a estar conforme: ya lo he hecho todo”, cierra Esty Quesada, quien definitivamente ya no es una pringada.