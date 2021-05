Una obra en la que Juarma ficciona lo que le rodea con el fin de "reflejar de manera muy localista lo que no se habla en los pueblos del sur de España y que podría ser una noticia de la prensa local". Es decir, cómo es la vida de unos protagonistas (Juanillo, Jony, Lolo, el Cucaracha, Vanessa, etc.) cuyas aspiraciones se basan en drogarse , traficar para costearse el consumo, salir de fiesta, escuchar reggaetón, beber alcohol, jugar a la Play o ligar a través de Tinder. En definitiva, un duro retrato de la juventud de la España profunda. Pregunta: ¿Quiénes son esos monstruos que siempre ganan?

Los personajes no me pedían que narrase una verdad. Me daba más juego que ellos contasen su verdad o la que ellos creían que era la verdad. Eso es lo que les daba un poco de sentido al disparate que se lee en el libro. Un modo de vida fomentado por las drogas que solo se sostiene con la mentira. Así, a través de ella, construyen un relato que a ellos les sirve como una verdad porque la realidad que ellos cuentan no la comparte nadie. Ellos viven en una mentira y se justifican con mentiras o intentan manipular siempre. Me parecía interesante contar una verdad desde una mentira.