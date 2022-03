Hablamos con la escritora y periodista Lidia Caro, que ha publicado el libro 'Los años que no'

En él, ficciona la violación que sufrió cuando tenía veintipocos y cómo fue el tiempo después

Una agresión que pudo superar años más tarde gracias a compartirlo y a un enamoramiento

La periodista y escritora Lidia Caro (Valencia, 1990) llevaba una vida normal hasta que sufrió una violación. Su existencia a partir de entonces se truncó y huyó a Estados Unidos con el fin de alejarse de todo. Pero su regreso a España le supuso enfrentarse a una realidad que había aparcado y que no logró superar hasta dos años y medio después, y un enamoramiento mediante.

Unas experiencias que ha utilizado como material de ficción (¿acaso existe la realidad sin ficción o viceversa?) y que ha trasladado al libro 'Los años que no' (Editorial Barrett). En Yasss hemos hablado con ella sobre esta vivencia y sobre cómo contarlo tuvo un punto sanador.

Pregunta: En el libro la protagonista se pregunta varias veces por qué le pasó a ella, si estudia, si trabaja, si vive en un sitio normal y no hace nada raro.

Respuesta: Sí, en la obra hago muchas reflexiones de por qué me tocó vivir esto. Sin llegar a ninguna conclusión si yo no he hecho nada mal. De por qué tengo tanta mala suerte. Si un personaje está cumpliendo con todos los estándares, por qué le sucede. Prefiero hablar en términos de personaje porque hay cosas ficcionadas. Al final cuando te pones a escribir diluyes las líneas entre lo real y lo verdadero. Pero sí, la violación sucedió y el proceso judicial también.

¿Cómo fueron "esos años que no", los años después de la violación?

En el libro cuento cómo el personaje sufre un proceso traumático y cómo es vivir con ese papel de víctima, que le extrae casi la personalidad y le convierte en un sujeto inútil tanto para la acción judicial como para los cuidados. ¿Qué pasa si hay un giro y empieza con comportamientos incorrectos? ¿Puede comportarse mal? Esa es la idea, el proceso de cambio. No hay nadie tan bueno ni tan malo y la literatura permite explicarlo bien esto.

Respecto a ese papel de víctima, hay un momento en el libro en el que la protagonista dice que a su alrededor costaba hablar de violación o que la trataban diferente.

Me parece muy interesante cómo hay esa separación de la persona respecto a una víctima. Parece que al ponerle esa etiqueta, deja de tener su potestad sobre sí misma como ser humano y tienen que haber personas encargadas de moverla. Igual que sucede en un proceso administrativo, judicial y médico, da igual en cual, porque en todos hay violencia institucional ya que someten a la persona a esa condición.

Esos años supusieron también la creación de una capa frente al mundo.

Esa idea de que, en vez de afrontarlo, preferí huir a Estados Unidos, donde no me tenía que enfrentar a ello.

Pero el regreso a España supone no poder aparcarlo más. Tras dos años y medio, y como dices en el libro, te vuelves "perla".

Difiere mucho en cómo es la vida real y en la novela, pero va pasando el tiempo y todo lo va curando. Un enamoramiento, que es otro de los giros que hay, es un proceso de sanación que ayuda mucho. Una mezcla de tiempo y amor es lo que hace a la protagonista superarlo.

También te ayudó mucho escribir un artículo para un periódico en el que lo contabas todo.

Esta es otra de las partes que defiendo como víctima. Compartir que me violaron me ayudó mucho a superarlo porque se fue diluyendo. Haces un reparto entre los nombres de varias personas de una situación social en la que todos tenemos culpa de algún modo o podemos hacer por evitarla. Es ese giro de la capacidad de hablar y de expresar las cosas. Esto lo pongo un poco en la novela y es la línea que llevo como persona, que en la medida de lo posible se verbalice este tipo de situaciones de abusos y violencia que se sufra. No intento hacer un papel de activista, pero sí que creo que hay que hablarlo.

¿Cómo te ha ayudado la publicación del libro?

Una cosa es escribir un artículo y otra, escribir narrativa. Es diferente. A mí me ha pasado esto, pero otras personas han vivido una guerra por ejemplo. La idea es apropiarme de una desgracia y hacer una narración de ella. Un contenido más con el que hacer literatura, que no tiene que tener un propósito tal cual, pero sí que puede ayudar a tocar estos temas. No propongo soluciones, pero sí que estamos hablando de las violaciones sin que cueste charlar sobre ello o sin distancia.

Antes te has desvinculado de ser activista, pero el libro también es una crítica a cómo está redactado el código penal.