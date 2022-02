Hemos escuchado a nuestras madres y a nuestras abuelas cantar las mismas canciones durante décadas, y en los karaokes no necesitamos leer la pantalla para recitar entera la letra. El cuplé, la zarzuela y especialmente la copla forman parte de nuestra identidad y Lidia García (Montealegre del Castillo, Albacete, 1989) se ha propuesto poner en valor esas canciones y a esas artistas que, de tan cerca como las tenemos, a veces no somos capaces de valorar en su entera dimensión. '¡Ay, campaneras!' es su primer libro, un recorrido personal por la música tradicional española que nos enseña mucho de ella y de nosotros mismos.

Respuesta: Es algo que me ha pasado a mí misma. Pasa como con el turismo: te vas a una ciudad nueva y a todo le prestas atención, y lo que has tenido cerca toda la vida te pasa desapercibido. Pero sí, con la copla en particular ha habido un componente de género y de clase social que ha hecho que no la hayamos tenido en consideración. Y el franquismo hizo mucho daño, porque se veía como la música del régimen.