La artista acaba de lanzar su segundo EP, 'Bailando Sin Sentido', que es su primer trabajo en español

Con su música, quiere retratar a su generación pero también mostrarnos un poquito más a fondo como es ella

Mafalda nació en Londres, pero tiene orígenes españoles y búlgaros, ya que su madre es Rosario Nadal y su padre el príncipe Kyril de Bulgaria (le llaman por eso 'la princesa cantante')

Hace tan solo un par de años que Mafalda debutaba en el mundo de la música con 'Daisy Chain', un proyecto musical que llegaba después de formarse en el Berklee College of Music. Su paso por esta escuela le marcó muchísimo, hasta el punto de cambiar su vida, pero ella ya sabía desde que era una niña que lo suyo era la música y su sueño sigue siendo el mismo: estar encima de un escenario y en contacto con el público.

Dos años después de aquel debut en inglés, Mafalda presenta su segundo EP, 'Bailando sin sentido', que es su primer proyecto en español, la lengua natal de su madre, Rosario Nadal. Una figura fundamental en la vida de la cantante, al igual que su padre, el príncipe Kyril de Bulgaria. La artista está muy unida a ellos y sus orígenes 'royals' le han valido el sobrenombre de 'la princesa cantante'.

Con su característico estilo, que ha sido definido como el 'nuevo pop', y con las letras de sus canciones, Mafalda quiere mostrar que "es normal sentirse confundido, vulnerable e inseguro" y retratar "el mundo" de su generación, la millennial, ya que la cantante nació en Londres en 1994 (va a cumplir 27 años). En 'Bailando Sin Sentido' encontramos cinco temas (cuatro en español y una en inglés) emotivos, íntimos y llenos de coraje. ¡Os presentamos a Mafalda!

Pregunta: Antes de nada y para conocerte un poquito mejor… Dinos tres palabras con las que te definirías

Respuesta: Divertida, sincera y creativa.

Y ahora, para todos aquellos que aún no te hayan escuchado: tres palabras que definen tu música y tu estilo

Pop, vulnerable y movimiento.

¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música y estudiar para convertirte en profesional?

Supe que quería dedicarme a la música desde que era pequeña, cuando fui a uno de mis primeros conciertos a los que me llevó mi madre. Era el tour 'X&Y' de Coldplay y nunca olvidaré esa experiencia. En ese momento no tenía aún muy claro lo qué haría, pero sabía que quería formar parte del mundo de la música de alguna manera.

Estudiar en Berklee College of Music fue una experiencia que cambió mi vida, y me siento muy agradecida por haber tenido esa oportunidad. Durante un tiempo ahí me sumergí en una comunidad creativa donde pude trabajar en las cosas en las que tenía que mejorar.

¿En qué te inspiras a la hora de componer? ¿Cuáles son tus referentes musicales?

Defino mi música como un reflejo honesto de lo que veo en el mundo de mi generación. Es mi parte más vulnerable. Intento haceros viajar por mi mundo, mis aspiraciones y mis relaciones más íntimas. Algunos de mis referentes son Lana Del Rey, Labrinth y Bebe.

¿Qué te gustaría que sintiera la gente cuando escuchase 'Bailando sin sentido'?

Espero que esta música exprese que es normal sentirse confundido, vulnerable e inseguro. La vida es complicada. Y a veces, incluso en nuestros momentos más complicados, hay oportunidades para descubrir nuestra confianza y darnos cuenta de que no estamos solos.

En tu primer EP cantas en inglés y ahora te pasas al castellano. ¿A qué se debe el cambio? ¿En qué idioma te sientes más cómoda componiendo y cantando?

El momento que decidí que iba a escribir música en castellano fue durante una actuación en Madrid en la sala Siroco. En ese momento solo tenía canciones originales en inglés porque era la lengua con la que empecé mi carrera. Decidí cantar una cover en castellano y fue una gran decisión. La energía del público escuchándome cantar en su lengua era eléctrica. Me encanta escribir y actuar tanto en castellano como en inglés.

Has vivido en un montón de ciudades y de países, ¿con cuál te quedas y por qué?

¡Con todas! No creo que me pudiera quedar con una. Todas me han marcado mucho de distintas maneras y han definido gran parte de mi vida.

Y ahora que llevas un tiempo por aquí… ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en España?

La gente, la cultura y ¡la comida!

Algunos medios te han apodado la 'royal cantante' o 'la princesa cantante' por eso de ser la hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal. ¿Qué te parece "la etiqueta"?

Cuando tenía 10 años tenía un CD que se llama 'POP Princesses' y que era una recopilación de canciones de cantantes como Avril Lavigne, Christina Aguilera, Destiny Childs, Pink… Ahora al ver "la etiqueta" me hace gracia porque me recuerda a eso.

¿Cómo te ha influido pertenecer a una familia tan conocida? ¿Crees que esto beneficia o perjudica tu carrera como cantante?

Me siento muy afortunada de tener una familia que siempre me ha apoyado en mi sueño. Claro que tiene sus ventajas y nunca las doy por sentado. A veces, he sentido que algunas personas tienen ideas preconcebidas sobre mí. Por mi parte, intento trabajar muy duro para que mi música hable por sí misma.

Ahora con la pandemia está la cosa complicada para los conciertos y para que los artistas puedan promocionar su música, ¿tienes ganas de subirte al escenario?

El miércoles pasado tuve mi primer concierto desde que la pandemia empezó en Independance Club en Madrid. Volver a subirme a un escenario con mi banda fue muy especial. ¡El concierto estaba sold out! ¡Fue muy emocionante!

