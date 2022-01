Teresa: 'Gordas' nace en mi casa. Mis compañeros de piso y yo nos sentamos con la intención de hacer algo y la verdad es que tuvimos una tormenta de ideas desastrosa. Pero al día siguiente Carlos, que es el director de la obra, se levantó y dijo "lo tengo, vamos a hacer una obra sobre ti". Y se puso a escribir y a investigar y se empapó muchísimo... La gente ve la obra y no se puede creer que no la hayamos escrito nosotras. No se creen que la haya escrito un chico muy delgado. Y como son dos personajes, yo digo que me gustaría hacerlo con Mara, y entonces se ponen en contacto con ella.

Mara: Y yo pensaba que ellos me mandaban el proyecto para que yo lo leyera y les diera mi punto de vista como activista, y yo lo leí completamente ingenua y me flipó, y cuando contesté para decir que me había encantado me dijeron "no, no, es que queremos que seas tú la actriz, queremos que hagas un casting" y yo me quedé "WHAT". Y enseguida nos pusimos a trabajar para darle toda la forma, toda la verdad y explorarlo al máximo. Realmente cuando llegamos al estreno, ya habíamos trabajado muchísimo y sabíamos desde qué punto hacíamos todo. Este proyecto se ha cocinado a fuego lento pero ha servido para ponerle mucha verdad y mucho amor.