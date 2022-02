María Esclapez, terapeuta de parejas: "El amor de verdad se caracteriza por la calma y la tranquilidad"

María Esclapez publica su tercer libro, 'Me quiero, te quiero', sobre su experiencia como terapeuta de parejas

Aborda los problemas más comunes en las relaciones amorosas, desde los mitos del amor romántico hasta la dependencia emocinal

Charlamos de ella sobre la importancia de construir relaciones sanas y la de sufrimientos que nos provocan las malas gestiones de nuestras emociones en el amor

"El ser humano tiene la capacidad de amar", asegura María Esclapez, psicóloga y autora de 'Me quiero, te quiero' (Bruguera, 2022), una guía en la que analiza a fondo nuestras relaciones amorosas gracias a su experiencia como terapeuta de parejas. ¿Su propósito con este libro? Que cuando pases su última página ya no seas la misma persona ni vivas tus relaciones de la misma forma. Que tengas la oportunidad de analizar, de pensar en ti, en lo que quieres, lo que no, que entiendas por qué son importantes los límites o las conversaciones incómodas y, lo más importante, que se nos grabe a fuego a todos de una vez que el amor no conlleva sufrimiento, y que no tener pareja no tiene por qué ser malo, como no tiene por qué ser bueno tenerla, si la relación no funciona.

María Esclapez recibe a Yasss en plena promoción de su libro, que fue publicado hace apenas un mes y ya va por su tercera edición. Todos tenemos la capacidad de amar, pero todos hemos sufrido mucho por amor (ella misma lo reconoce en la introducción), será por eso que a tanta gente le interesa aprender a mejorar sus relaciones. Así lo demuestran, también, sus más de 250.000 followers en Instagram. En su cuenta analiza casos basados en pacientes que pasan por su consulta, programas de televisión sobre parejas (como 'La isla de las tentaciones') y explica conceptos básicos sobre las relaciones.

Pregunta: ¿Es cierto que para poder amar a otras personas primero tienes que aprender a amarte a ti mismo?

Respuesta: El ser humano tiene la capacidad de amar, así que no es necesario quererse a uno mismo para poder amar, pero es verdad que las relaciones que establezcamos con las demás personas no van a ser igual de sanas si no me quiero a mí misma o no trabajo en mí misma antes de establecer esos vínculos. Pero la capacidad la tenemos, el amor es algo innato, igual que podemos sentir ira o tristeza, podemos amar. La diferencia es que no va a ser igual de sano si no trabajamos primero con nosotros mismos. Cuando te conoces y te respetas es cuando eres capaz de expresar lo que quieres, lo que no, sabes poner límites para que no haya abusos emocionales y puedes comunicarte de manera asertiva. De otra manera eso es mucho más complicado.

¿Qué es el amor, realmente?

Se puede definir de tantas maneras... hay libros y libros y libros solo para definir el amor. Resumido, es un sentimiento que provoca una serie de respuestas fisiológicas en nuestros cuerpos, y es también una forma de acercarnos y unirnos a los demás.

Entonces, ¿qué no es amor?

Cada persona vive el amor de una manera, y cada persona tiene una idea de lo que es el amor, así que no se puede decir que esto sí es válido como amor o no. Otra cosa es cómo exprese eso que siente a través de los comportamientos, pero cada uno siente de una manera y eso no se puede discutir. Yo no puedo decir, como la canción, "lo que tú sientes no es amor, es obsesión", como terapeuta no me meto en los sentimientos de las personas. Mi trabajo solo es ayudarte a expresarlo, y, por ejemplo, poder decirte "esta forma de expresión del amor no es sana porque parte de una idea estereotipada basada en el amor romántico y puedes llegar a generar vínculos tóxicos".

Igual que una persona puede ser adicto a una sustancia, existe la adicción a una relación de pareja

En el libro te refieres varias veces al amor "de verdad", con ese apellido. ¿Eso quiere decir que existe un amor de mentira?

No, cuando hablo de "amor de verdad" es una forma de diferenciar entre adicción y amor real, amor de verdad o amor maduro. El amor real no quiere decir que sea mejor, solo es una etapa más de las relaciones de pareja. Es un amor que no es tan intenso y se caracteriza por la calma y la tranquilidad, el momento en el que se trabaja la comunicación y la solidez de la relación. Si quieres llamar a algo amor de mentira, podríamos decir que no hay amor cuando hay adicción, a este enganche que algunos llaman amor yo no lo puedo llamar amor, aunque entiendo que sea una relación y que puede haber un cariño y sobre todo una intensidad, pero en realidad es adicción o dependencia emocional. Igual que una persona puede ser adicto a una sustancia, existe la adicción a una relación de pareja, porque las sustancias que se segregan son similares a cuando nos enganchamos a una droga o al juego, por ejemplo.

¿Hasta qué punto nos afecta, sin que seamos conscientes, habernos creído los mitos del amor romántico? Un tipo de amor que nos han vendido desde que éramos muy pequeños.

Nos afecta en todo. Si desde pequeños ya vemos pelis o nos leen cuentos en los que los estereotipos están supermarcados y ya te explican cómo deben de ser las relaciones de pareja, y según vas creciendo ves que eso sigue tal cual, por ejemplo, con las películas para adolescentes donde el amor romántico está explotadísimo, acabas asumiendo cómo se tiene que comportar el hombre, la mujer y la forma "correcta" de vivir el amor, o que si no tienes pareja estás incompleto o que conocer a tu pareja tiene que ser un momento mágico y muy potente. Sin una educación emocional de base no distinguimos la realidad de la ficción. Pero es que fuera de las películas también vemos muchos casos que se parecen a los de la ficción, nuestros padres, o amigos con pareja, es como que el amor romántico ya ha creado normas sociales que llevamos arrastrando mucho tiempo, y si no lo deconstruimos vamos a seguir teniendo los mismos problemas.

Como terapeuta, ¿hay alguna serie, película o libro que tú recomiendes porque se habla del amor de una manera más sana?

Es muy difícil encontrarlas, aunque alguna habrá, porque no me he visto todas las películas del mundo. Pero las más vistas son las que reproducen esas conductas que no son sanas. A nivel narrativo es comprensible, también, porque una relación tóxica genera mucho más drama y engancha más al espectador. Es un recurso para generar emociones en el espectador, que son las que atraen al producto audiovisual.

¿Y por qué se fomenta el amor romántico desde todos los ámbitos? ¿A quién beneficia que suframos por amor?

No lo sé, no puede beneficiar a nadie. En el mundo tiene que haber de todo y supongo que este amor más tradicional es defendido por gente más conservadora que no quiere abrir su mente a otras opciones, aunque no sean para ellos. Pero hay quien se niega a entender, al menos, que hay ciertos tipos de comportamientos que tienen consecuencias negativas. El otro día publiqué un post sobre el amor romántico y me aparecieron un montón de haters, porque entendieron que yo estaba hablando mal del amor, que yo estaba diciendo que todo el amor era manipulación y dependencia. La gente entiende que el romanticismo es amor, y que los gestos románticos son buenos porque eso es amor. Creo que hay mucha confusión en esto.

¿En tus redes sociales hay muchos enfrentamientos por tus post?

Siempre hay, pero yo paso, es que ni contesto. Una persona que no quiere entender no va a entenderme, por mucho que yo me explique. Así que yo no me enfrento a nadie, y menos a gente que saca las cosas de contexto y vuelven para echarte a ti toda la mierda. La diversidad de opiniones es necesaria, pero de ahí a generar acoso y a meterte con las personas por su trabajo...

¿Qué le dirías a una persona que cree de verdad que no es feliz porque no tiene pareja, y que, si la tuviera, sería más feliz?

Pues que está basando su felicidad en uno de los mitos más conocidos del amor romántico, que es el mito del príncipe azul. Se llama así pero puede ser para hombres y para mujeres, y también para diferentes orientaciones sexuales. Tú puedes trabajar en tu propia felicidad, y es evidente que si estás acompañado las cosas se ven de otra manera, pero yo hay una frase que digo mucho en consulta "sin ti estoy bien pero contigo estoy mejor", lo importante aquí es que sin ti también estoy bien. Si me dejan, me va a doler, pero no dejo mi felicidad en manos de otra persona porque, al fin y al cabo, tampoco es su responsabilidad. Esto alimenta mucho la dependencia emocional, porque si yo quiero dejar una relación pero pienso que la otra persona alimenta mi felicidad me va a costar mucho más dejarla. No hay nada malo en no tener pareja, de hecho, podemos aprovechar que estamos solteros para trabajar en nosotros mismos. Tener una relación por necesidad... ahí ya empezamos mal.

¿Por qué crees que el amor genera tanto interés? En programas de televisión, realities, incluso existe un género periodístico que se llama "corazón", sobre las relaciones de los famosos...

Al fin y al cabo, el amor es un sentimiento que nos une a todos, famosos o no. Y que genera historias, y esas historias interesan. Y también porque ver que a otra persona le está pasando lo mismo que a mí, a lo mejor me hace prestarle atención. Lo del cotilleo y el morbo ya es otro tema.

En las relaciones sanas también hay dudas, también hay red flags... las relaciones sanas lo son porque se trabajan

¿Una relación sana es fácil o no necesariamente? Si se pone difícil, ¿significa que ya no es sana?

Lo más importante en una relación sana es la tranquilidad, pero eso no quiere decir que no haya conflictos, que no haya disparidad de opiniones, que no haya sensación de estar estancados... esto es normal. Las personas evolucionamos y las relaciones también, y no todas nuestras etapas son fáciles. El problema es cómo gestionamos estas cosas. Si la gestión es un desastre, entonces no podemos hablar de una relación sana, pero si se gestionan de una manera correcta, forma parte de lo que es una relación. En las relaciones sanas también hay dudas, también hay red flags... las relaciones sanas lo son porque se trabajan.

Es cierto que nos hemos venido muy arriba con las red flags y ahora todo nos parece tóxico. En contraposición, tú hablas en tu libro de la responsabilidad afectiva, ¿qué es exactamente?

Hablando claro, la responsabilidad afectiva es tener claro que no puedes hacer lo que te salga del pepe, básicamente. Que tienes una persona, o dos, o tres, a tu lado, y lo que hagas va a tener consecuencias. Tenemos que tener responsabilidad afectiva y empatía para entender que hay cosas que yo pueda hacer, decir o pensar que van a afectar a mi pareja.

En el libro usas conversaciones de WhatsApp para poner ejemplos prácticos de toda la teoría que explicas, unas conversaciones con las que todos nos podemos sentir identificados

Sí, es que están basadas en situaciones reales, de mis pacientes o gente que comparte pantallazos en sus redes sociales, incluso hay algunas mías. Así, la gente se puede sentir identificada de manera muy fácil, porque tenemos demasiado normalizadas algunas conductas que no son sanas, y hasta que no viene alguien y nos dice "oye, que es que tú te sientes mal por esto que te está diciendo y por la forma en la que se lleva a cabo la interacción". Con estas conversaciones se ven muy claras las conductas, y todo el mundo se siente reflejada en ellas.

Hay mucha gente que le echa la culpa de lo mal que estamos en el amor a las aplicaciones de ligar, ¿realmente son culpables?

No. Son una herramienta. Si estás pelando patatas y te cortas, ¿es culpa del cuchillo? ¿Hay que eliminar los cuchillos porque nos cortamos? No, hay que aprender a usarlos y usarlos con cuidado. Todo está en nosotros, en cómo usemos esas aplicaciones. Yo conocí a mi pareja en Tinder, por ejemplo, así que he tenido una experiencia positiva ahí, aunque también las tuve muy negativas, como cuento en el libro. Pero en mi caso, con las aplicaciones de ligar lo que yo sentí es que se me abrió un abanico más de posibilidades para conocer gente y al final ahí tú también eliges qué relaciones sí y cuáles no.

Para terminar, si se puede llegar a construir una relación sana, ¿se puede tener una ruptura sana?