En un directo en el Instagram de Yasss el cantante ha explicado que su gran meta siempre ha sido mostrarse real encima de un escenario

Cree que todavía quedan algunos prejuicios por derribar en el mundo del rap y pronostica un buen futuro para el género por la gran calidad de los artistas emergentes

Nikone, uno de los raperos y cantantes de música urbana que más lo ha petado durante los últimos años, ha charlado con nuestro compañero Adolfo Rodríguez en el Instagram de Yasss para contarnos sobre su experiencia en el ciclo Carrete, un festival de música urbana celebrado en Madrid el pasado mes de abril y que ha sido organizado por Live Nation con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que genera encuentros en torno al directo.

El de Carabanchel se ha mostrado feliz al hablar de su vuelta a los escenarios, después de un año alejado de ellos por la pandemia, y también nos ha contando cómo comenzó en el mundo de la música o el papel importante que tuvo para él en su lucha contra el cáncer. ¡Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que encabeza este artículo!

"Tuve la suerte de estar en el ciclo Carrete. Después de un año y medio sin subir a un escenario, fue la hostia. [Los artistas] lo estamos pasando bastante mal", ha explicado el cantante, que también nos ha presentado a su perrito, Jazz, que ha sido el invitado estrella de la entrevista. Para Nikone ha sido un subidón de energía subirse al escenario de nuevo, pero él no empezó rapeando sobre las tablas, sino enfrente de una cámara y es que se dio a conocer a través de vídeos caseros que subía a YouTube.

Sus inicios en la música

El madrileño nos ha contado que su carrera empezó por casualidad, ya que él nunca planeó hacerse famoso a través de YouTube, pues comenzó a compartir su música en esta plataforma cuando estaba naciendo y nadie se imaginaba que se podía sacar dinero de ahí: "Yo lo hacía por desahogarme o divertirme". Nikone explica que ha crecido a la par que YouTube y que eso le ha permitido, como a muchos otros artistas, darse a conocer y vivir de su música. "A veces vivimos y otras malvivimos; depende, va por épocas", ha dicho entre risas.

La vida del artista no es nada fácil y, aunque en algunas ocasiones, Diego (que es su nombre real) ha dicho que no es el mejor en lo suyo, no debe quitarse ningún mérito, pues ha conseguido vivir de su profesión y conectar con sus fans. Nuestro compañero Adolfo Rodríguez le ha preguntado por la clave de su éxito y el rapero lo tiene claro: "Yo creo que llego a la gente. Les ha gustado el mensaje que les he podido trasmitir. Quizás les gustaba porque era algo que no se esperaban: yo era de los primeros raperos con tupé que cantaba reggae".

Su lucha contra el cáncer

En la charla, Nikone también nos ha contado cómo afrontó la lucha contra un cáncer cuando tenía tan solo 19 años. Una experiencia que no le afectó a nivel profesional, porque estaba estudiando y aún no se dedicaba a la música, pero sí que le influyó a la hora de componer sus temas y de decidir qué quería mostrar a su público. Al principio, le daba vergüenza que la gente pudiera pensar que su objetivo contando su experiencia en el hospital era "dar pena", pero se dio cuenta de que no era así y que sus letras le ayudaban a estar mejor.

"Eso fue lo que a la gente le gustó, ver a un tío que le estaba diciendo algo de verdad", explica Nikone, que ya nunca ha dejado de seguir esa filosofía: mostrarse real, sin artificios. "Yo no trato de vender algo que es mentira, yo me muestro tal cual como soy", cuenta el artista, que canta acerca de todas sus vivencias, bien sea una enfermedad o un rato entre risas con sus amigos: "Eso era y eso es Nikone. Biribibae, lo que te salga: tú haz lo que te gusta, pero no estés triste".

¿Qué le inspira para componer?