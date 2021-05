Así, fueron muchas las personas que vivían en la ciudad las que le agradecieron esa nueva ventana que les ofrecía en los momentos de encierro. Y es que él, como trabajador esencial, salía todos los días a labrar la tierra y aprovechaba para tirar sus fotos. Un agradecimiento que recibe incluso ahora, "ya que hay personas que no pueden volver a su pueblo”, explica. “Se ve en los comentarios de mis redes que la gente me da las gracias por compartir esos espacios de campo”.

Los jóvenes también trabajan la tierra

Aunque Rodrigo es de Madrid y estudió Sociología en la Universidad Complutense, pronto supo que la vida en la ciudad no era lo suyo. Una transición que, para no mentir, no fue tan rompedora. “Villares del Saz es donde nacieron mis padres y la agricultura era el medio con el que se ganaban la vida nuestros abuelos”, apunta.



Una relación que hizo que, antes de irse de la capital, no fueran desconocidos para él ni el pueblo ni la profesión: “Yo había trabajado muchos veranos echando una mano en las campañas agrícolas”. Por ello, cuando terminó la carrera, decidió irse junto con su hermano al pueblo familiar e iniciarse en el cultivo de la lavanda.



Ante la pregunta de cómo es ser joven y trabajar el campo, Rodrigo Carrillo señala que es como otra profesión cualquiera, solo que la mayoría de sus compañeros no son gente joven. Quizá sea esa la clave de que su perfil haya sobresalido en redes, ya que muestra una visión de la agricultura fresca y diferente. Así, además de campos de todos los colores imaginables según la estación, el twittero sube también a su perfil las especies animales que conviven con él.