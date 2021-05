El artista dejó de competir en las batallas para lanzar su proyecto musical, ya que no le hacía feliz seguir compitiendo

Nos ha contado que no le gusta mucho "en lo que se está convirtiendo el freestyle" actualmente, porque cree que se asemeja a una competición deportiva

Le encantó ver que el público se sabía todas sus canciones en el ciclo Carrete, un festival de música urbana creado por Live Nation con el apoyo de Vibra Mahou

Walls se hizo famoso antes de llegar a la mayoría de edad gracias a su maestría en las batallas de rap, pero el año pasado, con tan solo 20 años, anunció que no estaría en la próxima temporada de la FMS Internacional y explicó los motivos de su retirada a sus fans a través de Twitter: "No tengo la capacidad mental ni mentalidad competitiva que requiere una competición así, aunque voy a seguir haciendo freestyle".

Ginés, que es su nombre real, se retiró de las competiciones pero no de la música y ha pasado todo este año centrado en lanzar su proyecto musical. Walls nos ha hablado de su paso por las batallas, su futuro en el mundo de la música, el éxito o el amor por su familia en una entrevista en nuestra cuenta de Instagram (@yasss.es), además de contarnos cómo ha sido subirse al escenario de la Sala Riviera en el ciclo Carrete, un festival de música urbana creado por Live Nation con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que genera encuentros de calidad en torno al directo.

"Fue genial, fue criminal. Empezar a cantar y ver desde la primera palabra que la gente se sabía todas las letras fue magistral. Yo estaba a gustísimo y creo que la gente se lo pasó bastante bien", le ha confesado Walls a nuestro compañero Adolfo Rodríguez. Y es que este joven murciano está deseando volver a los escenarios en cuanto la situación epidemiológica lo permita: "Tengo la intención de hacer cosas después del verano, pero hay que ver cómo progresa la vacuna".

Centrado en su proyecto

En la charla, Walls se ha sincerado sobre los motivos por los que decidió alejarse de las competiciones de rap: ya no le hacían feliz y había perdido el espíritu competitivo. "No me hacía feliz y con esta edad tengo que hacer lo que me haga feliz. Ya habrá tiempo de preocuparse por otras cosas", ha explicado el cantante, que ha reconocido que fueron un buen trampolín hacia la fama: "Las utilicé para ganar fama, seguidores y poder lanzar luego mi proyecto. Es lo que siempre he querido hacer".

Walls siempre ha tenido muy claro que quería dedicarse a la música, porque su padre es guitarrista y en su casa "ha mamado" de todos los estilos musicales, aunque tiene un plan B: estudia periodismo. Por ahora, está centrado en componer nuevas canciones porque le encanta "todo lo que tenga que ver con crear" y su objetivo es sacar un disco. Hasta que llegue el lanzamiento, irá sacando más temas y el próximo, 'Matadora', verá la luz el 14 de mayo, como nos ha contado en exclusiva.

Su visión del freestyle

Aunque está retirado de la competición, Walls reconoce que sigue rapeando a diario por diversión. Otra de las razones por las que cree que se alejó de las batallas es porque cada vez se parecen más a un deporte: "No me gusta mucho en lo que el freestyle se está convirtiendo ahora"; pero piensa que se recuperará un poco lo que él considera "su esencia" cuando vuelva a haber público como antes de la pandemia.

El cantante también ha abordado el tema del auge de las mujeres como Sara Socas en el freestyle y considera que es esencial juzgar al artista por su talento y no por su género: "Creo que se tiene que juzgar la calidad que tenga uno como artista, independientemente del género de la persona. [...] hubo una época en la que se prejuzgaba a una mujer por hacer freestyle, porque siempre se ha considerado un mundo de hombres. Creo que se está avanzando y la clave es lograr que se valore el talento de cada uno, independientemente del género, de la procedencia... El género que tengamos no nos hace más o menos válidos".

Sobre el éxito y el fracaso

Sobre su pasado en el freestyle, Walls ha admitido que le gustaba cómo lo hacía encima del escenario: "Creo que no era malo, aunque había mejores. Me defendía bastante bien". La mayor parte de los comentarios que recibe son positivos, pero solo tiene en cuenta los que vienen de su familia y amigos a la hora de tomar decisiones: "Las opiniones que me hacen cambiar cosas son las de mi gente más cercana, esas son las que valoro de verdad".

El cantante solo tiene palabras de amor para sus padres, que siempre le han apoyado a dedicarse a la música o a la que le haga feliz: "Mientras haga las cosas con cabeza y haga bien el trabajo, ellos están conmigo a muerte y súper orgullosos". Ese mismo amor lo tiene consigo mismo, pues admite tener una buena autoestima: "Yo toda mi vida he ido bien de ego, ahora más que antes, pero siempre he tenido. Uno tiene que tener su orgullo, su autoestima, sus armas para defenderse".

Walls también se ha sincerado sobre cómo lleva el éxito: "¿Qué es el éxito? Para mí, yo ya lo estoy viviendo, porque cuando me independice voy a poder vivir de la música y eso es algo que a los nueve años yo nunca me hubiese imaginado. ¡Todo lo que venga a partir de ahora es regalado! [...] Creo que estoy preparado [para tener más éxito], porque me rodeo de las mejores personas".

