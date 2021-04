Ptazeta, la cantante urbana que se presentó a GH: "Es importante trabajar mucho para triunfar, pero también influye la suerte"

La canaria se hizo muy famosa gracias a 'Mami' y nos ha explicado que ha tenido mucha suerte, pero que es muy importante trabajar duro

Antes de ponerse a tope a componer la artista quería entrar en 'GH' y piensa que sería muy buena concursante: "Yo en un reality sería la caña"

El próximo 23 de abril dará su primer concierto en Madrid dentro del ciclo Carrete, un festival de música urbana creado por Live Nation con el apoyo de Vibra Mahou

Más de millón y medio de personas al mes escuchan a Ptazeta en Spotify, una cifra de récord para esta joven cantante canaria de 22 años que comenzó subiendo a Instagram pequeños cachitos de las canciones que escribía. Hace tan solo un año ni siquiera era conocida, pero todo cambió cuando sacó 'Mami' junto a otro artista canario, Juacko. Gracias a este temazo, Zule (que es su verdadero nombre) se ha abierto paso en el mundo de la música, algo que reconoce que no es nada fácil.

En Yasss hemos tenido la suerte de hablar (puedes ver la entrevista completa en el vídeo de apertura) con ella para conocerla un poquito mejor y para saber cómo está preparando su primer concierto que tendrá lugar el próximo 23 de abril Ptazeta en la sala La Riviera. Su directo está enmarcado dentro del festival de música urbana Carrete, un ciclo creado por Live Nation con el apoyo de Vibra Mahou.

¿Quién es Ptazeta?

Esta joven canaria de 22 años, natural de Arucas (un municipio al norte de la isla de Gran Canaria), comenzó subiendo a Instagram trocitos de canciones que componía, pero ella no se dedicaba a la música, sino que tenía otros trabajos como camarera o dependienta en tiendas de ropa o videojuegos. Hasta que un día, escribió 'Mami' junto a su inseparable Juacko y lo petaron tanto en Spotify (ya lleva más de 42 millones de reproducciones) como en YouTube (sobrepasa las 20 millones de visitas).

¡En un reality yo sería la caña!

Así fue como Ptazeta comenzó su carrera por sorpresa y es que su 'plan A' no era ese, sino participar en 'Gran Hermano', como le ha confesado a Adolfo Rodríguez en un directo en nuestra cuenta de Instagram (@yasss.es). "Antes de decidirme por la música y hacer una carrera musical, me presenté a 'Gran Hermano', en la edición 'Revolution'", ha desvelado la cantante, que reconoce que está agradecida por no haber sido elegida para concursar porque así ha conseguido dedicarse a la música; aunque sigue pensando que lo petaría en un programa de este tipo: "¡En un reality yo sería la caña!".

Además de la música y los realities, Ptazeta es una experta en tinta, ya que tiene muchos tatuajes repartidos por todo el cuerpo y nos ha confesado que sus favoritos son los que parecen pegatinas y que la mayoría son de cosas que le gustan, como el de Krusty El Payaso, que se lo hizo porque adora 'Los Simpson': "Me tatúo porque me gusta, muy pocos de mis tatuajes tienen sentido".

Éxito meteórico

La artista también nos ha contado que escucha música muy variada, pero que le apasiona la urbana y que no imagina pasar más de un día sin escuchar alguna canción. Su amor por la música lo tiene clarísimo, pero lo que le costó más ver era que estaba petándolo con 'Mami' y que se le estaba presentando una oportunidad buenísima para comenzar su carrera: "Me di cuenta más tarde de lo que debería de que había un 'boom' con 'Mami'", nos ha contado.

Pero cuando lo hizo, no perdió el tiempo y se puso a componer a tope. 'Mami' ya no es su único éxito, pues 'Ayer la vi' o 'Trakatá' también están arrasando. Sobre este éxito tan repentino, la cantante nos ha confesado que todavía sigue sin asimilarlo del todo: "Todavía estoy en shock. Me costó al principio, me desequilibró un montón, pero ya me he acostumbrado". Además, ha explicado que está encantada con sus fans y que apenas tiene haters: "El hate está más en Twitter [...] La verdad es que mis seguidores se portan muy bien conmigo".

La canaria también ha confesado que no descuida en ningún momento su salud mental, algo que considera esencial para estar bien en el trabajo: "Creo que todas las personas deberíamos cuidar nuestra salud mental. Me gustaría probar el yoga porque me han comentado que es superguay para la ansiedad".

Centrada en la música

La artista nos ha contado también que ahora está centrada en consolidar su carrera musical, pero que no tiene "ninguna prisa" en descubrir cuál es su estilo definitivo: "Me lo estoy tomando con calma". Sin prisa pero sin pausa, porque Ptazeta reconoce que el trabajo es fundamental para llegar al éxito, pero sin olvidar el papel esencial que juega la suerte: "Es importante trabajar mucho, ser constante, pero también hay un 50% de suerte. La industria musical es muy dura".

