Seguramente que en los últimos años te has sentido durante una temporada cansada, fracasada, con malestar, con ansiedad, con la sensación de que vives de forma precaria … Unos sentimientos que cada vez son más comunes entre los millenials y que están abarcando a más generaciones. Quizá incluso te hayas echado la culpa por haberte sentido así. Pero no deberías. Esto es lo que defiende el filósofo Eudald Espluga (1990, Girona) , en su nuevo ensayo: ‘No seas tú mismo. Apuntes sobre una generación fatigada’.

Respuesta: Porque cuestionar la retórica terapéutica de la autenticidad, el “sé tú mismo”, me permite ilustrar que en el contexto actual el lugar paradigmático de la explotación capitalista no es la fábrica ni la oficina, sino la propia subjetividad. Basta pensar cómo hablamos de “gestionar las emociones”, de “aumentar” o “invertir” nuestro “capital cultural” o de trabajar en nuestra “marca personal”. Ahora que cualquier aspecto de nuestra vida ha pasado a ser calculable en términos de empleabilidad (comer sano, ir al gimnasio, dormir bien, hacer ‘networking’, transmitir una imagen positiva en redes sociales, etc.) y que incluso nuestra salud mental es una prioridad para los departamentos de recursos humanos (el trabajador feliz es un trabajador más productivo), la invitación a no ser uno mismo quiere ser una invitación a rechazar ese marco individualista, centrado en la identidad y la autorrealización.