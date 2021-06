“Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir”, diría en alguna ocasión el poeta granadino, que vino al mundo en Fuente Vaqueros, un pequeño municipio de Granada, aunque se trasladó a la capital con once años. En su familia, de posición económica privilegiada, siempre hubo gran inquietud por el arte. Sobre todo por parte de su madre Vicenta, maestra de profesión, que desde muy pronto inculcó a su hijo la pasión por las letras.