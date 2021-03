En su primer libro, compuesto por poemas y textos cortos, Flavio explora en busca de su propia voz

Una voz personalísima llevó a Flavio a defender temas de Frank Sinatra o Lou Reed en Operación Triunfo, concurso de televisión donde consiguió quedar finalista. Este murciano de 20 años encandiló al público en su paso por la academia, y ahora busca un nuevo reto con la publicación de ‘Yo con yo mismo’ (Bruguera, 2020), un volumen de poemas y textos cortos donde explora su propia voz.

Amor adolescente y pasión por la música se entrecruzan en sus páginas, aunque dejando hueco para temas menos pasionales pero tremendamente importantes como el feminismo. “Son reflexiones que me han enseñado y que ahora yo intento enseñar a quien esté menos informado sobre el tema”, nos explica Flavio, que está aprovechando el parón de la pandemia para conocerse mejor y para llegar más preparado el futuro encuentro con su público.

Pregunta: ¿Recuerdas cuándo empezaste a escribir?

Respuesta: Tendría unos 15 años, sobre tercero de la ESO. El Flavio adolescente necesitaba expresarse de alguna manera, plasmar esas emociones nuevas e intensas que empieza uno a sentir. No es que sea mucho más mayor ahora, pero sí tengo más experiencia y no me dejo llevar tanto por los sentimientos. Transformar lo que sentía en poemas y en canciones me ayudaba a entenderlos, a darles forma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FLAVIO (@flavio.oficial)

¿Qué te inspiraba en esos años para transformar tus pensamientos en palabras?

Fundamentalmente el amor y la música. El amor porque es lo que iba descubriendo cada día, era un camino que iba recorriendo poco a poco y escribir sobre ello era una forma de plasmarlo. Y la música porque ya intuía que me iba a dedicar a esto; estudiaba piano y pasaba muchas horas practicando, así que también volcaba en eso lo que me iba pasando.

¿Has cambiado mucho desde entonces?

Me salí del camino totalmente, puede que quisiera dedicarme a la música pero tampoco era un sueño muy factible. ¡Afortunadamente lo he logrado!



Además de amor o música, en el libro tratas otros temas como el feminismo.

Mi familia me ha inculcado unos valores que he intentado reflejar en los textos. Son reflexiones que me han enseñado y que ahora yo intento enseñar a quien esté menos informado sobre el tema. No creo que un libro de poemas tenga solo que tratar de emociones, los temas complejos como este también tienen cabida.



¿Escribes un poema como escribes una canción?

Un poema, o una pieza de prosa, es más libre. Para empezar porque no te tienes que adaptar a una métrica: en las canciones las palabras encajan o no encajan, y cuesta más dar con los términos adecuados que transmitan lo que quieres decir y que suenen bien, que suenen musicales. Además, una canción está pensada para llegar a mucha gente a la vez, el lenguaje tiene que ser más universal. En un poema, la relación con el lector es íntima y mucho más libre.



¿Eras un niño lector? ¿Qué leías?

No leía poesía, alguna novia que tenía sí era más aficionada. Era más de ‘Harry Potter’, ‘Los juegos del hambre’…



El libro se llama ‘Yo con yo mismo’, ¿crees que ya te conoces bien?

No sé si bien, pero cada vez me conozco mejor. Tengo más claro por dónde quiero ir, qué quiero transmitir, ya sea con la música o con el libro. Escribirlo ha supuesto para mí descubrir otra parte de mí que he querido compartir con mis seguidores.



“Espero que nada intente robarme la paz y la calma que he conseguido”, dices en una de las páginas. ¿Es una metáfora o has conquistado ese estado de paz?

Lo he conquistado a medias, pero soy humano y tengo mis momentos. Las ideas las voy teniendo más claras, lo cual hace que esté mucho más relajado. No tengo demasiada prisa porque aún soy muy joven, lo que sí espero es que la tranquilidad que he ido ganado con los años siga haciéndose más grande.

Voy teniendo las ideas más claras, lo cual hace que esté mucho más relajado.

¿Qué cosas te ayudan a encontrar esa paz?

Terminar una canción es un momento de armonía total: cuando por fin estás satisfecho con algo que has hecho, es mágico. Y más allá de la música, disfruto mucho de estar en casa, de ver series, de dar paseos…



El Flavio antes de OT, ¿soñaba con lo que está viviendo el actual?

Soñaba con esto, pero a la vez tenía miedo de no llegar a conseguirlo, de nunca tener una oportunidad. Cuando OT me la dio, el sueño se transformó en realidad. El Flavio de antes no se creería seguramente que esto ha ocurrido de verdad.

La exposición mediática, ¿cambia quién eres o te descubre quién eres?

Supongo que ya no lo sabré, porque ha ocurrido y soy el resultado de eso. Si no hubiera entrado en el concurso no creo que yo fuera muy distinto ahora mismo, pero el artista en el que me he convertido es el resultado de esa exposición. Lo que estoy seguro es de que me hubiera costado mucho alcanzar a nivel profesional lo que Operación Triunfo me ofreció de manera casi instantánea. Hubiera seguido componiendo, hubiera seguido buscando oportunidades, y quizás el no conseguirlas sí hubiera influido en mi personalidad.

¿Qué momentos de OT se han quedado grabados en tu memoria?

La actuación de ‘Vi’ fue quizás el momento que para mí marco un antes y un después, pero me quedo con todo lo que aprendí de los profesores y por supuesto de mis compañeros; estoy muy contento porque la mayoría se han venido a Madrid y puedo verlos más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FLAVIO (@flavio.oficial)

La pandemia ha parado el mundo, pero la música no para. ¿Estás aprovechando para componer, producir? ¿Te resulta más difícil en este ambiente?

Este año me lo estoy tomando como una transición, entre el chico que entró a OT y al que se le dio una oportunidad única y el artista que puedo llegar a eso. Este es un tiempo que he dedicado a conocerme. Voy a sacar una serie de canciones que me definen, que suenan a lo que soy. Y el siguiente Flavio espero que tenga las ideas todavía más claras.

¿Con qué sueñas cuando acabe todo esto?