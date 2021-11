Freddie Highmore: "Nunca he usado el famoso meme de mi cara llorando, no tengo redes sociales"

Freddie Highmore es uno de los protagonista de 'Way Down', la película que trata sobre un robo en la legendaria cámara acorazada del Banco de España

Charlamos con él sobre este proyecto, pero también sobre sus pasiones y su rechazo a las redes sociales

'Way Down', dirigida por Jaume Balagueró, se estrena el 12 de noviembre en los cines españoles

Freddie Higmore (Londres, 29 años) lleva actuando, prácticamente, desde que nació. Debutó a los 7 años en pequeños papeles para televisión y un primer trabajo en cine, interpretando al hijo de una mujer con miedo al compromiso en 'Women Talking Dirty'. Gracias a su brillante carrera hemos podido asistir a cómo el adorable niño de 'Descubriendo nunca jamás' o 'Charlie y la fábrica de chocolate' se convertía en el hombre que da vida a un cirujano con autismo y síndrome de Savant en 'The Good Doctor' o al ingeniero cuya mente brillante ayudará a resolver el misterio de la cámara acorazada del Banco de España en 'Way Down'.

Hijo de una de las agentes de actores más importantes de Reino Unido, seguramente Freddie Highmore no tuvo muy difícil entrar en el mundo de la interpretación. Lo que sí ha logrado solo ha sido mantenerse, y a día de hoy define su trabajo como "su pasión. He trabajado en series, películas... He hecho cinco temporadas con 'Bates Motel' y otras cinco con 'The Good Doctor', por ahora. Esto no es tan común y me siento muy afortunado", cuenta a Yasss con motivo de la promoción de su nueva película.

Freddie Highmore es el protagonista de 'Way Down', dirigida por Jaume Balagueró, quien también ha estado detrás de grandes títulos del cine español como la saga de terror '[REC]' o 'Mientras duermes'. El actor inglés interpreta a un recién graduado ingeniero que rechaza ofertas de las mejores empresas del mundo para unirse a un grupo de ladrones y ayudarles a asaltar un edificio impenetrable: el Banco de España, en pleno centro de Madrid. "No me acuerdo si alguna vez he robado algo", confiesa a Yasss entre risas. "Seguro que con mi hermano pequeño he robado algo. Y seguro que él también me ha robado algo a mí y yo a él".

Robar, no habrá robado, pero alguna mentirijilla sí que ha colado. Las semanas de rodaje de 'Way Down' no han sido las primeras que Highmore pasaba en España. Y es que, además de actor, también es filólogo, y realizó sus prácticas en Madrid, donde aprovechó para perfeccionar su español (que habla perfectamente, como puedes ver en el vídeo de arriba). Durante unos años paró su carrera artística para graduarse en Filología Hispánica y Árabe, y vivió en Madrid varios meses con una beca de traducción. Como todo el mundo le preguntaba por qué hablaba tan bien nuestro idioma, ¡Freddie se inventó que tenía una abuela gallega!, concretamente de Zapateira. Y como los españoles siempre decimos que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, a él lo pillaron cuando el exalcalde de esa pequeña localidad de A Coruña lo nombró hijo adoptivo del pueblo.

Aunque tiene un gran sentido del humor, Freddie no usa las redes sociales para darle rienda suelta. Y, sí, es consciente de que su cara es uno de los memes más famosos de internet. "Como no tengo redes ni nada eso, hasta cierto punto no tengo por qué ver mi cara en el meme", reconoce. "Y tampoco lo he usado nunca, ¡por ahora!".

Sin embargo, puntualiza a Yasss que no es que odie las redes sociales ni nada parecido, simplemente nunca vio el momento de hacerse un perfil: "Empecé a hacer películas demasiado joven y no existían las redes de la misma forma. En aquel momento no tuve ni la presión ni el deseo de hacérmelas, y después... como nunca había tenido, seguí adelante sin hacérmelas", explica.

Quizás, por no tener redes sociales, no es muy partidario de entrar en polémicas. En 'Way Down', que se estrena el próximo 12 de noviembre en los cines españoles, se habla de la batalla legal entre Reino Unido y España por un antiguo pero muy valioso tesoro. Pero cuando le preguntamos por la histórica rivalidad entre estos dos países, él la esquiva con elegancia: "¡No sabía que tuviéramos esta rivalidad!", contesta entre risas. Y aprovecha la pregunta para dejar entrever su rechazo al Brexit: "Lo que me gusta de la película es que el equipo que trabajamos en ella somos un grupo europeo y esto demuestra que pueden hacerse películas de esta manera, no siempre al estilo estadounidense, sino también a nuestra manera como europeos. Todavía me siento europeo (ríe). Y también me gusta que esté presente la identidad española en la película".