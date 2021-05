Se llama Marie Ulven, tiene 22 años, y sus canciones suman millones de reproducciones en Spotify

¿Has oído hablar de Marie Ulven? Probablemente no, pero girl in red, su proyecto musical, quizás te suene. Sus canciones 'we fell in love in october' y 'i wanna be your girlfriend' sumaron centenares de millones de reproducciones en Spotify, Marie fue ampliando un fandom que incluye ¡a la mismísima Taylor Swift! y acabó siendo nominada este año a los prestigiosos BBC Sound Of.

Acaba de publicar su primer disco, 'if i could make it go quiet', en el que incluye una canción inspirada en la protagonista de 'Euphoria', y con el que se ha quitado de encima las comparaciones que se le hacían con Billie Eilish. Y es que girl in red tiene un sonido y un discurso propio, en el que destaca su forma de abordar con naturalidad la salud mental. Hoy en Yasss te invitamos a conocerlo, a partir de sus declaraciones y de las letras de este disco.

Artista precoz

Marie Ulven nació en 1999 en Horten (Noruega), y gracias a su abuelo empezó a interesarse por la música, aprendiendo de forma autodidacta guitarra, piano y producción musical, publicando en Soundcloud su primer single, 'I wanna be your girlfriend', con solo diecisiete años. La canción empezó a viralizarse, y Marie continuó sacando temas, llegando a publicar dos EPs en 2018 y 2019 ('Chapter 1' y 'Chapter 2'). El breaking point vino con 'We fell in love in october', una canción que poco a poco se fue transformando en un megahit, y que junto con 'I wanna be your girlfriend' le crearía un fandom internacional en el que destacaban especialmente sus fans lesbianas y bisexuales.

Marie nunca ha escondido su propia sexualidad, y en sus letras habla de relaciones con otras chicas exactamente igual que Taylor Swift habla de sus relaciones con chicos, haciendo que muchas chicas se sientan reflejadas y que, incluso, se crease un curioso código. Lo que empezó como una broma de internet ha acabado aplicándose en la realidad: “¿escuchas a girl in red?” es una forma original de preguntarle a una chica si le gustan las chicas.

Pero esta simpática anécdota no ha sido su peak, sino solo otra historia de su comienzo. Con ganas de demostrar que lo suyo no solo se limitaba al bedroom pop, Marie ha decidido abrirse a multitud de géneros en su debut largo: así, en 'If i could make it go quiet' nos podemos encontrar un pop más electrónico, otro más cercano al rock, otro más dosmilero, otro más punkie, un acercamiento al dreampop... ¡incluso un instrumental de piano! Marie se ha quejado de que muchos medios han decidido tomarle en serio a partir de que FINNEAS (el hermano de Billie Eilish) produjese 'Serotonin', y desde luego tiene motivos: aunque la contribución del inglés es estupenda, Marie y Matías Tellez hacen un estupendo trabajo en el resto de los temas este disco.

Habla de la salud mental en sus canciones

'If i could make it go quiet' ha sido una de las grandes sorpresas del pop de lo que llevamos de año, especialmente recomendable si te gustan Lorde, Sigrid, Soccer Mommy, Sky Ferreira, Tegan & Sara o incluso Avril Lavigne, y es cautivador cómo Marie consigue conjugar estos distintos sonidos con un discurso muy interesante sobre salud mental, sobre la de toda una generación y, claro está, sobre la de ella misma. Con una honestidad que nos recuerda a Tove Lo o, para qué irnos tan lejos, a esas magníficas canciones que acaba de sacar Zahara, Marie no tiene miedo a reconocer sus propios errores, a explicarlos ('Hornylovesickmess' y '.' son dos ejemplos), y a cambiar para intentar no repetirlos (Marie está mucho más con esto que con “cancelar”, como de hecho nos decía Zahara recientemente).

Por ejemplo, habla de usar el sexo para llenar el vacío e incluso de, para ello, usar a otra gente, admitiendo que ha caído en eso en 'Hornylovesickness', y a su vez poniéndose en el otro rol en 'Midnight love', dándose cuenta de lo horrible que esto hace sentir a la otra persona: “No puedo ser tu amor de medianoche cuando lo que para ti es plata, para mí es oro”. Y no tiene problema en mostrarse infantil-pero-real a la hora de afrontar una ruptura en la festivalera 'Did you come?' (“¿le has hecho las cosas que sabes que a mí me gustan? / ¿has escuchado su latido como hacías conmigo? / ¿le has pasado tu lengua?, ¿le has hecho correrse veinte veces?”) o de, en la gamberra 'You stupid bitch', hablar de cómo está harta de consolar a una amiga por sus malas decisiones en cuanto al amor... y de que ella no se de cuenta de que estarían mucho mejor juntas. “Estuve en una situación así, y la verdad es que 'Las ventajas de ser un marginado' me cambió la forma de verlo, porque la frase “aceptamos el amor que creemos merecer”... joder, es descorazonadora, pero qué cierta”, contaba Ulven en una entrevista para NME.

“Igual que no me parece que deba ser tabú hablar de sexo, para mí no es tabú hablar de la salud mental, ¡todo el mundo tiene (mejor o peor) salud mental!”, decía también. Y esta temática está presente desde el propio título del disco, y en el título de la última canción: 'if i could make it go quiet' y 'it would feel like this', respectivamente, hablan del “ruido mental” que experimenta 24/7, y que cuando le da un respiro suena como ese calmado instrumental. Pero, hasta llegar ahí, Marie nos pasea sin tabúes por todo ese ruido.

La cosa empieza fuerte con los pensamientos invasivos, el TOC y los antidepresivos presentes en la inicial 'Serotonin', o la reflexión sobre el cuerpo, el tiempo y la mortalidad en 'body and mind': “la gente intenta 'arreglar' su cuerpo, cambiarse a sí mismos porque quieren evitar lo inevitable, que es envejecer y morir. Y a mí me pasa, he experimentado mucho auto-odio este último año, y no termino de entenderlo... soy una persona, claro que mi cuerpo no es el mismo todo el tiempo, y claro que voy a envejecer. Pero envejecer es un concepto bonito, ¿no? Significa que sigues viva”, reflexionaba en una entrevista reciente.

En 'Rue' canta “odio la manera en que funciona mi cerebro / no puedo confiar en mi mente, es una mentirosa / creéme cuanto te digo / que no puedo llevar sola este peso”, y hace paralelismos con la prota de 'Euphoria', contando que ella ha estado en una situación similar con su hermana, aunque no tuviese que ver con las drogas: “canto a mis seres queridos que estoy intentando mejorar, también es porque me doy cuenta de que es un trabajo que hay que hacer... si quieres mejorar mentalmente, o si sufres de depresión o ansiedad, es una putada darse cuenta de que eres tú quien tiene que hacer ese trabajo”.

“¿Sabes eso de que te lo estás pasando bien y de repente piensas “uh, algo malo va a pasar...”? Tengo una tendencia a pensar que nada bueno va a durar”, comentaba hace poco en haciendo referencia a 'I'll call you mine', en la que habla de sus miedos en una relación que está empezando: “muéstrame que de verdad te importa, que estás de verdad aquí / muéstrame que vas a quedarte, en mi peor momento / apriétame como si nunca te fueses a ir”. Hace pupa esto, pero más aún cuando sus temores se confirman, la relación se rompe y ella se culpa, como canta en '.': ahí, Marie se encuentra fatal, y no es capaz de expresarlo (“nunca te lo diré / pero, cariño, la verdad es que no estoy muy bien”), repitiendo el fallo que le ha llevado a ese punto: “no es tu culpa, yo podría haber hecho mucho más / por ejemplo ser directa / ser honesta con lo que quiero / pero no soy así, eso de decir sin más lo que siento... / aunque desde luego lo siento... / porque es real”.