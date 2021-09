Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford reciben a Yasss para charlar con motivo del estreno de 'After: Almas perdidas'

Esta es la tercera parte de la famosa saga 'After', adaptación de las novelas homónimas escritas por Anna Todd

Tanto la tercera película de la saga 'After' como la cuarta se han rodado en Bulgaria durante la pandemia

Primero fueron Tristán e Isolda, después Romeo y Julieta, más tarde La Bella y la Bestia y muchos años después Noah y Allie, o Ross y Rachel. Cada generación ha tenido una pareja como referente de la expresión máxima del amor romántico, y la de la Generación Z son Tessa y Hardin.

Tessa Young y Hardin Scott son los protagonistas de la saga de novelas 'After', escrita por Anna Todd. La primera novela se publicó en 2013 y fue todo un éxito en todo el mundo. Por este motivo, poco después se adaptó al cine. La primera película, 'After: Aquí empieza todo', se estrenó en salas en 2019, y pronto le sucedieron las secuelas. La tercera parte, 'After: Almas perdidas', llega a los cines de España el 3 de septiembre. Con motivo del estreno, Yasss ha podido acceder a un encuentro online con sus protagonistas, Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford.

Hacer frente a una pandemia

Todas las producciones cinematográficas que tenían planeado rodar en 2020 se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus. Cada una ha tenido que hacer frente a esta novedosa y delicada situación de una forma diferente, y el equipo de 'After' no ha sido una excepción. Tanto la tercera como la cuarta parte de la saga han sido rodadas en Bulgaria, con todo el equipo "confinado" para evitar contactos con el exterior que pudieran poner en peligro el plan de rodaje. Por suerte, ¡salió todo bien!

"Fue, definitivamente, un reto", dice Hero Fiennes-Tiffin. Sin duda, puso patas arriba los planes de todo el equipo, que respondió de la mejor manera: "Se creó rápidamente un ambiente de residencia universitaria que fue muy divertido", reconoce Josephine Langford. De la noche a la mañana, los actores de 'After' recibieron la noticia de que tendrían que pasar tres meses en Bulgaria, y algunos no pudieron compaginarlo, por lo que tuvieron que renovar parte del casting.

"Todo era diferente, pero ahora más o menos todos estamos acostumbrados a la nueva forma de trabajar con la pandemia, usando mascarillas, haciéndonos test y reduciendo los contactos, pero yo me siento muy afortunada de haber seguido trabajando durante la pandemia", contesta Langford a la pregunta de si fue difícil estar lejos de casa durante meses para sacar adelante estas dos películas.

Fiennes-Tiffin está totalmente de acuerdo con su compañera: "Sin duda, no paraba de pensar en lo afortunados que éramos, aunque sí, claro, fue más difícil trabajar así, sobre todo en los ratos muertos de descanso y ocio que no había mucho que hacer. Pero me siento genial sabiendo que lo conseguimos".

Sin los fans no habría sido posible

Tanto Josephine como Hero coinciden al afirmar que sentir el apoyo de los fans ha sido crucial para todos a la hora de sobreponerse a las dificultades que trajo consigo la pandemia. En el vídeo de ahí arriba puedes escucharlos a ellos mismos hablando sobre lo contentos que están con los fans de 'After' de todo el mundo.

La saga 'After' ha sido todo un fenómeno, sobre todo en Estados Unidos, aunque los afterianos y afterianas se reparten a lo largo de todo el mundo. Siempre están pendientes de los actores que han dado vida a sus personajes favoritos y tienen detalles preciosos con ellos, aunque solo puedan contactarles a través de las redes sociales.

"Ojalá no tuviéramos esta pandemia para poder ver a la gente en persona como en la presentación de la primera película", se lamenta Josephine Langford en el vídeo. "Mi relación con los fans es genial, ¡tengo los mejores fans del mundo!", celebra Hero Fiennes-Tiffin.

La tormentosa relación de Tessa y Hardin

La relación amorosa de Tessa y Hardin es lo que desde un punto de vista psicológico se calificaría de relación tóxica. Tessa Young es la chica buena, centrada en sus estudios, y Hardin Scott el malote que desestabilizará la vida de ella por completo.

Sobre qué clase de consejo darían los actores a sus respectivos personajes para sobrellevar los problemones que se les vienen en 'After: Almas perdidas', Hero contesta que él "trataría de darle apoyo emocional. Hardin no es ese tipo de persona que acepta consejos cuando quiere hacer algo, así que creo que la mejor manera de ayudarlo sería apoyándolo. Siento mucho cariño por Hardin y creo que sería un amigo genial para él, de alguna manera siento que él me necesita".

