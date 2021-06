Fue hace dos años, Irene tenía 26, cuando decidió que iba a dejar la carrera de farmacia y dedicarse a los almendros, una decisión que su entorno se "tomó muy bien porque en mi casa nunca se ha distinguido entre trabajos de chicos y de chicas". Y es que, Irene no solo tuvo que enfrentarse a la presión de no dedicarse a lo que había estudiado, sino también a la de ser una chica ejerciendo una profesión que forma parte de un sector que a día de hoy sigue estando muy masculinizado (según los últimos datos del INE, en el segundo trimestre de 2020 el 23,5% de la mano de obra agrícola en España eran mujeres; es decir, alrededor de 180.000 mujeres se dedicaban a la agricultura, ganadería, silvicultura o pesca en este periodo): "Mi abuela era muy moderna y me enseñó que no me tenía que sentir menos por ser mujer", explica la joven a Yasss.