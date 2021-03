La artista tiene más de 30.000 oyentes mensuales en Spotify con solamente 3 canciones subidas a esta plataforma

El 14 de marzo actuará en un ciclo de conciertos que se llama Bucle Fest y las entradas del primer pase ya están agotadas

Irenegarry es una de las voces más interesantes de la Gen Z española. Fue uno de los descubrimientos del Monkey Week 2020 y está en la fase final del Mad Cool Talent by Vibra Mahou, una iniciativa con la podría actuar en el festival este verano si es elegida

Con solo tres canciones en Spotify y muchas ganas de seguir creando, Irenegarry tiene más de 30.000 oyentes mensuales en esta plataforma. A sus 22 años, las canciones de esta alicantina acumulan cientos de miles de reproducciones y, su proyecto musical, que ella misma define como "algo bastante personal", va cogiendo forma.

Para los que todavía no conozcan a Irenegarry ni hayan escuchado su música, ella la define como "una necesidad de explorar maneras de contar a través de la música cosas que pueda pensar, que yo creo que es un poco lo que hay detrás de la mayoría de la gente que hace música y de la mayoría de los discos", asegura la artista a Yasss.

Sus canciones cuentan historias, "preocupaciones generales" con las que todos en mayor o menos medida podemos sentirnos identificados y puede que eso sea lo que enganche al escucharla por primera vez o lo bien que suena su estilo en cualquier contexto.

Irenegarry es un proyecto musical con el que Irene Garrido trata de explorar un poco su manera de escribir canciones con los medios que tiene. "Tampoco es una cosa como superrebuscada ni superpretenciosa. Lo que yo he escuchado toda mi vida es un pop muy mainstream y cosas supergeneralistas, y al final he acabado escribiendo canciones que van un poco en esa línea", nos cuenta.

Pregunta: ¿Cómo definirías tu música? Tanto la que has sacado como la que te gustaría hacer algún día

Respuesta: Yo soy una fiel defensora del 'pock' (pop rock), me interesan muchísimos géneros y me interesan mucho las cosas que vienen más del underground. A mí me parece que el foco actual le debe muchísimo a la escena urbana, me parece muy importante saber eso, pero quizá con lo que más cómoda me siento es con el 'pock', con el R&B, ritmos así que tiran un poco más hacia el blues o el jazz; pero no tanto porque me salga componer ese tipo de canciones, sino porque es lo que escucho y al final te influye de alguna manera.

¿En qué momento pensaste que lo de cantar podría ser algo más que un hobby? ¿Cómo fue ese momento de decir "voy a dejar de cantar solo para mí misma o mis amigas en mi habitación y pasar a compartir mi música a través de las redes sociales"?

En realidad, yo sí que he estado subiendo durante muchos años los covers o cosas así como mucha gente que canta o toca la guitarra, y lo vas haciendo para mandárselo a tus amigos un poco por las risas. Al final, como lo que tenía era buen feedback, acabé compartiendo cosas en mis redes. Pero a raíz de la cuarentena, que fue cuando grabé la primera canción, la de 'Puto Normando', como tuve bastante buen feedback, empecé a tomármelo más en serio.

Hubo gente que a lo mejor no veía desde hacía seis años que de repente me escribía diciendo que le había llegado mi canción por un compañero de clase y que le molaba mazo. Y como que ahí fue cuando dije jolín: a lo mejor me lo tengo que tomar en serio en el sentido de tomarme en serio a mí misma. O sea me gusta esto, ya lo sabía, pero no sabía que fuera algo que fuera a poder seguir haciendo por necesidad. Y es que de repente ves que a la gente le gusta y dices: "Un momento, si a la gente le gusta y a mí me gusta... ¿Por qué no le voy a dedicar más tiempo de mi día si al final me hace superfeliz y estoy como muy contenta?".

Entonces, fue un ejercicio como de varias semanas o varios meses después, de darme cuenta que de repente había pasado de pensar mucho en hacer música y no hacer nada de música a estar todo el día trasteando software de producción o intentando aprender a tocar otras cosas.

He leído en tus redes que te interesa mucho el tema de la producción musical y que incluso te gustaría especializarte un poco más en esta parte de la industria, ¿has compuesto y producido las canciones que has sacado?

La primera que hice como fue en cuarentena y fue un rebote, o sea si lo hubiera pensado mucho no lo hubiera hecho así, te lo puedo asegurar, porque luego lo escuchas en sitios donde las cosas se oyen bien y es como ¡oh dios mío que ultraje!, pero bueno era tan inocente en ese momento dentro del no saber lo difícil que son las cosas, que no me arrepiento para nada. Fue como una aproximación muy naif de decir no puede ser tan difícil. Esa sí que lo hice yo todo, la mezclé yo y todo que es una barbaridad para la gente que hace música en plan pro, mezclar tu propia música es una locura porque eso lo hace un ingeniero o un técnico, una persona superespecializada; pero claro como yo no sabía lo serio que era pues pensé que no pasaría nada.

Y luego 'La de los amigos' fue también por un rebote, la tenía escrita y se la había mandado a mi grupo de amigos en cuarentena. La escribí en una tarde, la grabé con las notas de audio del WhatsApp y se la mandé a ellos. Y nada, como que les encantó, fue superguay, además estábamos todos muy tiernos, nos echábamos mucho de menos.

Y cuando me planteé subirlo me apetecía subirla así, tal cual el audio de WhatsApp y se lo mandé a María Blaya, que es amiga mía, también hace música y produce que te mueres, y le pregunté si creía que fuese a haber algún problema con subir un audio de WhatsApp y ella no se lo podía creer. Entonces, me la apañó ella en volúmenes para que a la gente, cuando estuviera con el aleatorio de Spotify, de repente no se le bajase muchísimo el volumen ni petase. Así que para esas dos canciones no conté con producción de nadie más.

Y luego ya la de 'Zalamero' que es la otra que hay en 'Spoti' sí que curré con un chico que se llama Pablo cuerno, Dj Hater artísticamente. Lo conocí por gente que teníamos en común y empecé a ir a su estudio, le enseñé unas canciones de 'Zalamero' y esa le gustó mucho y me dijo: "Chica, vamos a grabarla aquí que no cuesta nada, podemos explorar cómo puedes sonar". Y fue muy divertido porque fue la primera vez que me ponía a grabar en un sitio que no era mi casa.

La última canción que has sacado en Spotify es la banda sonora de la peli 'Zalamero' de Superglu Films, ¿qué sentiste al escuchar por primera vez una canción tuya sonando en el cine?

Fue chulísimo porque además vinieron mis padres. Ver como confluían de alguna manera esos dos mundos de gente que he sacado de la uni en un proyecto que no tiene nada que ver con la universidad, gente que no conocía de antes, más mis padres, que no sabían que yo hacía esto, que la primera vez que lo vean sea en un cine, fue muy guay. Además, hasta el momento yo no he hecho ningún videoclip por mí misma, así que lo más parecido que he tenido a ver imágenes acompañando a mi música fue con la peli y fue superemocionante.

Las tres canciones que tienes en Spotify las has lanzado en 2020, también ha sido el año que más proyectos musicales estás llevando a cabo, ¿dirías que como artista te ha beneficiado o perjudicado la pandemia?

A nivel creativo no me atrevería a decir que me ha venido bien porque al final que haya un problema tan grande interrumpe todos los procesos. Tener que generar materia creativa en un momento en el que todo son problemas o en el que no hay espacio para la improvisación es muy complicado. Me levanto por la mañana y sé exactamente dónde voy a estar, a qué hora, con qué gente, donde podemos salir, donde no podemos ir… Lo tienes todo tan calculado que hay muy poco espacio mental para la creatividad.

Para escribir me gusta fijarme en cosas muy banales y muy tontas, entonces es muy difícil abstenerse y fijarse en yo qué sé, que se me ha pegado un chicle al zapato si resulta que me está llamando mi madre porque muy abuela está muy triste porque está sola. De repente los problemas son otros y cuesta mucho en ese clima crear, pero tampoco me he castigado mucho con eso porque entiendo que estamos viviendo todos lo mismo y no tiene sentido martirizarse. Además, yo he tenido la suerte de que no me ha pillado en medio de nada, no es como si yo hubiera sacado un disco un año y medio antes de la pandemia y de repente con esto me hubiera ido a la mierda económicamente.

Lo que sí que me ha dado, aunque no me haya dado mucha frescura creativa, es tiempo, que no tenía. En cuarentena fue la primera vez que podía estar un día metida en casa sin sentirme mal. En el sentido de tener espacio para hacer cosas sí que me ha venido bien, de tener tiempo para aburrirme, enchufar la guitarra, que no suene bien, dejarla, a las dos horas volver...

¿Por qué algunas de tus canciones están en Spotify y otras en Soundcloud?

Primero porque psicológicamente subir las cosas a Spotify parece superserio, entonces yo me exijo un montón para subir cosas ahí. Mientras que Soundcloud, por ser una cosa mucho más underground, como que tiene esta movida de que es mucho más orgánico, no hace falta programarlo con tiempo, no existe el mundo playlist ni el mundo editorial ni nada.

En cambio Spotify conlleva unos rituales, lo tengo que subir con tres semanas de antelación, crear una portada, luego se van a ver todas las canciones juntas, a ver cómo va a quedar... Entonces me lo tomo más seriamente, pero no solo por mí misma, si no porque en toda la industria donde existe la música es en Apple Music o Spotify. Pero en realidad en Soundcloud hay horas y horas de música buenísima que precisamente por ser muy espontánea tiene este rollo de naif y de pura divertido. A mí es por eso que me apetece combinarlo, de hecho me gustaría subir más cosas a Soundcloud de las que subo porque es muy cómodo, pero a veces no sé dónde está la línea.

Como soñar es gratis y por ahora musicalmente te va genial, ¿con qué artistas te gustaría colaborar?

A nivel de gente con la que me gustaría currar porque admiro como trabaja, porque la veo de cerca, estaría mi amiga María, se llama Amore en Spotify y estoy muriéndome de ganas de que tengamos una semana para juntarnos las dos en una habitación para hacer música porque trabajar con ella me resulta muy fuerte, es una genio y me gusta muchísimo.

Pero gente así que digo no le escribiría porque me muero de la vergüenza pues te diría Amaia o su guitarrista Núria Graham que es buenísima, ellas dos me parecen músicos que me caigo de culo con la sensibilidad que tienen. O yo qué sé, fuera de España si ya nos queremos como volver locas, pues me moriría por hacer algo con Jorja Smith, me da literalmente un jari, me tendrían que recoger del suelo.

Ahora estás en la fase final del Mad Cool Talent by Vibra Mahou, ¿qué significaría para ti actuar en un festival tan grande?

Pues es que si quieres que te sea sincera no me lo planteo mucho porque primero que puede no pasar, segundo que puede pasar que yo pase, pero que luego no se haga porque las cosas están como están y luego que no sé hasta qué punto soy capaz de visualizarlo realmente.

Yo he ido al Mad Cool un par de veces y a mí es un festival que me flipa, he ido con mi amiga María y nos lo hemos pasado genial. Entonces, tener la oportunidad de tocar en ese mismo sitio, para el mismo público o que mi proyecto se tome tan en serio como para tener un hueco a ese nivel me parece una locura. Solo a nivel refuerzo personal me puede hacer muy bien para darme mucha confianza en la movida y luego a nivel sensaciones de que eso realmente pueda creo que me generaría una muestra de sentimientos totalmente nuevos para mí porque no lo he vivido nunca.

Con solo 3 canciones en Spotify tienes más de 30.000 oyentes mensuales solo en esa plataforma, está claro que la gente que te sigue está deseando que saques nueva música, ¿tienes nuevos proyectos en mente? ¿Canciones sueltas, EP, algún videoclip?

Pues ahora mismo estoy trabajando en varias cosas a la vez, tengo varias canciones compuestas, entonces lo que yo quiero es cuidarlas mucho y encontrar un sonido con el que esté cómoda sin volverme loca. Las canciones están ahí, están construidas, pero estoy buscando la mejor manera de trabajar con ellas.

Sobre lo de si me planteo hacer un vídeo o algo así, me encantaría, la verdad, lo que pasa es que ahora mismo pues tal y como están las cosas, meterse a hacer un videoclip, congregar equipos de gente con todo lo que eso conlleva: hacer pruebas de antígenos, al final es un gasto, toda una parafernalia que todavía no estoy en un punto en el que eso me resulte fácil.

Entonces, mi plan ahora mismo es seguir currando en las canciones y antes de verano sacar por lo menos una de ellas, no me atrevería a decir cuándo, pero quiero ir sacándolas poquito a poco. De momento no me planteo hacer nada más compacto, no me planteo sacar un EP ni nada, aunque me gustaría mucho tener algo sólido.

Ahora con la pandemia las salas de conciertos están siendo unos de los grandes perjudicados y los artistas también, ¿pero tendremos la oportunidad de escucharte en directo pronto? ¿Vas a dar algún concierto próximamente?

Sí, tocare en el día 14 de marzo en Barcelona como parte de un ciclo de conciertos que se llama Bucle Fest. Es una iniciativa superguay, una apuesta por la música emergente y además es en Barcelona. Me muero de la ilusión de ir para allá a tocar. Además, en cuestión de horas se agotó el primer y desde este martes tampoco quedan ya entradas para el segundo.

Así empezaba el día y ahora @irenegarry ya tiene su primer conci sold out en Barcelona. Bieeeen! https://t.co/DGkCoE2Sc9 — 𝗦𝗻𝗮𝗽! 𝗖𝗹𝗮𝗽! 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@SnapClapClub) March 2, 2021

Como artista emergente, ¿qué consejo le darías a la gente que también está empezando?

Pues animo a la peña a subir las cosas y a compartirlas en el formato que quieran. Animo a todo el mundo que pueda a que se aproveche de que ahora mismo las plataformas como Spotify son accesibles, casi todos tenemos un ordenador con conexión a internet y me parece que eso hay que aprovecharlo.

Yo, por ejemplo, decía: "¿Qué malo puede pasar por compartir algo?, ¿que alguien se ría de mí, que mi madre me diga que soy tonta? Pues bueno, me enfrentaré a ello y ya está". Pero luego te das cuenta de que cosas malas no pasan realmente.

