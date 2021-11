El pianista James Rhodes no cree que la música de Bad Bunny vaya a pasar a la historia

"No estoy diciendo que Bad Bunny sea una mierda", aclaró el famoso pianista británico James Rhodes

James Rhodes participó en el programa de La 2 'A mi yo adolescente' para pedirle a los jóvenes que le expliquen la música de Bad Bunny

"El reggaeton tiene un lenguaje increíble, una forma de expresarse que es una pasada", respondió una chica

Da igual cuántos años pasen, cuántos premios lo avalen o cuántos récords batan los artistas, parece que el reggaeton está destinado a ser un género muy criticado en ciertos sectores. El último en reabrir este eterno debate ha sido el famoso pianista británico James Rhodes, que ha preguntado a un grupo de jóvenes que si le pueden explicar "por favor, lo del reggaeton y Bad Bunny".

Tres apuntes rápidos para contextualizar un poco: Bad Bunny tiene 27 años. Empezó a publicar sus canciones de forma gratuita y libre en SoundCloud hasta que un productor se fijó en él. Ha publicado tres discos de estudio y ha ganado un premio Grammy, dos Grammys latinos, dos Latin American Music Awards, un MTV Video Music Award y ha batido varios récords, como el de ser el artista más escuchado de Spotify con más de 100 millones de reproducciones en un solo día o la gira que más entradas ha vendido en Estados Unidos.

En cuanto a James Rhodes, tiene 46 años, y se interesó por el piano siendo muy pequeño, aunque no comenzó a estudiarlo de manera profesional hasta los 14 años. Desde los cinco años sufrió abusos sexuales en la escuela en la que estudiaba, lo que le causó múltiples problemas de salud y dificultad para centrarse en sus estudios. Tiene siete discos de estudio y ha publicado cinco libros.

James Rhodes no entiende el reggaeton

James Rhodes fue invitado a participar en el programa de televisión 'A mi yo adolescente', emitido en La 2. En este formato se permite que varios jóvenes conversen con adultos sobre ciertos temas generacionales. El pianista fue el enargado de abrir el melón del reggaetón.

Comenzó su pregunta hacia los jóvenes invitados al programa hablando de la mala reputación que tiene la música clásica, por ser de pijos o elitista o tener una imagen de aburrida. Su argumento es que la música clásica es buenísima porque 200 y 300 años después seguimos escuchándola.

Y entonces se hizo esta pregunta: ¿Vamos a escuchar a Bad Bunny dentro de 200 años? "No, ni de coña", se respondió él mismo. A continuación se cubrió de gloria él mismo diciendo que Leiva y Rosalía no, pero que hay canciones de Serrat o de Sabina o de Robe de Extremoduro que sí pasarán a la historia, porque son buenísimas. Entonces, llegó la gran pregunta: "Explicadme, por favor, lo del reggaeton y Bad Bunny. Os lo juro, no estoy diciendo que sea una mierda, pero es que no lo entiendo, no entiendo la popularidad".

El tuit con el vídeo de la pregunta del pianista se viralizó en redes sociales, dando a lugar a múltiples opiniones sobre el tema que proponía. James Rhodes fue también tendencia en Twitter a raíz de la cantidad de comentarios que generó su pregunta.

¿Por qué nos gusta el reggaeton?

Los jóvenes que participaban en 'A mi yo adolescente' le dieron a Rodes las explicaciones que pidió. "No creo que me puedan poner en la discoteca un tipo de música que yo pueda disfrutar más", contestó Jaime, de 21 años. "La música es cultural, y todos los referentes que está dando no se pueden desligar de la cultura y del contexto que tienen, y está haciendo un contexto bastante carca. A mí me parece que el reggaeton tiene un lenguaje increíble, una forma de expresarse, una crudeza que es una pasada", añadió Aroa, de 22 años.

El reggaeton tiene un lenguaje increíble, una forma de expresarse, una crudeza que es una pasada

"No me gusta el reggaeton, nada", respondió Martín, de 20 años, "pero creo que es muy importante conocer lo que no te gusta [...] Creo que hay reggaeton y reggaeton, hay cosas muy cutres, pero luego te encuentras a gente como Calle 13 y es música".